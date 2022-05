Ďalší útok na videu. Deti si pýtajú čas dospelých

„Ihneď po vyhodnotení videozáznamu začal vo veci konať príslušný útvar Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý nateraz vec preveruje ako podozrenie z trestného činu výtržníctva," uviedla polícia na sociálnej sieti.

Páchateľmi podľa informácií denníka Pravda boli žiaci dvoch základných škôl na košickom Sídlisku KVP, 15– a 16-roční chlapci zo ZŠ M. Lechkého a ZŠ Starozagorská.

Riaditeľka ZŠ M. Lechkého Erika Račková hovorí, že nemá oficiálne informácie z polície. „Ako škola robíme všetko preto, aby sme takéto sociálnopatologické javy potláčali. Robíme to priebežne, máme koordinátorov výchovy, pripravujeme rôzne aktivity – napríklad Cestu emocionálnej zrelosti, funguje u nás výchovné poradenstvo a tiež školský psychológ. Len ťažko sa však dá pracovať so žiakom, ktorý málo chodí do školy. V jeho prípade je to množstvo neospravedlnených vymeškaných hodín. Pokiaľ v škole nie je, nemáme naňho dosah. A keď príde, tak iba na dva dni a zas ho niet a ani teraz do školy nechodí,“ opisuje situáciu okolo jedného z výtržníkov Račková.

Dodáva, že s deťmi teraz vedú na túto tému skôr rozhovory a riaditeľka žiadala o intervenciu aj Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva. „Verím, že nám poradia, ako v tejto veci postupovať, prípadne akú aktivitu vyvinúť, aby sme žiakom vysvetlili, že toto určite nie je spôsob, ako riešiť nudu,“ hovorí a zároveň sa pýta, čo s tým urobí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. „Kontaktujeme ich každý mesiac. Posielame im hlásenia, aký počet vymeškaných hodín má daný žiak," vysvetľuje.

O incidente, ktorého aktérom je pravdepodobne aj žiak ZŠ Starozagorská, sa riaditeľ Alexander Suchan dozvedel tiež z médií. „Považujem tento incident i jeho prezentáciu na sociálnych sieťach za neprijateľné a poľutovaniahodné,“ hovorí a jedným dychom tiež dodáva, že kompetencia školy je v tomto prípade obmedzená, Upozorňuje, že išlo o útok mimo priestorov školy a stal sa vo večerných hodinách. „Prvoradú zodpovednosť nesie zákonný zástupca. Akt násilia a agresivity takého stupňa, vykonaný navyše voči bezbrannému, škola odsudzuje. Po potvrdení, že išlo o nášho žiaka a v súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní pristúpime k sankciám v rámci výchovných opatrení v zmysle vnútorného poriadku školy,“ vysvetľuje riaditeľ.

Aj v tejto škole budú pokračovať v aplikácii preventívnych aktivít zameraných na elimináciu násilia a proti šikanovaniu. „Členovia školského inkluzívneho tímu pravidelne realizujú, a to aj v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, preventívne programy. V rámci našich kompetencií sú na našej škole vytvorené podmienky pre optimálny psychický a sociálny vývin našich žiakov. Ak je chlapcom z videa náš žiak, chcem za školu vyjadriť ľútosť nad dotknutými obeťami prezentovaného násilia,“ ospravedlňuje a Suchan.

Kamery a hliadky

Podľa našich informácií chlapci útočili už viackrát. Rovnako zverejňovali aj podobné videá na sociálnych sieťach.

„Odsudzujeme a nepripúšťame žiadne formy násilia páchaného na ľuďoch. Pobúrená je, samozrejme, aj komunita na našom sídlisku, obzvlášť tým, že si to páchatelia boli ochotní natočiť a ešte aj zverejniť,“ hovorí starosta Ladislav Lörinc.

Od zverejneného incidentu je MČ v aktívnom kontakte s políciou. „Požiadame o zvýšenú hliadkovú činnosť a takisto sa snažíme rozširovať kamerový systém. Takéto správanie je neprípustné a my k nemu nemôžeme byť a ani nebudeme ľahostajní," tvrdí starosta.

Deti musia mať program

Podľa hlavnej odborníčky ministerstva zdravotníctva pre detskú psychiatriu Terézie Rosenbergerovej, ktorá pracuje na I. psychiatrickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, by sa takého prípady vôbec nemali medializovať. Video z útoku zverejnila aj polícia.

„Pre mnohých, ktorí to chcú vyskúšať, to je vlastne návod. Žiaľ, je to veľmi nákazlivé, že ak sa akákoľvek negatívna vec zverejní, deti skúšajú, ako to funguje v skutočnosti. Druhá vec je, že po covide sa veľmi zvýšila miera agresivity. Vidíme okolo seba veľmi veľa násilia. Jednak anonymita počas on-line vyučovania dávala deťom priestor, že si na internete mohli pustiť čokoľvek, bez nijakej kontroly a bez nijakých dôsledkov. Aj to je dôvod, že aj šikanovanie a aj agresivita narástli,“ myslí si odborníčka.

Dôvod vidí aj v tom, že deti prestali navštevovať krúžky a neučili sa doma. „Predsa ten spôsob výučby bol iný, ako keď museli sedieť v škole. Tak mali odrazu hromadu času, fungovali cez siete a čas si vypĺňali činnosťami, ktoré nemuseli byť vždy v poriadku,“ konštatuje psychiatrička.

Rosenbergerová spolu s kolegami robili na túto tému aj rôzne projekty. Hlavnou témou bolo, ako zabrániť násiliu. „Podľa mňa jediný normálny rozvojový projekt, ktorý je, nie sú nekonečné besedy a prednášky pre ľudí, ktorí si tam prídu posedieť a urobiť čiarku. Je potrebné, aby sa do škôl vrátilo plné nasadenie krúžkov, ktoré by boli bezplatné a ktoré by si mohli dovoliť všetci rodičia tak, aby nemuseli odchádzať z práce a voziť deti na druhý koniec mesta,“ vysvetľuje a dodáva, že v tejto sociálnej situácii je tiež veľmi dôležité, aby za ne rodičia nemuseli platiť a aby deti mali vyplnený čas.

Lekárka hovorí, že dôležité je aj to, aby na tie krúžky deti museli, a nie len mohli chodiť. „Nesmieme zabudnúť aj na adekvátne finančné ocenenie učiteľov, aby sa tým deťom venovali. To je jediná možná cesta a prevencia. Malo by to byť tak, ako to bolo kedysi, keď sme zo školy chodili o štvrtej, urobili si úlohy a nemali sme ani chuť, ani možnosť niekde chodiť a robiť druhým zle," myslí si Rosenbergerová.

Incidenty tínedžerov