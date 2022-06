Na Liptove zbúrali dôležitý most, rok si počkajú na nový

V mikulášskej časti Liptovská Ondrašová odštartovali búracie práce mostného objektu, ktorý viedol ponad rieku Jalovčianka. Keďže v okolí je množstvo atrakcií, nielen miestni, ale aj turisti, sa musia zmieriť so zdĺhavými obchádzkami.

Most v Liptovskej Ondračovej zbúrali, na jeho mieste postavia nový.

Kompletne zbúraný most má do júna budúceho roka nahradiť nový. Úsek je teraz kvôli rekonštrukcii uzavretý, takže doprava vedie po obchádzkových trasách. Tie vraj boli upravené na základe pripomienok občanov dotknutých obcí Trstené, Bobrovec a mestskej časti Liptovská Ondrašová.

VIDEO: Búranie mostu v Liptovskej Ondrašovej, ľudia si na otvorenie nového počkajú.

„V uplynulých dňoch boli preložené inžinierske siete, momentálne sa vykonávajú búracie práce,“ potvrdila riaditeľka odboru dopravy Žilinského samosprávneho kraja Gabriela Tisoňová. Stavba nového mosta, v dĺžke sedemnásť metrov, bude vyhotovená v jednej etape. Cena diela je 479 940 eur DPH. Financovanie je plánované z eurofondov.

Aktuálne je na úseku prenosné dopravné značenie schválené kompetentnými úradmi verejnej správy. Obchádzka pre osobnú a autobusovú dopravu je vedená po miestnych komunikáciách a cestách tretej triedy cez Trstené a Bobrovec. Pre nákladnú dopravu smeruje cez Bešeňovú. Pravidelné autobusové linky premávajú v bežnom režime podľa cestovných poriadkov.

„Po zrealizovaní stavebných prác dôjde na dlhé roky k bezproblémovému a najmä bezpečnému využívaniu tohto mosta,“ podčiarkla Tisoňová. Objasnila, že už sa na ňom nachádzal celý rad zásadných porúch, najmä v jeho spodnej časti, ale aj nosnej konštrukcii. Ich oprava by bola neekonomická, pričom by sa docielilo len malé predĺženie životnosti mosta.

Žilinská županka Erika Jurinová hovorí, že aktuálne obmedzenia si od tamojších obyvateľov vyžadujú zhovievavosť a trpezlivosť, za ktoré im ďakuje. „Plne si uvedomujem, že táto cesta má nadregionálny význam z dôvodu atrakcií v okolí, kvôli ktorým ňou prechádza množstvo turistov. Okrem toho, že tvorí významnú dopravnú spojnicu obcí a spája Liptov so severným Slovenskom, je tiež miestom intenzívneho cestovného ruchu,“ povedala. Spomínaný most považuje za kľúčový bod, lebo sa nachádza tesne pred vstupom do Liptovského Mikuláša a zároveň kúsok pred napojením na diaľnicu D1.

Kilometre navyše

Predpoklad ukončenia stavebných prác je jún 2023. Mikulášska samospráva z toho nadšená nie je. Predstavitelia mesta žiadali, aby sa ich realizácia vyhla hlavnej turistickej sezóne a zhotoviteľ využil aspoň dvojzmennú prevádzku, čím by sa vraj dĺžka trvania prác výrazne skrátila. Tieto požiadavky však neboli akceptované. Hovorkyňa radnice Viktória Čapčíková pripomína, že to ovplyvní cestovanie domácich aj cezpoľných. Úsek sa totiž nachádza na vyťaženej ceste, ktorá vedie tiež k najväčšiemu akvaparku a brehom Liptovskej Mary. „Denne po nej prechádza 20-tisíc áut. Oprava prichádza práve v roku, kedy sa očakáva turistický boom, preto poznačí aj hlavnú sezónu v regióne,“ poznamenala.

Zástupca primátora Liptovského Mikuláša Ľuboš Trizna vraví, že rekonštrukcia mosta je potrebná, lebo hrozil jeho pád. „Mrzí nás ale, že sa tak deje až po našich niekoľkoročných urgenciách. O opravu sme žiadali v predchádzajúcich sezónach poznačených pandémiou, kedy bol turizmus značne utlmený,“ uviedol.

Zároveň zdôraznil, že ich obyvatelia, aj ľudia z okolitých obcí, sa teraz musia naučiť žiť s rok trvajúcimi obchádzkami. Tie predĺžia trasu z Liptovského Mikuláša smerom na akvapark o 8 kilometrov. Pre Mikulášanov, ktorí ňou jazdia denne, je to týždenne o 40 a mesačne o 160 kilometrov viac. Čiže v rámci mesačných výdavkov zaplatia o 30 až 40 eur navyše za pohonné hmoty.

Trizna pokračoval, že najväčší zásah do života to spôsobí ľuďom žijúcim v Liptovskej Ondrašovej. Pohyb z mesta domov im chcú ale uľahčiť. „Vedeniu sa podarilo, aspoň pre najviac dotknutých obyvateľov, vyrokovať s dopravným inšpektorátom výnimku na vstup do svojej časti cez ulice, ktoré ostatná verejnosť musí obchádzať. Dostanú rezidentské karty, ktoré budú policajti rešpektovať,“ doplnil.