Základný kameň je. Kedy bude obchvat Košíc?

Národná diaľničná spoločnosť takto začala výstavbu vyše 14 kilometrov dlhej rýchlocesty. Vo výsledku prepojí tento úsek diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4. Zároveň bude úsek súčasťou medzinárodného koridoru Via Carpatia.

„Ešte prednedávnom to s košickým obchvatom nevyzeralo vôbec ružovo. Práve naopak, košický obchvat bol skôr v nedohľadne ako v dohľadne. Nebolo to jednoduché. Ale ak sa dajú dokopy viaceré inštitúcie, ktoré viac chcú ukázať, ako sa to dá, tak vieme priniesť výsledok, a to je aj novela zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorej sa môže obchvat stavať," povedal minister Doležal.

VIDEO: Prezidentka v Košiciach poklepala základný kameň cesty R2 na obchvate mesta.

„Keďže vieme, že celé dva roky sa nepostavil ani kilometer diaľnice či rýchlostnej cesty, o to viac som rada, že môžem byť pri tomto symbolickom poklepaní základného kameňa. Tou najdôležitejšou udalosťou však bude prestrihnutie pásky,“ uviedla prezidentka.

Prví na stavbu nastúpili pilčíci, ktorí do konca marca uskutočnili výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa. Lokalita je už pripravená, vyfrézovaná, drevná hmota je odvezená a zoštiepkovaná. Výstavba bude stáť zhruba 132 miliónov eur. Financovanie je zabezpečené z prostriedkov EÚ. Obchvat Košíc by mali dokončiť do troch rokov.

Obchvat Košíc v číslach