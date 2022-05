V Košiciach si budú vyrábať vodík. Z odpadu

„Sme prvou samosprávou na Slovensku s vlastnou vodíkovou stratégiou. Nezastali sme však len pri víziách, ale púšťame sa do konkrétnych projektov. Ak ich chceme robiť efektívne, potrebujeme vodík v našom kraji aj vyrábať. Preto sme sa rozhodli nadviazať spoluprácu so spoločnosťou KOSIT, s ktorou chceme tento zelený zdroj energie vyrábať jednak z tepla, ktoré vzniká zhodnocovaním nerecyklovateľného odpadu, aj z fotovoltických zdrojov. Za ideálnych podmienok dokážeme v rámci tohto projektu vyrobiť také množstvo vodíka, ktoré by postačovalo na pokrytie ročnej prevádzky približne 50 autobusov v prímestskej doprave,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Spoločnosť KOSIT prevádzkuje jedno z dvoch zariadení na energetické využitie odpadov (ZEVO), ktoré fungujú na Slovensku. Po novom bude ZEVO vyrábať z odpadu aj vodík. „Vodík chceme vyrábať na báze vysokoteplotného elektrolyzéra, teda elektrolýzou vody. Vstupom pri takejto výrobe je elektrická energia, tepelná energia a voda, výstupom je vodík, ktorý sa uskladňuje v zásobníkoch a následne pod tlakom exportuje na čerpacie stanice. Na tento účel dobudujeme samostatnú prevádzku v areáli ZEVO v Košiciach-Barci. Projekt výroby vodíka musí prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a následne ďalšími povoľovacími procesmi. Skúšobná prevádzka by sa mohla spustiť po absolvovaní týchto administratívnych procesov najneskôr v roku 2026,“ vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT Marián Christenko.

Vodík vyrobený použitím technológie elektrolýzy chce župa prednostne využívať ako pohonnú látku, a to najmä v prímestskej autobusovej doprave. Takýto spôsob výroby vodíka nie je v Európe raritou, obdobný projekt už dva roky funguje v nemeckom meste Wuppertal. V rovnakom zariadení ZEVO tam vyrábajú vodík na pohon mestských bezemisných autobusov, ktoré prispievajú k výraznému zlepšeniu kvality ovzdušia. Memorandum o spolupráci ráta aj s výstavbou fotovoltického zdroja na výrobu zelenej elektriny. Tá by mala následne slúžiť na výrobu vodíka.

Projekt ráta s financiami z Fondu na spravodlivú transformáciu, Plánu obnovy a odolnosti, prípadne iných podporných programov na financovanie projektov z Európskej únie. Ak zámer odsúhlasí krajské zastupiteľstvo, do troch mesiacov od podpisu memoranda založí kraj so spoločnosťou spoločný podnik, ktorý bude koordinovať projekt. Každý z obchodných partnerov bude mať v podniku 50-percentný podiel. Na obnoviteľné zdroje energií je orientovaná aj súčasná európska politika. Členské štáty Európskej únie sa v Parížskej dohode zaviazali dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. „Dôležitým míľnikom v našom úsilí je pomoc pri zavádzaní vodíkových technológií do praxe v rámci vznikajúcich vodíkových údolí. Výborným príkladom je Košický samosprávny kraj, ktorý je členom Národnej vodíkovej asociácie Slovenska. Tá je pripravená kedykoľvek pomôcť s realizáciou prvého vodíkového reťazca v Košickom kraji,“ povedal predseda Národnej vodíkovej asociácie Ján Weiterschütz.

Župa v rozpočte na rok 2022 vyčlenila 630-tisíc eur na nákup vodíkových bicyklov, rozvoj vodíkových technológií a budovanie vodíkovej infraštruktúry. Okrem toho na prelome apríla a mája testovala dva vodíkové automobily, ktoré jej na propagáciu vodíkových technológií zapožičala Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). „Naše dve vodíkové autá si po Košickom samosprávnom kraji vyskúša aj prešovská župa. Sme presvedčení, že čím viac ľudí sa oboznámi s výhodami vodíkového pohonu, tým väčšie šance máme presadiť na Slovensku technologické inovácie a alternatívy v doprave,“ povedal generálny riaditeľ agentúry Peter Blaškovitš.