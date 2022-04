Levoča sa pripojila k ekologickej iniciatíve. Kto odloží kosačku, pomôže včelám

Počuli ste už o iniciatíve No Mow May (žiadne kosenie v máji)? Je to ochranárska iniciatíva, ktorá sa dostala do celého sveta zo Spojeného kráľovstva a už viac rokov funguje aj na Slovensku.

Jana Vargová, Pravda

Foto: Mesto Levoča Iniciatíva No Mow May bojuje za to, aby mestá nechali v máji trávu rásť a kvety kvitnúť.

Cieľom tohto projektu je umožniť, aby tráva v máji rástla nepokosená, čím sa vytvorí biotop a potrava pre opeľovače na začiatku sezóny. Je to obzvlášť dôležité hlavne v mestách, kde sú zdroje kvetov často obmedzené. Levočská eko iniciatíva eLEj po minuloročnej úspešnej akcii sa do tejto iniciatívy zapojila opäť. Vyhlásila ďalší ročník akcie „eLEj v máji nekosí“. Neudržiavané trávniky v rámci No Mow May sú väčšinou označené plagátikom. Od svojich účastníkov iniciatíva nežiada veľa. V skutočnosti netreba urobiť vôbec nič, iba zamknúť kosačku 1. mája do kôlne a nechať divé kvety kvitnúť a trávu rásť, čo zaistí potravu pre prebúdzajúce sa opeľovače. Levočská iniciatíva na podporu projektu vyhlásila aj súťaž. Stačí urobiť fotku nekoseného trávnika a uverejniť ju na sociálnej sieti mesta. Majiteľ prirodzene vyrasteného a neupraveného záhradného či lúčneho „koberca“, ktorý získa najviac hlasov, vyhrá fľašu skvelého medu. Do tejto iniciatívy sú zapojené mnohé svetové metropoly ako Viedeň, Londýn, New York, Paríž a okrem Levoče aj iné slovenské mestá, napríklad Zvolen, Trnava, Bratislava, Košice, Malacky… Táto aktivita je komunitná, nepolitická, environmentálna a dobrovoľná. Je tiež dôležité, aby sa trávnik nekosil iba tento jeden mesiac, a potom pokračovala pravidelná starostlivosť. Odborníci však odporúčajú, aby sa porasty nekosili úplne nakrátko. Len tak dokážu v sebe udržať potrebnú vlahu, ktorá v lete ochladzuje aj okolie.

© Autorské práva vyhradené