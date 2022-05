Popradčania budú od septembra cestovať MHD zadarmo

Podľa primátora je to jeden z krokov, ktorý môže značne ovplyvniť znižovanie počtu automobilov v uliciach. Mestská hromadná doprava je zabezpečovaná 22 autobusmi, pričom 10 z nich spĺňa emisnú normu Euro 6. Už na jeseň pribudnú do vozového parku ďalšie štyri autobusy spĺňajúce túto najekologickejšiu emisnú normu.

Do súčasnej tarify bolo doplnené osobitné cestovné, tzv. Cesta za zdravím, ktorá umožní každému cestujúcemu s trvalým bydliskom v meste Poprad cestovať 365 dní v roku a 24 hodín denne za jednorazovú sumu 10 eur. Do konca tohto roka však bude preprava pre Popradčanov v meste bezplatná. Toto obdobie bude slúžiť ako skúšobné pre navrhovaný zámer. Cieľom bude zistiť, koľko cestujúcich pribudne a aký to bude mať vplyv na potrebu prípadného navýšenia vozového parku, frekvencie spojov, počtu kilometrov a pod. „Po tejto skúšobnej dobe budú môcť všetci obyvatelia Popradu využívať MHD od 1. januára 2023 za ročný poplatok 10 eur. Starobní a invalidní dôchodcovia, a tiež deti do šiestich rokov tento poplatok uhrádzať nebudú,“ vysvetlil primátor.

Ak budú chcieť Popradčania využívať tieto výhody na cestovanie MHD, je potrebné preukázať sa bezkontaktnou čipovou kartou, ktorá bude stáť päť eur na päť rokov za manipulačný poplatok jedno euro. Ako povedala riaditeľka SAD Poprad Marianna Krajčová Gočová, karta sa vydáva podobne ako občiansky preukaz, a to priamo na autobusovej stanici. „Popradčania sa preukážu preukazom totožnosti, fotiť sa na kartu budú priamo u nás v infocentre. Deťom stačí na tento úkon preukaz poistenca," vysvetlila.

Mesto bude každý mesiac poskytovať prepravcovi aj zoznam ľudí, ktorí sa odhlásili z trvalého pobytu v meste. „Ich karty budú stornované, aby túto zľavu nemohol využívať nik, kto v Poprade nebýva."