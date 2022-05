Konečne opravujú 'trenčiansky tankodróm'. Rekonštrukcia panelky sa však predraží

„V tejto chvíli rokujeme s investorom o prípadných navýšeniach cien,“ podotkol Dalibor Novotný, riaditeľ spoločnosti SMS, ktorá spolu s firmou Viakorp vyhrala zákazku na prebiehajúcu opravu cesty. O koľko sa zvýšili celkové náklady, nechcel konkretizovať.

„Stavebná oceľ stúpla o sto, asfaltové zmesi o päťdesiat, pohonné hmoty asi o dvadsať percent,“ priblížil. Vyčíslenie nákladov chcú Slovenskej správe ciest, ktorá je investorom projektu, predložiť v najbližších dňoch alebo týždňoch.

VIDEO: Začína sa oprava panelovej cesty pri Trenčíne.

„Ak budú nároky zo strany zhotoviteľa dostatočne podložené objednávkami a faktúrami a ak bude zdokumentovaný rast cien stavebných materiálov, sme pripravení navýšiť zmluvnú cenu,“ reagoval minister dopravy Andrej Doležal (nom. Sme rodina). Zdôraznil, že v najbližších týždňoch chce predložiť metodiku, ktorou sa bude posudzovať každý nárok.

„Takéto nároky budeme mať na každej jednej stavbe, ktorú realizujeme,“ podotkol s tým, že dodatky k zmluvám nebudú uzatvárať plošne. Upozornil, že stavebníkom nebudú kompenzovať „podstrelenú“ cenu zákazky.

„Dlhé roky čakala verejnosť na tento deň,“ pripomenul trenčiansky župan Jaroslav Baška v stredu počas symbolického začiatku rekonštrukcie cesty. Rezort dopravy zaradil trenčiansku panelku medzi najhoršie cesty na Slovensku. Denne po nej prejde asi 12-tisíc vozidiel. Celá panelka meria asi 10,5 kilometra. Trojkilometrový úsek smerom na Drietomu však nie je zahrnutý do tejto investičnej akcie.

Slovenská správa ciest odovzdala stavenisko zhotoviteľovi v marci tohto roka. Dva mesiace boli potrebné na prípravné práce a v uplynulých dňoch začali práce aj na samotnej vozovke. Rekonštrukcia má byť hotová najneskôr do konca budúceho roka. „To je aj termín, kedy potrebujeme vyčerpať eurofondy na túto stavbu,“ podčiarkol minister.

Pri rekonštrukcii cesty I/9 bude použitá recyklačná technológia. „Materiál vybraný z cestného telesa sa zrecykluje a opätovne sa zabuduje do pôvodného lôžka,“ priblížil Ivan Brečka, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Žilina.

Starostovia okolitých obcí sa zhodujú, že v zlom stave je celá panelová cesta. Lemujú ju dopravné značenia upozorňujúce na nerovnosti na vozovke či na niekoľkokilometrový nehodový úsek. Zároveň je tam obmedzená rýchlosť na 70 či dokonca 50 kilometrov za hodinu. Opatovce síce neležia priamo pri ceste I/9, no je to jediný prístup, ktorý má obec do krajského mesta.

„V dezolátnom stave je v podstate celá panelka, no najhoršie úseky sú odbočky do našich obcí,“ zhodnotila starostka Iveta Mondeková s tým, že na tejto trase je aj vysoká nehodovosť. Ako dodala, obeťou dopravných nehôd bolo aj niekoľko obyvateľov Opatoviec. „Úseku od Trenčianskej Turnej smerom po Veľké Bierovce hovoríme my domáci cesta smrti,“ dodala.

V rokoch 2017 až 2021 došlo podľa policajných štatistík k 40 dopravným nehodám na opravovanom úseku. Zomrelo pri nich šesť ľudí.