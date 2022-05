V Michalovciach ako prví odoberajú darcom krvnú plazmu

Na Slovensku je množstvo pacientov, ktorí sú odkázaní na lieky z krvnej plazmy. Doteraz však neexistovalo žiadne darcovské centrum, ktoré by plazmu odoberalo aferetickým odberom, tzv. plazmaferézou, čiže separáciou krvných zložiek.

Nemocnica Svet zdravia Michalovce v piatok otvorila na Slovensku prvé plazma centrum. Plazma sa doteraz na Slovensku získava len z klasických odberov krvi, čo v porovnaní s plazmaferézou znamená získanie menšieho množstva zložky krvi, z ktorej sa lieky vyrábajú.

„Slovensko výrazne zaostáva v odbere krvnej plazmy. Kým napríklad Česká republika dokáže za jeden rok získať približne 700-tisíc litrov krvnej plazmy, na Slovensku je to len necelých 40-tisíc,“ hovorí Radoslav Čuha, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.

Krvná plazma je pre modernú medicínu nenahraditeľnou látkou. Lieky z nej sa využívajú napríklad na liečbu imunitných, akútnych, onkologických, neurologických či infekčných ochorení. Na Slovensku máme približne 3-tisíc pacientov, ktorí sú na lieky z krvnej plazmy odkázaní. Len jeden takýto pacient potrebuje na svoju liečbu 137 darcov. Niektorí pacienti s najvážnejšími neurologickými ochoreniami niekoľkonásob­ne viac.

Od začiatku roka 2022 je vďaka legislatívnej zmene zo Slovenska možné vyvážať krvnú plazmu viacerým zahraničným spracovateľom, pretože na Slovensku takýto spracovateľ plazmy nie je. Táto zmena bola presadená vďaka tlaku Európskej únie, ktorá dlhodobo vyzývala náš štát, aby sme prispievali do Európskeho plazma poolu s cieľom zvýšiť jeho objem. Vzácna tekutina sa tak dostane k viacerým medzinárodným spracovateľom, čím sa pre slovenských pacientov zvýši dostupnosť liekov z nej.

„Príbuzní pacientov, ktorí sú odkázaní na lieky z plazmy, sa nás neustále pýtajú, ako by mohli pomôcť. S veľkou radosťou môžeme konečne rodinám či priateľom týchto pacientov povedať, že vedia a môžu pomôcť darovaním svojej plazmy v michalovskej nemocnici,“ povedal Gabriel Bodor, predseda Združenia pacientov s primárnou imunodeficienciou.

V priebehu roka môže záujemca darovať 10 litrov plazmy, čiže na odber môže ísť približne 16-krát za rok, čo je štvornásobne viac ako pri darovaní krvi. Odbery plazmy sú tiež v porovnaní s darcovstvom krvi šetrnejšie a telo si všetky zložky dokáže nahradiť do 48 hodín od odberov.

„Krvná plazma sa dá získavať dvoma spôsobmi, a to odbermi celej krvi, z ktorej sa získava približne 260 ml plazmy, alebo plazmaferézami, z čoho je výťažnosť plazmy približne 650 ml. Odber plazmy je bezpečný, prebieha v jednorazovom, sterilnom a uzavretom systéme a trvá približne 45 minút až 60 minút,“ vysvetľuje Ingrid Mrázová, primárka hematologicko-transfuziologického oddelenia nemocnice.

Plazmu môže darovať zdravý človek vo veku od 18 do 60 rokov s váhou nad 50 kg a maximálne do 130 kg. Musí podstúpiť vstupnú lekársku prehliadku, ktorá je súčasťou odberu, a zaručuje mu to nepretržitú kontrolu zdravotného stavu. V najbližšom čase sa podobné centrá otvoria v nemocniciach v Galante a v Dunajskej Strede.