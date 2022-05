Nová atrakcia Lučenca. Unikátna maketa mesta, ako vyzeralo v roku 1907

Historickú časť Lučenca, ako vyzeral začiatkom minulého storočia, zobrazuje trojrozmerná maketa v mierke 1:100. Zaujímavá je nielen rozsahom, ale aj detailným spracovaním. Manželia Fuksovci ju vytvorili vďaka dobovým pohľadniciam a fotografiám. Na určenie polôh a rozmerov niektorých dnes už zbúraných budov použili staré mapy. Rozmery tých, ktoré už existovali v roku 1907, získali s pomocou satelitných snímok dostupných na internete. Farby jednotlivých objektov zvolili na základe umeleckej predstavivosti, lebo dobové pohľadnice nie sú hodnoverným dokladom – kolorované boli ručne, často podľa vkusu jednotlivých výtvarníkov.

VIDEO: Maketa Lučenca od manželov Fuksovcov.

Model historického Lučenca sa nachádza v bývalej Hasičskej zbrojnici. Spolu s ostatnými expozíciami v mestskom múzeu, ktoré sídli v starej radnici, umožní návštevníkom retrospektívu do bohatej minulosti. Každý si po prehliadke diela môže sám porovnať jednotlivé videné objekty s reálnou prechádzkou mestom a vnímaním jeho atmosféry.

Sedem budov, ktoré sa nezmestili do priestoru v rámci veľkej makety, vystavujú ako takzvané solitéry – umiestnili ich v samostatných vitrínach. Okrem evanjelického kostola sú už všetky zbúrané. Medzi nimi stará synagóga, kino Apollo či kaviareň Korzo.

Fuksovci nám vysvetlili, že celé je to „poskladané“ z dyhovanej drevotrieskovej lepenky. Skelety z toho obložili modelovacou hmotou. „Pohľadnicami a fotografiami som sa zaoberal od deväťdesiatych rokov. Na nich však nevidieť detaily. Aby som ich objavil, skenoval som to vo veľkom rozlíšení. Práve to ma uchvátilo,“ hovorí Ján Fuksa, ktorý potom pokračoval pílením, brúsením, lepením či tmelením. „Manželka sa pridala, keď prišiel čas maľovať. Zodrala strašne veľa štetcov,“ zasmial sa.

„Ešte predtým venoval veľa času histórii. V archíve študoval mapy, staré listiny, spisy. Z toho čerpal, aby mohla vzniknúť táto maketa,“ objasnila jeho „polovička“ s tým, že hoci on bol profesne masér a ona účtovníčka, obidvaja majú umelecké sklony už od detstva.

Z celkového počtu 112 hlavných budov, ktoré v rámci makety vytvorili, dnes už 31 neexistuje. To platí aj pre vtedajšiu poštu, ktorú na konci druhej svetovej vojny vyhodili Nemci do povetria. Potom zbúrali aj susednú budovu, na ktorej mieste je teraz Dom služieb. Takisto už v Lučenci nenájdete ani väznicu. „Na jej mieste je teraz prístavba okresného súdu. Zanikli celé štvrte, zmizol aj malebný most vedúci cez Tuhársky potok,“ vysvetlili nám autori a zároveň ukázali na spomínané objekty.

Všetko by sa Fuksovcom do obývačky nezmestilo, takže tvorili v ateliéri, ktorý si prenajali v susedstve múzea. Po častiach to tam potom prenášali. Kompletné dielo videli prvýkrát až po jeho inštalácii v Hasičskej zbrojnici. „Keď sme to celé dali dokopy, obdivovali sme maketu z rebríka, ktorý nám umožnil pohľad zhora. Bol to skvelý pocit,“ zhodli sa. „Vo veži kalvínskeho kostola je vložený kúsok papiera, na ktorom sú informácie o samotnej makete – kedy vznikla, čo predstavuje, v akej mierke je zhotovená a kto ju robil. Skrátka odkaz pre budúce generácie,“ podotkli. Vzápätí dodali, že maketa, spolu so solitérmi, obsahuje 5 042 okien s výkladmi, 1 121 dvier či brán a 925 komínov.

Lučenská primátorka Alexandra Pivková je na túto novú atrakciu, ktorú aktuálne sprístupňujú, hrdá. „Rok 1907 pripomína obdobie nášho mesta, kedy vznikla uličná sieť, ktorá je viac-menej zachovaná do súčasnosti. Vybudovala sa a zmodernizovala infraštruktúra ako kanalizácia, dláždilo sa, realizovalo osvetlenie, profilovali sa chodníky či ulice a uplatňovali sa nové, na tú dobu moderné prvky,“ povedala. Pripomenula, že Lučenec vznikal na križovatke starých strategických obchodných ciest a jeho minulosť približujú viaceré pamiatky, sakrálne aj mestské stavby. Doplnila, že projekt finančne podporila Rozvojová agentúra BBSK v celkovej sume 12-tisíc eur.

Vedúca mestského múzea Andrea Moravčíková potvrdila, že maketu si záujemcovia môžu pozrieť v ich priestoroch. Otváracie hodiny plánujú upravovať v najbližšej dobe. Novinku považuje Moravčíková za pridanú hodnotu v múzeu, čím sa ale symbolická cena vstupného nezvýši. „Aj naďalej bude stáť lístok jedno euro na osobu,“ poznamenala.