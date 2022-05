Jedna lávka cez Váh. Oprava mosta komplikuje život v Hlohovci

Pre rekonštrukciu cestného mosta v Hlohovci musia motoristi prejsť po obchádzkových trasách desiatky kilometrov navyše. Chodci majú k dispozícii len úzku lávku na železničnom moste, na ktorej sa však o seba doslova potkýnajú.

„Všetci čakáme, kedy pustia chodcov na most, lebo obchádzka, najmä v lete, bude neúnosná,“ hovorí hlohovský primátor a poslanec Národnej rady Miroslav Kollár. Dúfa, že to bude v horizonte týždňov.

Lávka na železničnom moste je jediným miestom pre peší prechod na druhú stranu rieky. Nájdu sa však vodiči, ktorí si chcú situáciu uľahčiť a snažia sa pri nej zaparkovať čo najbližšie. V utorok už policajti zakročili a v smere od Trnavy skontrolovali hliadky viac ako 30 áut, prevažne z okolitých miest a obcí.

VIDEO: Cez Váh sa možno z Hlohovca dostať len po jednej lávke.

Autá pri studniach

„Vodiči zaparkovali aj napriek tomu, že im to vyslovene dopravná značka v danom mieste zakazuje a do priestoru je možné vojsť len vozidlám, ktoré vykonávajú zásobovanie. Zároveň zaparkovali na verejnej zeleni, a to v tzv. ochrannom pásme, ktoré upravuje zákon o vodách,“ informovala trnavská krajská polícia na sociálnej sieti.

Blokovú pokutu dostalo 13 vodičov v sume od 10 do 20 eur. Ďalších 31 ľudí budú riešiť formou objektívnej zodpovednosti.

Aby sa autá dostali v smere od Trnavy až lávke, museli prejsť podľa hlohovského poslanca Miloslava Drgoňa po súkromnej komunikácii, ktorá patrí neďalekému hypermarketu a slúži len pre zásobovanie. „Pri lávke sa nachádzajú aj studne, z ktorých je zásobovaný Hlohovec vodou,“ pripomenul Drgoň.

VIDEO: Takto opravujú most v Hlohovci.

Vlastníkom studní je Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS). Alica Dillingerová z tejto spoločnosti spresnila, že ide o dočasný vodný zdroj Leopoldov, ktorý pozostáva z piatich studní. Hlohovec vrátane Šulekova zásobujú pitnou vodou. Každá zo studní má zo zákona vymedzené ochranné pásmo prvého stupňa, ktoré je oplotené.

Naň nadväzuje ochranné pásmo druhého stupňa a práve na jeho území parkovali autá. „Vyhláška o podrobnostiach vodárenských zdrojov vyslovene nezakazuje parkovanie v pásme druhého stupňa, no môže to byť potenciálne nebezpečné pre únik motorových kvapalín, ktoré by mohli vodný zdroj znehodnotiť,“ zdôraznila Dillingerová.

Pohodlnosť

V smere od Trnavy môžu vodiči odstaviť auto na parkovisku obchodného reťazca. Odtiaľ je to k lávke asi kilometer. Drgoň za tým vidí do veľkej miery pohodlnosť ľudí – doviezť sa autom, kam až to je možné.

Rovnaká situácia s parkovaním je podľa poslanca aj na druhej strane lávky, zo strany Hlohovca. „Do vzdialenosti 300 metrov od lávky je plno áut. Momentálne robíme opatrenia na usmernenie vodičov, aby používali záchytné parkoviská,“ hovorí. Pretlak áut je podľa neho niekedy taký veľký, že ich ani niet kam „upratať“.

Poslanec Juraj Šiška si myslí, že ľuďom zrejme pretiekol pohár trpezlivosti, hoci on sám by pri lávke neparkoval. „Takúto situáciu sme tu dosiaľ nemali. Uzatvorenie mosta s tým, že máme len jednu lávku, spôsobilo veľké problémy,“ zdôraznil. Do riešenia situácie sa mal podľa neho viac zapojiť aj štát. „V 21. storočí by mal vedieť reagovať na takéto veci a nájsť spôsob, ako ľuďom pomôcť, napríklad vybudovaním náhradnej lávky,“ dodal.

Tlak na spustenie parkovísk

Šoférom majú slúžiť dočasné záchytné parkoviská na oboch stranách rieky. Časť z nich zabezpečila hlohovská samospráva, zvyšok je v rukách trnavskej župy. Parkoviská mali byť pôvodne pripravené k 20. aprílu, keď bola plánovaná uzávierka mosta pre dopravu. Koncom marca však most nečakane uzavreli skôr. Dôvodom bola hrozba, že sa môže zrútiť.

„Most nám zavreli z hodiny na hodinu. Do siedmich dní sme spustili všetky opatrenia, ktoré boli plánované k 20. aprílu,“ pripomenul primátor Hlohovca. Mesto sa postaralo o parkovisko pri železničnej stanici s kapacitou 110 miest, ktoré podľa Kollára spustili do troch pracovných dní od predčasnej uzávierky mosta.

Pre tých, ktorí sa potrebujú dostať pešo cez lávku, má slúžiť bližšie parkovisko pri športovej hale, ktoré spadá pod župu. Skolaudované má byť v pondelok.

Na šulekovskej strane pribudlo 30 až 40 nových parkovacích miest, ktoré mesto vyznačilo vodorovným značením na Priemyselnej ulici. Neďaleko má dočasné parkovisko zriadiť župa. Obe tieto možnosti sú od lávky vzdialenejšie ako parkovacie miesta pri hypermarkete. S ich využívaním sa počíta najmä po otvorení rekonštruovaného mosta pre peších a cyklistov.

Strácajú zákazníkov

Podľa Kollára očakávali, že po uzávierke mosta môže nastať dopravný kolaps na vjazdoch do mesta od Piešťan a Serede. „Aj so župou sme boli pripravení osadiť na kľúčové križovatky dočasné semafory, ale intenzita dopravy na príjazdoch je nakoniec oveľa nižšia, ako sme predpokladali,“ podotkol.

Znížila sa aj intenzita dopravy vo vnútri mesta. „Tým, že sú cesty voľnejšie, vodiči začali jazdiť rýchlejšie, preto sme v centre mesta osadili zónu s tridsiatkou, aby boli chodci a cyklisti v bezpečí,“ priblížil Kollár. Polícia eviduje horšiu prejazdnosť najmä v Piešťanoch, špička je vždy ráno a popoludní.

Poslanci sa zhodujú, že pre uzatvorený most trpia najmä podnikatelia v meste, ktorí prichádzajú o klientelu. Radnica musela vyriešiť aj presuny najmenších detí z odrezanej časti Šulekovo do škôl. Ani to však nebolo podľa poslanca Ivana Baranoviča úplne bez problémov. Deti sa presúvajú vlakom z Leopoldova do Hlohovca. Medzi železničnou stanicou a školou ich sprevádza dospelá osoba.

„Zo školy, ktorú navštevuje asi 70 percent detí zo Šulekova, sa do toho odmietli zapojiť,“ poukázal Baranovič s tým, že učitelia na seba odmietli zobrať zodpovednosť za presun detí z vlakovej stanice do školy. Nakoniec sa to podľa neho vyriešilo tak, že sprevádzajúcou osobou je pracovník mestského úradu.

Práce na oprave 343 metrov dlhého hlohovského mosta sa začali 9. februára. Diagnostika v roku 2018 odhalila jeho zlý technický stav. Rekonštrukcia má predĺžiť jeho životnosť.