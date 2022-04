Trnavský hotel zriadil pre utečencov učebňu, rieši aj brigády

Koncom marca bolo v štátnom systéme zaevidovaných asi 9-tisíc lôžok. „Z toho dve tretiny boli v štátnych zariadeniach, viac ako tritisíc lôžok bolo zo súkromných hotelov a penziónov,“ spresnil prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák.

Harbuľák podotkol, že jednotný rezervačný systém, kde by bola ponuka ubytovania sústredená na jednom mieste, bol kľúčovou požiadavkou. „Dobrovoľníci v záchytných centrách vedia s dátami pracovať on-line. V reálnom čase vidia reálne kapacity a odídencov vedia presne nasmerovať,“ priblížil. V úvodnej fáze sa podľa neho stávalo, že bol preťažený východ a večer aj Bratislava, keď ľudia dorazili vlakom. Kapacity na strednom Slovensku boli voľné, no nikto o nich nevedel.

Nárok na príspevok

Aj hotely a penzióny majú nárok na príspevok na ubytovanie pre odídencov z Ukrajiny. Ide o sumu 7,70 eura na noc na osobu, ktorá dovŕšila 15 rokov, a 3,85 eura na deti do 15 rokov. „Aspoň časť celkových nákladov to pokryje, najmä v prípade dlhodobo ubytovaných,“ doplnil prezident asociácie s tým, že prevádzky začali pomáhať, bez ohľadu na to, či nejaký príspevok bude, alebo nebude, a vyčlenili na to časť svojich kapacít.

Zdôraznil, že nejde o žiadnu zárobkovú činnosť. Stačí sa podľa neho pozrieť do nedávnej minulosti, keď fungovalo karanténne ubytovanie. „Náklady sa pohybovali priemerne na úrovni 31 eur na osobu a noc,“ poukázal Harbuľák. Viaceré prevádzky poskytujú ubytovaným odídencom aj pomoc navyše. Často v spolupráci s dobrovoľníkmi.

„Pomáhajú zabezpečiť ošatenie, hygienické potreby alebo detské kočíky. Ak na to majú kapacitu, vyčlenia nejakú osobu, ktorá odídencom pomáha pri vybavovaní rôznych záležitostí,“ spresnil Harbuľák. Príkladom je trnavský hotel Spectrum, ktorý dosiaľ prichýlil vyše 350 odídencov. Okrem ubytovania pre nich zabezpečuje aj stravu. Dospelí dostávajú jedlo trikrát denne, deti majú navyše desiatu aj olovrant. Dobrovoľníci pre nich pečú a nosia im koláče.

Kurzy slovenčiny i učebňa

„Prvú sme začali robiť zbierku šatstva, teda bazár. Stále to tu funguje. Vracajú sa k nám aj ľudia, ktorých sme tu mali kedysi ubytovaných,“ prezradil riaditeľ hotela Peter Cák. Oblečenie bolo prvé, čo ľudia utekajúci pred vojnou potrebovali. Aj nedávno ubytovali tri siroty, ktoré si so sebou nestihli nič zobrať.

Vďaka dobrovoľníkom a charite môžu Ukrajincom rozdávať hygienické potreby či zabezpečiť detskú výbavu vrátane kočíka. „Máme tu detský kútik, kde býva aj program. Boli tu už tvorivé dielničky či divadlo. Chodia sem pomáhať študenti z Trnavskej univerzity či mamičky,“ prezradil riaditeľ.

V časti hotela by mohla vzniknúť škôlka pre 17 detí, po ktorej je veľký dopyt. Podľa Cáka by išlo o elokované pracovisko Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety. „Boli tu aj hygienici, ktorí to odobrili. Teraz sa čaká na rozhodnutie zriaďovateľa škôlky,“ prezradil riaditeľ. Pre školákov zriadili učebňu pre on-line vzdelávanie. Ak takúto možnosť neposkytuje ich škola, existuje aj národná verzia.

Hotel pomáha Ukrajincom s hľadaním dlhodobého ubytovania. „Tieto možnosti sa nám už míňajú. Asi dve tretiny sú už obsadené a ďalšie nepribúdajú,“ dodal Cák. Veľký záujem je o kurzy slovenského jazyka. Ľudí museli rozdeliť do viacerých skupín. Odídencom naladili aj ukrajinské televízne stanice.

Pred veľkonočnými sviatkami spontánne rozbehli sprostredkovanie brigád pre ubytovaných Ukrajincov. „Už máme okolo 30 ponúk. Napadlo nás to len tak a celkom dobre to zafungovalo,“ netajil sa riaditeľ hotela. Väčšia brigád zatiaľ súvisela s predsviatočným upratovaním. Viaceré dopyty sú na skúšku s tým, že neskôr by mohlo ísť o pravidelnú brigádu. Reakcie sú zatiaľ pozitívne.

Náklady na jednu dospelú osobu vychádzajú podľa Cáka asi 15 eur vrátane stravy. Príspevok by im teda pokryl asi polovicu nákladov. Zatiaľ nevie, či budú mať na príspevok nárok. „Keď už bude všetko jasné, budem sa to snažiť vybaviť,“ dodal s tým, že aj tak do toho šiel bez pomoci štátu. Ďalšia vec je administratívna záťaž, ktorá je s tým spojená, a či sa to pre pár obsadených nocí oplatí. Najdlhšie ubytovanie trvalo 21 dní.