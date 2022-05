Vesnin venček spustil vodácku sezónu

„Nás je tu viac. Chodím splavovať, no niektorí dnes idú po prvýkrát,“ hovorí Ivana (55), ktorá sa pripravovala na plavbu spoločne so svojimi kolegami z trnavského detského centra. Teambuildingovej aktivite sobotňajšie počasie rozhodne prialo. Ivana dodala, že splavuje len amatérsky, vyskúšala už plavbu na Váhu či Hrone.

VIDEO: Otvorenie vodáckej sezóny v Trnavskom kraji

Na brehu Malého Dunaja, neďaleko tomášikovského vodného kolového mlyna, sa zišli siedmi. Rozdelili si medzi sebou tri kanoe. „Tešíme sa, no máme aj rešpekt,“ zhodla sa trojica žien pred svojim premiérovým splavovaním. Jedna z nich z úsmevom dodala, že to bude v poriadku, ak sa s plavidlom neprevrátia. Veselý ženský kolektív dopĺňal jeden muž.

Do Tomášikova prišli so svojou 9-ročnou dcérou Laurou aj manželia Judita (39) a Jozef (38) z Košút. „Chceli sme ísť do prírody a toto od nás nie je ďaleko a ani to netrvá dlho,“ konštatuje Judita. Splav s cieľom v Jahodnej trvá asi tri hodiny. Doma sa preto poriadne najedli, so sebou si však zobrali nejaké drobnosti.

Kvôli dcére si vybrali Malý Dunaj, ktorý má pokojnejší tok. Manželia už podobnú aktivitu absolvovali v minulosti ako bezdetní, so skúsenejšími kamarátmi. Laura prisvedčila, že sa na nový zážitok teší. Jej štvorročná sestra zostala doma. „Aj keby bolo v kanoe viac miesta, aj tak by sme ju so sebou ešte vzhľadom na vek nebrali,“ dodala Judita.

Na splav Malého Dunaja z Tomášikova do Jahodnej sa prihlásilo 49 účastníkov, ktorí v úvode dostali krátku inštruktáž od organizátora splavovania. „Myslím, že bolo výborné, že to stručne a jasne zhrnuli. Keďže sme začiatočníci, užitočná pre nás bola informácia, ako do kanoe nastupovať. Povedali nám tiež, čo robiť, keď sa plavidlo prevráti,“ opísal Jozef.

Podľa trnavského vicežupana Mareka Neštického je splavovanie riek v Trnavskom kraji zážitok, ktorý si môžu dopriať všetci. V spolupráci s organizáciami cestovného ruchu a organizátormi splavovania ho chcú spopularizovať medzi verejnosťou aj vďaka odomykaniu rieky vílou Vesnou. V sobotu doobeda otvorili vodácku sezónu na troch tokoch naraz – na Malom Dunaji, Váhu a na Dunajských ramenách.

„Malý Dunaj poskytuje výhodu, že ide o nenáročnú rieku vhodnú pre začiatočníkov, určite aj pre rodiny s deťmi,“ priblížil Ján Novák zo spoločnosti Eurorafting, ktorá organizuje splavovanie riek a vodácke zájazdy. Úsek Tomášikovo – Jahodná patrí podľa neho azda k najkrajším na Malom Dunaji.

„Je tu množstvo rýb a chránených druhov vtákov. Pri dobrej situácii je možné vidieť aj bobrov. Rieka ponúka úplne iný pohľad na prírodu ako z cesty. Človek sa hlavne dostane na miesta, na ktoré sa inak nedostane,“ opísal Novák. Na trase si môžu ľudia obzrieť aj mlyn v Jahodnej, ktorý je vidieť len z vodnej hladiny.