Rieka Slaná je mŕtva. O nápravu žiada aj Maďarsko

Od februára na problém upozorňuje aj podpredseda Koalície maďarskej komunity Orosz Örs. Aj podľa neho problémy na Slanej nikto nerieši. „Pred ministerstvom životného prostredia sme 6. mája rozliali tisíc litrov znečistenej vody zo Slanej, pretože je neakceptovateľné, že do rieky 74 dní vyteká toxická banská voda, nikto za to nenesie zodpovednosť a do dnešného dňa sa v tejto veci nenastala žiadna zásadná zmena,“ uviedol pri fotkách na sociálnej sieti.

Problém rieky Slaná sa dostal aj do maďarského parlamentu. Maďarsko žiada a očakáva od Slovenska spoluprácu v likvidácii ekologickej katastrofy.

Ani jedna ryba

Ešte začiatkom marca Miloš Pukanský z odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Rožňava pre TASR tvrdil, že úhyn rýb vo vodnom toku dosiaľ nebol zaznamenaný. "Pozorované znečistenie vodného toku je pravdepodobne iba zákal v dôsledku prítomnosti železitých okrov. Miera obsahu ťažkých kovov a ich prípadný vplyv na životné prostredie sa vyhodnocuje, povedal.

Jeho slová sa však nepotvrdili. Súkromný podnikateľ, ktorý má záujem vytvoriť rybochovné zariadenie v oblasti Betliar Maša, inicioval 13. mája ichtyologický prieskum vody z rieky Slaná, ktorý mu nariadil okresný úrad. Stalo sa tak teda nie pre znečistenie.

Prieskum urobil Rastislav Grohol, pracovník Slovenského vodohospodárskeho podniku, odštepný závod Košice. „Rybársky zväz tento prieskum využil aj pre naše potreby, čiže potvrdenie vymiznutia rýb a iných vodných živočíchov v úseku rieky pod vytekaním banskej vody,“ hovorí Tibor Varga, zástupca hospodára miestnej organizácie rybárskeho zväzu a tajomník miestnej organizácie. Na prieskume sa aj sám zúčastnil.

„Výsledok prekvapil aj ichtyológa, v troch lokalitách asi sto metrov dlhých sa priamo v rieke nenašla ani jedna ryba. Jediné miesto, kde sme niečo objavili, bolo ústie malého potoka, ktorý na niekoľkých metroch narieďoval vodu v rieke, a na tomto mieste bolo chytených niekoľko kusov drobnej rybky – čereble pestrej. Žiadny pstruh, jalec či lipeň, ktorý má tvoriť prevažnú časť tejto pstruhovej rieky,“ opisuje situáciu v rieke Varga.

Presne na tomto úseku však „prieskumníci“ natrafili na desiatky mŕtvych rakov riečnych. „Pri rieke ma zaujala ešte jedna vec, nikde okolo nás nelietal rojaci sa hmyz. Tento hmyz totiž prechádza cez larválne štádiá vo vode, ktoré ale na danom úseky rieky úplne vymizli hneď na začiatku znečistenia. Ide o podenky, pošvatky, potočníky, ktorých larvy tvoria spolu s krivákmi hlavnú potravu rýb,“ skonštatoval zástupca hospodára.

Podľa názoru rybára je nutné vytekajúcu banskú vodu upravovať, čo je ale finančne nákladné. „Momentálne sa pracuje, presnejšie diskutuje o tom, aby sa znížil vtok čistej vody do bane, a to konkrétne úpravou poškodeného potrubia, ktoré odvádzalo vodu z prameňa na 6. obzore mimo bane. Nemyslím si, že toto je jediný zdroj vody, ktorý sa do 360 m hlbokej bane dostáva, čiže bez upravovania vytekajúcej vody, aj keby sa jej prietok úpravou potrubia znížil, nevidím nejaké pozitívne vyhliadky na život v rieke,“ konštatuje a dodáva, že ak by v tomto momente už prestala vytekať banská voda do rieky, potrvalo by minimálne rok, kým by sa dno natoľko očistilo od usadenín, že by opäť začal nejaký ten život pod kameňmi v podobe lariev hmyzu.

„Až po kompletnom obnovení potravinovej základne je možné nasadiť umelo niektoré druhy rýb, avšak niektoré takzvané sprievodné druhý rýb, ktoré komerčne nie sú chované, sa budú musieť vrátiť z prítokov a vyšších partií toku samy. Podobne to bude aj s rakmi, v tomto prípade sa bavíme o časovom horizonte vyše päť rokov,“ dodáva Varga. Pritom len pred niekoľkými dňami spoločne s Michalom Wiezikom, poslancom Európskeho parlamentu, riešil žalobu na Európsku komisiu za nečinnosť orgánov pri ekologickej katastrofe na rieke Slaná.

Pobúrení Maďari

Maďarsko žiada a očakáva od Slovenska spoluprácu v likvidácii ekologickej katastrofy na rieke Slaná (Sajó), uviedol v utorok v rámci interpelácií v maďarskom parlamente štátny tajomník úradu vlády Balázs Orbán. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na správu internetového vydania denníka Magyar Nemzet.

Predstaviteľ vlády reagoval na otázku poslanca opozičnej strany LMP Lászlóa Lóránta Keresztesa, ktorý pripomenul, že na slovenskom úseku rieky tečie do koryta znečisťujúca látka, vplyvom ktorej na významnom úseku vyhynul život, pričom slovenská vláda nič neurobila a nie sú ani žiadne náznaky, že by sa príslušné orgány snažili znečistenie zlikvidovať.

Štátny tajomník v reakcii uviedol, že na rieke vyhlásili druhý stupeň pohotovosti a priebežne monitorujú stav vody. Dodal, že na maďarskom úseku nedošlo k úhynu rýb a miera znečistenia nie je taká, ako na slovenskom úseku, avšak sú badateľné menšie odchýlky v kvalite vody. Zdôraznil, že Budapešť žiada a očakáva v tejto záležitosti spoluprácu od Slovenska.

Maďarská centristická opozičná parlamentná strana Momentum v nedeľu vyzvala vlády Slovenska a Maďarska, aby v prípade ekologickej katastrofy na rieke Slaná začali konať. Momentum sa domnieva, že pre priemyselné znečistenie hrozí v tomto vodnom toku úplné vyhynutie života.