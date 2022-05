S dekarbonizáciou pecí pomôže U. S. Steelu aj mesto

Deklarujú tak spoločné úsilie pri napĺňaní dekarbonizačných a modernizačných cieľov.

„V Európskej únii nás čakajú viaceré výzvy a míľniky v otázkach globálneho otepľovania alebo dekarbonizácie. Aby sa nám táto transformácia podarila, je dôležité mať podporu slovenskej vlády, našich zamestnancov, ale aj miestnych inštitúcií vrátane mesta. Zostavený plán pomôže nielen dekarbonizácii, ale aj modernizácii fabriky. Čo sa týka financií, tie zatiaľ od Európskej únie na stole nie sú, ale som v tejto oblasti optimistom,“ skonštatoval James Bruno.

EÚ sa zaviazala znížiť svoje emisie CO2 do roku 2030 o 55 percent v porovnaní s rokom 1990. Na Slovensku väčšinu emisií produkuje priemysel, a preto bude na splnenie tohto cieľa potrebná spolupráca medzi vládou a priemyslom. Ak by boli všetky projekty úspešné, dokázal by U. S. Steel znížiť emisie CO2 o 6,3 milióna ton použitím najmodernejších technológií. Vďaka týmto projektom by Slovensko splnilo viac ako 55 percent svojho dekarbonizačné­ho cieľa.

James Bruno tiež uviedol, že chápe dôležitosť dosiahnutia cieľov EÚ v oblasti zmeny klímy a cieľov Zelenej dohody a z tohto dôvodu v U. S. Steel Košice vyhodnocujú a pripravujú dekarbonizačné projekty, za predpokladu, že budú oprávnení uchádzať sa a dostanú štátnu pomoc na realizáciu dekarbonizačných projektov.

Vízia nízkoemisnej výroby ocele si bude podľa spoločnosti vyžadovať značné investície, výskum, vývoj technológií a úsilie v projektoch dekarbonizácie a modernizácie. Memorandum podpísané s mestom Košice vytvára potrebný rámec na úrovni miestnej samosprávy tak, aby vzniklo vynikajúce pracovné prostredie prospešné pre všetkých. Slovensko týmto splní svoje ciele, čo v nasledujúcich desaťročiach bude prínosom pre životné prostredie, obyvateľov miest, zamestnancov a akcionárov.

Podľa košického primátora vníma mesto U. S. Steel ako svojho dôležitého partnera, s ktorým nadštandardne spolupracuje. Týmto memorandom chcú spoločne ohlásiť viacero cieľov, ktoré sú prospešné pre oboch partnerov.

Slovensko má záujem podporiť dekarbonizáciu priemyslu a prechod na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku s cieľom naplniť vlastné ambície vyplývajúce z rôznych medzinárodných dohôd. Po schválení projektov bude nasledovať séria nielen technických, ale aj administratívnych prác, kde každý ďalší krok bude podmienený efektívnym výkonom predchádzajúcich. U. S. Steel dodáva, že s podobnými riešeniami v súčasnosti prichádzajú aj iné krajiny EÚ, preto svoje projekty musia riadiť čo najlepšie, aby uspeli v tvrdej konkurencii.