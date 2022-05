Na psí útulok dal peniaze darca. Mesto chce desaťtisícový poplatok za rozvoj

Mesto nekonalo v rozpore so zákonom. V roku 2019 schválilo takéto nariadenie a tým zaťažilo nové stavby poplatkom vo výške 35 eur za meter štvorcový. Výnos chce využívať na ďalšie investície, napríklad na opravy ciest, chodníkov, ale aj škôl či bývanie pre sociálne slabších. Polovica vybraného poplatku pripadne mestu a tá druhá mestskej časti, kde je objekt.

Košice však dlhé roky nedokázali zriadiť karanténnu stanicu pre zvieratá. Vybudoval ju práve útulok za pomoci anonymného darcu. Stanica stojí na mestskom pozemku, za ktorý Únia ročne platí mestu symbolické euro. V stanici však končí každé zatúlané zviera odchytené v Košiciach.

Únia: peniaze nemáme

„Dávam do pozornosti, aké pekné svinstvo spravilo mesto na útulok, ktorý ako jediný v Košiciach zabezpečuje karanténnu stanicu… Toto je akože odmena za pomoc zvieratám z ulice a zabezpečovanie všetkého okolo nich?“ napísala jedna z milovníčok zvierat na sociálnej sieti, kde aj uverejnila rozhodnutie o vyrubení poplatku. Ten má Únia zaplatiť do 15 dní.

Tak ako všetky útulky, aj ten košický je predovšetkým odkázaný na pomoc ľudí. Peňazí nemajú nazvyš. Aj preto o pomoc požiadali na sociálnej sieti. Veď od svojho vzniku v marci 2021 pomohli zachrániť 636 psíkov.

VIDEO: Útulok musí zaplatiť mestu Košice 10-tisícovú daň.

„V prvom rade nespochybňujeme poplatok za rozvoj v meste Košice. Bol prijatý zákon a všeobecne záväzným nariadením sa ustanovil na území Košíc. Aj keď sme len obyčajní ľudia, tak tomu rozumieme, ale myslíme si, že náš prípad a jemu podobné vytvára priestor zamyslieť sa, či je to tak správne. Pevne veríme, že všetci pochopia náš cieľ zverejnením tohto príspevku s prosbou o pomoc s uhradením poplatku, iste chápete, že takúto sumu nedokážeme sami uhradiť,“ napísalo občianske združenie.

To sa roky pokúšalo nájsť pozemok vhodný na výstavbu útulku. Podarilo sa to až v roku 2005. Mesto sa zasa pokúšalo zriadiť karanténnu stanicu, keďže je to jeho povinnosťou. Dodnes ju však nemá. Aj preto uzatvorilo s útulkom zmluvu na jej využívanie, za ktoré platí paušálne mesačne 13 200 eur.

Podľa vedenia občianskeho združenia ale táto suma ani spolovice neuhrádza výdavky na celú karanténu, v ktorej sú aj zachránené psy nielen z Košíc. „Priemerne je v karanténe 60 psov, v útulku je ďalších 120 po karanténe a v dočasných starostlivostiach pravidelne ďalších 60 psíkov. Väčšinu nákladov na starostlivosť o všetky tieto psy sme schopní zabezpečiť len vďaka našim fanúšikom a podporovateľom,“ popisujú momentálny stav s tým, že ešte raz ročne dostanú od mesta dotáciu. Minulého roku to bolo viac ako 22-tisíc eur.

Reagoval primátor aj aktivista

„Je nám úprimne ľúto, že sme spôsobili rozruch, verte, že nám o to vôbec nešlo. My sme len ľudia, ktorí sa snažia pomôcť zvieratkám,“ uvádza Únia v závere statusu. Na búrlivú diskusiu pod príspevkom reagoval aj primátor mesta Jaroslav Polaček, ktorý bol predkladateľom návrhu nariadenia poplatku za rozvoj.

„Prosím, zabráňme nedorozumeniu a zbytočnému hnevu. Poplatok za rozvoj v zmysle daňového zákona nie je možné odpustiť a ani znížiť,“ píše vo svojom komentári. Dodáva tiež, že Únii ponúkli možnosť splátkového kalendára. Status primátor nepovažuje za férový, keďže aj on osobne pomáha útulku. Poukázal aj na to, že jeho predchodcovia prispievali na chod útulku sumou päťtisíc eur ročne a tiež, že mesto pripravuje v areáli investíciu do nového pripojenia na elektrickú energiu v sume viac ako stotisíc eur.

Na problém zareagoval aj košický aktivista Tomáš Jurkovič. Hovorí, že sa pri schvaľovaní poplatku nemyslelo na zariadenia, ktoré vyslovene potrebujú skôr pomoc a nie ďalšie poplatky.

„Žiaľ, naše zákony nie sú dokonalé a toto je dobrý dôvod, aby sa do zákona zaviedlo viac výnimiek, keď by nové stavby nepodliehali dani za rozvoj, pretože sú vo verejnom záujme. Momentálne je v zákone iba niekoľko výnimiek v súvislosti s poľnohospodár­stvom. Určite si však vieme predstaviť aj širší okruh výnimiek, práve tie môže mesto Košice iniciovať. Hoci by sa to už tohto prípadu nedotklo, minimálne by sme do budúcna predišli rovnakému problému,“ myslí si.

A pre mesto má aj radu: „Mesto môže útulku poskytnúť mimoriadnu dotáciu vo výške vyrubenej dane, čím by sa poplatok za rozvoj de facto odpustil.“