O miesto košického župana majú záujem dvaja. V hre sú aj ďalší

Video: Tlačová konferencia v Košiciach – Róbert Suja

Podporovať ho bude strana Hlas a aj preto do Košíc prišiel jej predseda Peter Pellegrini. Spoločnosť mu robili okrem kandidáta aj bývalí primátori Richard Raši a Martin Petruško (obaja pôvodne Smer, teraz Hlas) a takmer sto podporovateľov či členov strany. Viacerí z nich podľa Suju plánujú kandidovať za starostov či poslancov v kraji. Sám v tejto chvíli členom strany nie je, je len jej silným sympatizantom.

„Prvá vec zo zásadných vecí, čo chcem urobiť, je zvýšiť financovanie kraja či už z eurofondov, alebo z iného zdroja. Historicky podľa mňa patrí Košický kraj k najchudobnejším v rámci Európskej únie a nikdy som nepostrehol, že by niekto aktívne išiel do Bruselu a snažil sa získať peniaze práve na tento účel. Je to jedna z mojich priorít. Ostatné budem postupne predstavovať počas trvania mojej polročnej kampane,“ uviedol Suja.

V košickej komunálnej politike nie je známy. Ľudia ho poznajú ako riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií. Vo funkcii však pôsobil iba dva mesiace. Minulý týždeň bol ešte kandidátom na šéfa Najvyššieho kontrolného úradu. Neuspel.

Vyštudoval Technickú univerzitu v Košiciach. V minulosti bol riaditeľom sekcie rozvoja podnikateľských aktivít výskumu, vývoja a riadenia Inštitútu informatiky a štatistiky Ifostat. Pôsobil tiež ako externý poradca štátneho tajomníka ministerstva školstva pre oblasť projektového riadenia implementácie rezortného informačného systému a tiež ako zástupca ministerstva školstva v Bezpečnostnej rade SE vo výbore pre kybernetickú bezpečnosť.

Video: Tlačová konferencia v Košiciach – Peter Pellegrini

„Vo svojej kampani sa chcem aktívne stretávať s ľuďmi. Chcem počuť ich príbehy a ponúknuť im nie môj príbeh, ale nejaký rozvojový plán. Nechcem viesť debaty, kto na čej strane stojí. V Košickom kraji je politická scéna veľmi rozpoltená a keby som sa tým mal zaoberať, nemal by som čas na stretnutia. Primárne chcem kampaň postaviť na terénnej práci,“ hovorí a dodáva, že zatiaľ si kampaň financuje sám. „Určite budem v zákonnom limite. Balík peňazí, o ktorom zatiaľ nebudem hovoriť, budem priebežne upravovať podľa mojich výsledkov,“ podotkol.

Za svoju výhodu považuje, že v Bratislave pracoval v exekutíve. „Treba, aby župan bol razantný, keďže rozpočet kraja nie je vôbec rozvojový. Pre mňa je terajších 271-miliónov len na udržiavanie chodu kraja,“ dodal Suja.

Popoludní ohlásil svoju kandidatúru na župana aj Džemal Kodrazi (59). Je predsedom politickej strany Princíp. Už takmer 40 rokov žije v Košiciach a je známym podnikateľom a riaditeľom Jumbo centra. Košičania ho poznajú ako neúspešného kandidáta na primátora v posledných voľbách. V komunálnej politike chce aj napriek tomu pracovať ďalej. O funkciu primátora už záujem nemá.

Terajší župan Rastislav Trnka svoju oficiálnu kandidatúru zatiaľ neohlásil.