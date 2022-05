Univerzitná nemocnica v Košiciach sa vrátila do 'normálneho' režimu pred covidom

Väčšina oddelení a kliník už funguje štandardne, ako pred covidom. „Je to dôležitá správa pre pacientov, klientov, návštevníkov nemocnice a určite dobrá správa pre našich zamestnancov, ktorí sa už tešia na návrat do bežného pracovného režimu,“ hovorí generálny riaditeľ nemocnice Ján Slávik.

V košickej nemocnici je stále hospitalizovaných 49 pacientov s ochorením COVID-19. „Prioritne sa o nich starajú zdravotníci na Klinike infektológie a cestovnej medicíny,“ vysvetľuje riaditeľ s tým, že aj na ďalších piatich klinikách na Rastislavovej ulici ostatnú vyčlenené potrebné lôžka.

Pacienti s inými diagnózami, u ktorých sa vyskytne aj covid, budú umiestnení na príslušných klinikách či oddeleniach. Na každom klinickom pracovisku nemocnica zriadila tzv. izolačnú izbu,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ UNLP pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľuboslav Beňa, podľa ktorého všetky nejasné alebo hraničné prípady lekári konzultujú s infektológmi. Situácia podľa neho nie je jednoduchá, keďže počty covidových pacientov klesajú pomaly. „Ak by to išlo terajším tempom, do úplne bežného stavu, aký poznáme, by sme sa vrátili tak o dva mesiace, čiže až cez prázdniny,“ dodáva Beňa.