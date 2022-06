Realita nepoteší. Ceny bytov išli opäť hore

Pri pohľade na mapu Slovenska, najvýraznejším medziročným nárastom priemernej ceny nehnuteľností zaznamenal Bratislavský kraj a Košický kraj. Podľa odborníkov, faktorov, ktoré poháňajú ceny nehnuteľností nahor je mnoho. Napríklad výkyvy cien energií spojené s politickou situáciou na Ukrajine, rast celkovej miery inflácie a v neposlednom rade kolísajúce ceny na trhu so stavebnými materiálmi.

„Odvaha investovať do nehnuteľností sa môže oplatiť,“ myslí si Jaroslav Šuveg, generálny riaditeľ TATRA REAL, a.s. Investovať peniaze do atraktívnych nehnuteľností je vhodný spôsob ako sa chrániť pred rastúcou infláciou.

Značná časť bratislavských developerských projektov oslovuje náročnejšiu cieľovú skupinu, ktorá hľadá svoje „druhé bývanie“. Nevýhodou pre kupujúceho je cena tejto investície.

Mladšie generácie a rodiny hľadajú ideálny pomer „kvalita-cena“. Netreba chodiť ďaleko do okrajových častí mesta, stačí sa po lukratívnom bývaní porozhliadnuť v meste. Príkladom je lokalita v Ružinove, pri Avion shopping parku, ktorá je ideálnym miestom pre kvalitné bývanie, prácu, nákupy, spoločenské, kultúrne i športové vyžitie.

Na ploche 14 910 m2 tu vyrastie GALVANIA rezidencie s 285 bytmi a obchodnými priestormi. Projekt, pár týždňov po otvorení registrácie www.galvania.sk na kúpu 1-izb., 2-izb., 3-izb. bytov, si získal veľkú priazeň kupujúcich, vrátane záujemcov o investičné bývanie.

Prísľubom developera TATRA REAL, a.s. je celková revitalizácia okolia. Projektu GALVANIA rezidencie bude dominovať privátny zelený park. Na rozlohe až 6 133m2 pribudne obyvateľom priestor na socializáciu, relax, grilovanie, nájdeme tu plochy pre menšie koncerty, detské ihrisko.

„Ponúkame výborné dispozičné riešenia bytov, presvetlené plochy a aj doplnkový exteriérový priestor. Približne 85 % bytov v GALVANIA rezidencie je 2-izbových s priemernou výmerou 47 m2 a loggiou okolo 10 m2. Byty na prízemí majú aj predzáhradku. Cena za byt zahŕňa aj štandard,“ uzatvára Jaroslav Šuveg.