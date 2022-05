Eurá aj slivovica. V Trenčianskych Tepliciach zanechali odkaz pre budúce generácie

Územný plán, noviny i bankovku s mincami uložili deviataci z Trenčianskych Teplíc do časovej schránky. Schovali ju do sochy s názvom Víťazstvo, ktorá sa dočkala obnovy spolu s centrálnou zónou najľudnatejšieho sídliska v kúpeľnom meste.

Najstaršie domy tam začali pribúdať v 60. rokoch minulého storočia. Sídlisko s názvom Štvrť SNP sa rozrastalo až do 80. rokov. V jeho centrálnej časti tu v roku 1984 osadili sochu od akademického sochára Emila Venkova na počesť obyvateľov, ktorí sa zapojili do bojov v SNP. Práve tento pamätník sa stal „strážcom“ správy o súčasnej dobe pre neskorších objaviteľov.

VIDEO: Časová schránka je schovaná v soche.

Kapsulu pomáhali napĺňať deviataci z neďalekej Základnej školy Andreja Bagara. „Je to zaujímavé, pretože keď sa to napríklad o 50 rokov otvorí, spomenieme si, že my sme to tam vkladali," povedal jeden z nich. Do schránky vložili územný plán mesta, dennú tlač, bulletin o odbojovej činnosti v meste počas druhej svetovej vojny, pexeso so zákutiami kúpeľného mesta, päťeurovú bankovku spolu s mincami či fľašu slivovice. Dovnútra schovali aj list pre budúcich objaviteľov.

„Niekto sa možno pousmeje nad tým, aké banálne veci do nej dávame. Ale to bude to, čo bude zaujímať ľudí, ktorí ju otvoria o desiatky rokov neskôr," myslí si primátorka Zuzana Frajková Ďurmeková. Svedectvo o časovej schránke majú šíriť najmä deti, ktoré pomáhali s napĺňaním kapsuly a jej vkladaním do sochy cez pripravený otvor v rohu podstavca.

Socha ja pamätníkom SNP. „Symbolizuje to, že viac ako 150 obyvateľov Trenčianskych Teplíc sa zapojilo do protifašistického odboja. Niektorí boli vojaci, niektorí partizáni, no veľmi dôležití boli aj pomocníci," vyzdvihol Karol Glamoš zo Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Trenčianskych Tepliciach. Autor pamätníka bol dlhé roky neznámy. „Pátrali sme po dokumentácii, kto a kedy tento pamätník postavil. Nakoniec sa nám to podarilo," dodal.

S myšlienkou na uschovanie časovej schránky prišla radnica v súvislosti s plánovanou rekonštrukciou verejného priestranstva v centrálnej zóne sídliska, kde býva asi tritisíc obyvateľov. Je to najľudnatejšia časť približne štvortisícového kúpeľného mesta. Podľa primátorky ide o najrozsiahlejšiu rekonštrukciu od vybudovania sídliska. Obnovou prešla aj socha.

Na vyvýšenom mieste okolo podstavca zvykli neraz parkovať autá. Pred rekonštrukciou chýbali v tejto časti legálne vyznačené parkovacie miesta. Teraz je tam vyznačených 125 parkovacích miest. Jana (58) má výhľad na pamätník priamo z okna protiľahlej bytovky. „Teraz je to dôstojnejšie nielen pre históriu," myslí si. Myšlienka časovej kapsuly sa jej páči, no neodvážila sa odhadnúť, kedy dôjde k jej otvoreniu.

„Celkové náklady na revitalizáciu tohto priestoru sa pohybujú do 500-tisíc eur aj s daňou," vyčíslil Miloš Mičega, vedúci stavebného oddelenia na mestskom úrade. Rekonštrukcia pamätníka aj s úpravou jeho okolia si vyžiadala 30-tisíc eur. Pribudnúť majú ešte lavičky so zeleňou.