Štiavničania sa búria. Vodohospodári idú do Bratislavy

Slovenský vodohospodársky podnik sídlil v Banskej Štiavnici štvrťstoročie. Už niekoľko rokov sa však hovorí o premiestnení tohto úradu inde. Najskôr sa uvažovalo o Banskej Bystrici, no v týchto dňoch už začali sťahovať riaditeľstvo do Bratislavy. Primátorka banského mesta je pohoršená.

Nespokojnosť dali Štiavničania najavo už vo februári 2019, keď sa otvorila téma presídlenia vodohospodárov do mesta pod Urpínom. Nesúhlas zdôvodňovali znížením inštitucionálneho postavenia a tiež stratou pracovných príležitostí. Pripomínali, že spomínané riaditeľstvo tam vzniklo pre historickú jedinečnosť Štiavnice v oblasti hospodárstva vodných stavieb. Veľkú rolu zohrávalo aj to, že ide o lokalitu svetového dedičstva UNESCO. Chvíľu okolo presídlenia zostalo ticho, no v týchto dňoch už začalo byť sťahovanie viditeľným. To, že sa tak deje, nám potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák.

Niekto aj zostane

„Práve k dnešnému dňu máme zmenu sídla, lebo už máme novú budovu,“ povedal v stredu denníku Pravda. Samotné sťahovanie však podľa neho potrvá niekoľko týždňov, možno mesiacov. Objasnil, že nové priestory majú v bratislavskom Ružinove, kde postupne začínajú napájať siete. „Ide o budovu, ktorú vlastnila Vodohospodárska výstavba, sídlil tam aj envirofond. K dnešnému dňu je delimitovaná na náš podnik,“ uviedol.

Bocák pokračoval, že pôvodný plán ísť do Banskej Bystrice mala ešte minulá vláda. „Neukázalo sa to ako najefektívnejšie, preto potom padla voľba na Bratislavu. Súčasné vedenie tam už teraz chodieva na rokovania aj tri, štyrikrát týždenne. Okrem toho sú tam všetky ministerstvá a naši obchodní partneri,“ zdôvodnil. Dostupnosť Štiavnice podľa neho komplikuje aj „zháňanie“ nových zamestnancov, ktorých odrádza cestovanie. Objasnil, že aktuálne u nich robí 104 ľudí, z nich pätnásti majú pracovné zaradenie mimo banského mesta. Zvyšných 89 pôsobí priamo tam, pričom 45 je zo Štiavnice a okolia. Ostatní dochádzajú.

„Všetky oddelenia sa teraz centralizujú na jedno miesto, odkiaľ to bude riadené. Zamestnanci, ktorí prejavia záujem, v prípade ponuky, môžu ísť do Bratislavy,“ hovorí. Vysvetlil, že dvaja už dali výpoveď dohodou a možno takto uvažujú aj ďalší. „Niekto však zostane aj v Štiavnici. Teda tí, ktorí sa starajú o región a tajchy,“ podotkol. K dispozícii totiž majú, okrem historickej budovy, z ktorej chcú odísť, aj iné priestory, ktoré môžu slúžiť ako kancelárie. Všetko je vraj v riešení.

Šetrenie?

Keď štiavnické sídlo vyprázdnia, budovu musia, v zmysle zákona, najskôr ponúknuť úradom štátnej a verejnej správy v rámci delimitácie či odpredaja. „Ak neprejavia záujem, pôjde to normálne na odpredaj,“ poznamenal Bocák s tým, že podobne to momentálne riešia aj s banskobystrickou budovou, do ktorej sa pôvodne mali sťahovať.

Hovorca vraví, že vnímajú nespokojnosť s aktuálnymi krokmi zo strany miestnych, aj samotných zamestnancov. „Je to prirodzené, asi všetci by sme reagovali rovnako. Na druhej strane si treba uvedomiť, čo potrebuje podnik. Za 25 rokov neprešiel žiadnou reformou a teraz je čas na zmenu – takú, aby sa tie procesy nastavili čo najefektívnejšie,“ podčiarkol. Ozrejmil, že v súčasnosti majú 24 organizačných jednotiek, z ktorých teraz idú urobiť sedem. Veľa tak vraj ušetria na mzdových nákladoch.

Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková je z toho celého znechutená. Pripomenula, že vodohospodári patria pod rezort životného prostredia, pričom minister Ján Budaj (OĽaNO) už podpísal zmenu ich sídla. Babiaková tvrdí, že za 102-tisíc eur si v Bratislave prenajali tri poschodia od Vodohospodárskej výstavby. „Je to v Centrálnom registri zmlúv, takže vôbec sa k tej budove nedostali delimitáciou. K tej možno dôjde následne, no v súčasnosti to tak nie je,“ povedala. Okrem toho vraj našla informácie o tom, že majú objednaný ekonomický a personálny audit. „Ešte to nemajú hotové a už rozhodli o zmene sídla?“ pýta sa.

Odborníci nie sú len v Bratislave

Primátorku Babiakovú by tiež zaujímalo, či to prehodnotil Útvar hodnoty za peniaze pri ministerstve financií. „Dodnes nereagovali ani na to, aby vysvetlili, čo zostane v Banskej Štiavnici, koľko ľudí a ako naložia s budovami. Tu ide len o jednu vec – centralizáciu úradov do Bratislavy,“ mieni primátorka. Je presvedčená, že to nie je v poriadku. „Keď hovoríme o rozvoji Slovenska, nemôžeme mať všetko v Bratislave. A keď sa niekto odvoláva na dochádzanie, nech sa na to pozrie z druhej strany- čo budú robiť tí, ktorí sú zo Štiavnice? Takže vôbec s tým nesúhlasím,“ dodala.

Predsedníčka odborov pri podnikovom riaditeľstve vodohospodárov Anna Maďarová to vidí rovnako. „Sídlo sa papierovo zmenilo, no my ešte stále pracujeme tu. Podpisové knihy už väčšinou nosia do Bratislavy,“ hovorí. Priblížila, že v utorok začali sťahovať prvý nábytok z kancelárií riaditeľov. „Stále však veríme a dúfame, že to vieme zvrátiť,“ podotkla. Aktuálne kroky vnímajú ako nespravodlivé, neefektívne a nesystémové. „Ide o ničím podložené rozhodnutie. Pokiaľ vieme, neexistujú žiadne analýzy, takže netušíme, na základe čoho došlo k zmene sídla. Zvláštne je, že vo februári nám zo štyroch odštepných závodov vzniklo šesť. Nevieme, podľa čoho určili, že je to správne,“ pokračovala.

Ľudia sú vraj frustrovaní, lebo netušia, či budú v práci aj o týždeň alebo dva. „Nevedia sa zariadiť. Majú hypotéky, malé deti, rodičov, ktorým prispievajú trebárs na starostlivosť, lebo sú už imobilní,“ upozornila Maďarová. Tvrdí, že o ničom nie sú informovaní. „V historickom centre sídlime 25 rokov, na presťahovanie nevidím žiadny dôvod. Pán minister si myslí, že odborníci sú len v Bratislave? Ja a kolegovia sa cítime urazení, veď aj my sme odborníci. Urobíme všetko preto, aby sa podnik zachoval v Banskej Štiavnici. Šanca je vždy,“ dodala.