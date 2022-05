Viacerí bratislavskí starostovia označili návrhy vlády za nezodpovedné

„Spomeňme si na to pri každej tlačovej konferencii, na ktorej sa tára o tom, že samosprávy žijú v nejakej divnej bubline bez pandémie, vojny, zdražovania či neistôt a že majú peňazí ako pliev. Nie je to pravda,“ vyhlásil Ján Hrčka, starosta počtom obyvateľov najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka. Tvrdí, že na rozdiel od populistov sa predsedovia samosprávnych krajov, primátori, starostovia, poslanci a úradníci postavili problémom čelom a od začiatku ich riešia.

Aj Petržalka sa zapojila do štrajkovej pohotovosti, ktorú do konca júna vyhlásilo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Mestská časť pripomína, že ak by boli vládne návrhy v danej podobe a bez diskusie schválené aj poslancami v Národnej rade SR, samosprávam by takpovediac od večera do rána zobrali približne 500 miliónov eur bez toho, aby bolo jasné, ako majú samosprávy tento masívny výpadok príjmov bez oklieštenia základných služieb v školstve, údržbe, doprave, sociálnej oblasti či v zelených investíciách nahradiť.

Starosta bratislavskej Záhorskej Bystrice a šéf regionálneho združenia bratislavských mestských častí Jozef Krúpa uviedol, že vláda svojimi opatreniami znižuje príjmy miest a obcí, čím ohrozuje dostupnosť až rušenie služieb týkajúcich sa školstva, sociálnych vecí, zdravotníctva. „Aj v súvislosti s nárastom cien energií vyjadrujeme nesúhlas,“ skonštatoval.

Starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana Čahojová podotkla, že z roka na rok samosprávy viac doplácajú na služby, ktoré si u nich objednáva štát. „Rovnako ako na hospodárenie domácností, aj na nás vplýva drastické zdražovanie energií, stavebných materiálov, pohonných látok, potravín a tovarov vôbec,“ upozornila s tým, že aj napriek stále novým povinnostiam, musia byť rozpočty samospráv vyrovnané.

„Nežijeme na dlh a sme neustále pod prísnou verejnou kontrolou. Asi aj vďaka tomu vykazujeme lepšiu kondíciu a logicky vyplývajúcu vyššiu dôveru našich obyvateľov,“ uviedla starostka. Vládu však upozornila na to, že poľahky môže krachnúť aj to, čo ako tak ešte funguje.