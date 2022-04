V Košiciach zosobášili mladý ukrajinský pár.

Obaja novomanželia pochádzajú z mesta Charkova, ktoré bolo bombardované, a aby si zachránili svoje životy, absolvovali dlhú cestu na Slovensko.

Svadobný obrad bol skromný. Bez obleku a bez svadobných šiat. Prítomných bolo pár známych a rodičia ženícha, ktorí utiekli s nimi. Ak by sa brali doma, určite by to bola veľká svadba s množstvom priateľov, celou rodinou a hostinou, ktorú si tam už pred začiatkom vojny plánovali. Ich plány však zničila vojna.

Obaja mladí žijú momentálne v Košiciach a pracujú v IT sektore. Sobášiacim bol starosta mestskej časti Staré Mesto Igor Petrovčík, ktorý má pod palcom staromestské centrum pomoci SOS Ukrajina 2022, ktoré poskytuje pomoc ukrajinským utečencom. To pomohlo aj snúbencom a zabezpečilo im preklad úradných dokumentov k svadbe. Dobrovoľníčka Sylvia Soliarová im sprostredkovala nielen všestrannú pomoc, ale svedčila im aj na svadbe.