TANAP dáva preveriť zlaté padáky do výšky 13 platov

Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici podala v stredu podnet, ktorý sa týka tzv. zlatých padákov súvisiacich so zlúčením pôvodných organizácií ochrany prírody a lesného hospodárstva.

Reforma národných parkov odštartovala prvého apríla. Štátne lesy TANAP-u, ktorého riaditeľom bol Ján Marhefka, sa zlúčili so Správou Tatranského národného parku. Do Správy TANAP-u prešlo 125 zamestnancov. Lesníci ešte pred zlúčením podpísali kolektívnu zmluvu, v ktorej sa uvádza, že ak nebudú súhlasiť s novou prácou v nástupníckej firme, dostanú odstupné do výšky maximálne 13 platov.

Súčasné vedenie Správy TANAP-u si objednalo právnu aj ekonomickú analýzu. „Po preštudovaní odborných stanovísk existuje dôvodné podozrenie, že ,zlaté padáky' sú v priamom rozpore nielen s dobrými mravmi, ale predovšetkým s ustanoveniami zákona. Oproti odstupnému v rámci Zákonníka práce zabezpečuje ‚zlatý padák‘ niekdajším zamestnancom Štátnych lesov TANAP-u i neštandardnú odmenu za zásluhovosť, ktorá môže dosiahnuť až šesťnásobok priemernej mesačnej mzdy. Spolu so zákonným odstupným si tak jedna osoba môže prilepšiť aj o trinásť mesačných platov. Peniaze, ktoré Správa TANAP-u musí vyplatiť, by vystačili napríklad na základnú ročnú údržbu všetkých chodníkov v Tatranskom národnom parku,“ hovorí Jana Tomalová zo Správy TANAP-u.

Dnes už bývalé Štátne lesy TANAP-u sa podľa Tomalovej ohradzovali, že zamestnanci sa mohli opierať len o deklaratívne vyjadrenia ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) a ďalších predstaviteľov rezortu, že sa prepúšťať nebude a všetci zamestnanci prejdú do zlúčenej spoločnosti. Lesníkov však vyhlásenia nepresvedčili. „Preto mala byť koncipovaná aj kolektívna zmluva, ktorá je však svojím obsahom výhodná len pre úzku skupinu pôvodných zamestnancov. Kolektívna zmluva bola navyše uzavretá v období, keď už bolo zrejmé, že dôjde k zlúčeniu organizácií,“ dodáva.

Riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko pre Pravdu potvrdil, že odstupné sa týka aj bývalého vedenia Štátnych lesov, teda aj exriaditeľa Jána Marhefku. Tomalová však pripomína, že pracovný pomer bývalému riaditeľovi stále trvá. Sumu odstupného však nekonkretizovala, keďže kvôli ochrane osobných údajov nemôže uviesť výšku jeho platu. „V jeho prípade ide o odmenu predstavujúcu 13 priemerných mesačných platov,“ spresnila Tomalová.

Podľa medializovaných informácií riaditeľ zarábal mesačne zhruba 3 500 eur. V Štátnych lesoch TANAP-u pracoval od roku 1999, za čo by pri odchode mal nárok na odmenu vo výške takmer 50-tisíc eur. V utorok bolo na pôde ministerstva pôdohospodárstva výberové konanie na pozíciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy SR. Ako uvádza rezort na svojej webovej stránke, z troch uchádzačov uspel práve Ján Marhefka, ktorý z možných 150 bodov získal 117. Výberová komisia na základe výsledkov výberového konania navrhla ministrovi pôdohospodárstva Samuelovi Vlčanovi (OĽaNO), aby ho vymenoval do funkcie generálneho riaditeľa.