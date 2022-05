Najväčší štúrovský búrlivák fascinuje aj po dvesto rokoch

Divný Janko je prezývka, ktorú si dal on sám. Medzi jeho generačnými druhmi sa však rýchlo udomácnila. Jeho život bol plný záhad a nejasností. Pre svoju inakosť sa často utiekal do samoty, pokoj hľadal v dlhých prechádzkach prírodou. Túlal sa nielen po Rakúsko-Uhorsku. Zablúdil aj do ďalekého Turecka či Besarábie. Nikdy však nezabudol na svoje rodisko a vždy hrdo hovoril „Ja som Lipták rodom!“

VIDEO: Janko Kráľ by mal dvesto rokov.

Posteľ Janka Kráľa

Práve v Liptovskom Mikuláši existuje aj jeho múzeum. V rámci aktuálneho roku Janka Kráľa, ktoré jeho rodné mesto vyhlásilo, došlo aj k rekonštrukcii pamätnej izby tohto búrliváka. Lektorka Katarína Verešová vysvetlila, že ich múzeum je jediné, ktoré vlastní nejakú pozostalosť po tomto štúrovcovi. Sú to predmety z jeho posledného pôsobiska v Zlatých Moravciach, kde ako 54-ročný zomrel. Ide o autentický nábytok – posteľ, nočný stolík, knižnicu, písací stôl a kreslo.

„Tieto vzácnosti sme získali krátko po vzniku múzea v roku 1955. Nachádzali sa u básnikovej vnučky, ktorá žila v rumunskom meste Turda. Dom, v ktorom bývala, sa nezachoval, no nábytok sa podarilo zachrániť aj s množstvom dokumentov,“ hovorí Verešová.

„Všetko to v Rumunsku vyzdvihol spisovateľ Rudo Brtáň a sprístupnil nášmu múzeu, ktoré v tom čase vznikalo,“ objasnila. Nejakí Kráľovi potomkovia údajne ešte žijú v maďarskom meste Sarvaš, no ide o dvadsať rokov tradovaný názor. „Nenašiel sa bádateľ, ktorý by ich osobne navštívil a prípadne to potvrdil,“ poznamenala. Iróniou je, že všetci jeho dediči sa rozpŕchli mimo územia Slovenska. „On umrel náhle a jeho deti išli, zrejme z hmotného nedostatku, hľadať miesto, kde sa dokážu uživiť. Dcéra sa rýchlo vydala a synovia sa odsťahovali za zamestnaním,“ ozrejmila Verešová.

Štyri deti

Odkaz Janka Kráľa súčasníkom je podľa Verešovej stále živý. „Jeho myšlienky a tvorbu určite aj dnes vnímajú mnohí mladí ľudia. Teda nedať sa spútať konvenciami a ísť si za svojím cieľom napriek tomu, že si to bude vyžadovať určité následky,“ povedala s úsmevom narážajúc na „pobyty“ básnika vo väzení. „Viacerí možno aj dnes žijú týmto jeho spôsobom,“ mieni.

Múzejný výtvarník Michael Beyer mal „pod palcom“ vizuálne znázornenie prerobenej expozície. „Pribudla ručne maľovaná mapa Rakúsko-Uhorska znázornená na stene. Symbolicky sme tam vyznačili všetky mestá, kde Janko Kráľ počas svojho života pôsobil. Okrem Slovenska sa pohyboval v Chorvátsku, Srbsku Rakúsku či Česku,“ ukázal na spomínané dielo. „Nedokázal zostať na jednom mieste, keďže mal nepokojnú povahu,“ podotkol. Novinkou je aj Kráľov rodokmeň, ktorý vypracoval mikulášsky historik Peter Vítek. Hneď vedľa neho sú zavesené fotografie slávneho básnika, jeho manželky Márie a ich štyroch potomkov – troch synov a jednej dcéry.

Tajomná tvár

„Pri básnikovej podobizni je to hmlisté. Tá, ktorú máme na stene, vznikla až po jeho smrti podľa fotografií jeho detí. Za svojho života sa totiž odmietal dávať portrétovať,“ pripomenul Beyer. Doplnil, že v rámci roka Janka Kráľa inštalovali v centre mesta, v blízkosti rodného domu tohto búrliváka, ilustrovanú exteriérovú výstavu. O živote najvýznamnejšieho Liptáka sa tak ľudia dozvedia aj počas klasickej prechádzky hlavným námestím.

Mikulášsky primátor Ján Blcháč podčiarkol potrebu uctiť si túto výraznú osobnosť. „V týchto časoch, keď v celej verejnosti rezonujú myšlienky slobody a spravodlivosti, ešte intenzívnejšie. Ideály Janka Kráľa sú totiž ideálmi bojovníka za národnú slobodu slovom aj mečom,“ uviedol primátor. „Verím, že aj vďaka podujatiam dokážeme jeho život a dielo občerstviť v pamäti verejnosti a vyzdvihnúť jeho odkaz aj pre súčasnosť,“ povedal.

Zaujímavosti o Jankovi Kráľovi

Keď mal sedem rokov, bol svedkom popravy posledného zbojníka Mateja Tatarku, ktorému sťali hlavu. Neskôr tento obraz preniesol do svojich Výlomkov z Jánošíka. Ide o jedno z jeho najpôsobivejších a najradikálnej­ších diel.

Bol náruživým fajčiarom, dokonca pestoval vlastný tabak. Záhradu mu zvykli polievať trestanci z blízkej väznice. Vodu nosili z potoka Žitava.

Na mnohé roky sa vyparil. Historici darmo pátrajú, kde sa vtedy nachádzal. Nevedeli to ani jeho najbližší, ktorí sa nazdávali, že je už mŕtvy.

Svoje rukopisy pálil nad sviečkami. Po napísaní veršov zložil papier a so záľubou sledoval, ako pekne horí.

Pre svoju buričskú minulosť žil v hmotnom nedostatku. Nikto nechcel zamestnať bývalého revolucionára s excentrickým správaním.

Dodnes nie je známa jeho podoba ani miesto posledného odpočinku.