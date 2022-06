Prvá sauna v Československu stojí v Šumiaci. Vyrástla z veľkej lásky

Unikátna pamiatka stojí v malebnej Šumiackej doline. Jej staviteľ Michal Demo ju vyhotovil po vzore ruskej parnej sauny. Počas prvej svetovej vojny totiž padol v tejto krajine do zajatia, no so šťastím z neho vyviazol. „Modlil sa tam po starosloviensky. Tí, ktorí ho zajali, si asi mysleli, že je Rus a prepustili ho. Dostal prácu v mlyne u grófa Tolmačova v Saratove a tam za zamiloval do jednej krásnej mladej dievčiny – Márie Rostovskej,“ hovorí starostka Šumiaca Jarmila Gordanová.

Láska a sauna

Počas štyroch rokov v cudzine sa Michal priučil mlynárskemu remeslu. Potom sa, aj so svojou vyvolenou, rozhodli vrátiť do jeho rodiska. Na hraniciach však narazili na problém – dievčina nemala pas. Domov sa teda dostal iba on. „Tá Ruska ho tak milovala, že za ním neskôr prišla. No a on jej, z veľkej lásky, aby sa jej necnelo za domovom, postavil saunu,“ vysvetlila starostka. „Takú, aké tradične stavali v Rusku už od 11. storočia,“ objasnila.

Parné saunovanie s použitím brezových prútov a bylín si v „Demovej kupieľke“ rýchlo obľúbili viacerí Šumiačania. Pôvodne bola postavená, v roku 1919, z dreva, no vďaka bielej omietke ju ľudia videli už z diaľky. Počas jednej víchrice však na ňu spadol strom a značne ju poškodil. V šesťdesiatych rokoch ju opravili a drevo nahradili tehly. Odvtedy ju nerekonštruovali a postupne chátrala, pričom sa z veľkej miery stala obeťou vandalizmu.

S myšlienkou jej obnovy prišla obec v roku 2019. S odobrením potomkov Michala Dema sa rozhodla objekt zlegalizovať, vďaka čomu ho neskôr mohla nadobudnúť do svojho vlastníctva. „Urbárske a pozemkové spoločenstvo nám darovalo pozemok pod saunou za jedno euro na sto rokov. Vedľa tejto pôvodnej, ktorá bude fungovať už len ako múzeum, vyrastie v blízkej budúcnosti ďalšia – na spôsob fínskej sauny pre šesť osôb,“ vraví starostka. Aby nenarušili okolité panenské prostredie, budú sa držať prírodnej architektúry, pričom použijú len materiály z dreva a kameňa. „Komerčné stavby v podobe hotelov a vlekov nájdete skoro všade, no takúto saunu máme len v Šumiaci. Sme jediní v celej Európe,“ podotkla hrdo. Pripomenula, že ich obec má už teraz obrovskú návštevnosť najmä vďaka ikonickému vrchu, pod ktorým sa nachádza. „Kráľova hoľa sem cez víkend zvykne pritiahnuť zhruba 1 200 turistov. Toto je ďalšia jedinečnosť, ktorá stojí za pozornosť,“ doplnila.

Vnučka a pravnuci

V podobe múzea má byť Demova sauna, ktorej rekonštrukcia stála takmer 10-tisíc eur, otvorená celoročne. Výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková priblížila, že na obnovu prispel kraj sumou 8 300 eur. „Veľmi sa teším, že ju sprístupňujeme verejnosti. Tá ju bude môcť vidieť, aj so sprievodnou prehliadkou, počas jázd Horehronského expresu. Samozrejme, na objednávku tiež v iné dni,“ povedala riaditeľka. Podľa nej ide o unikát, ktorého záchrana stála za to.

Na otvorení vynovenej sauny nechýbala vnučka jej pôvodného staviteľa Mária Simanová. „Mať boli dcérou Michala Dema. Mám na neho len tie najkrajšie spomienky,“ usmiala sa. „So starým otcom sme sa tu saunovali každý týždeň. Chodievala som sem aj s kamarátkami a neskôr tiež s mojím manželom,“ pokračovala pani Mária. Podľa nej si účinky „kúpieľky“ pochvaľovali aj mnohí reumatici. „Teraz bývam v neďalekej Pohorelej, sem som prišla po šiestich rokoch. Som šťastná, že je to tak pekne vynovené,“ dodala spokojne.

Demovi pravnuci Martin a Rastislav Durajovci už dlho žijú v Bratislave, no so saunou ich spájajú silné spomienky na detstvo. V Šumiaci vyrastali do svojich deviatich a jedenástich rokov. „Aj potom sme tu vždy trávili všetky prázdniny. Stále sa sem vraciame, veď na Horehroní máme rodinu,“ priblížili. Vysvetlili, že ako chlapci sa v saune kúpavali. „V sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov ešte v obci nebola dotiahnutá voda, takže sme tu pravidelne vykonávali hygienu. Ale robili sme si tam aj paru. Kúrilo sa v peci, drevom, a voda sa zohrievala vo veľkom kotle. Saunu sme teda používali na umývanie, no aj na vytvorenie poriadnej pary,“ dodali.