V Tatrách zahynul 24-ročný poľský turista

Ako informovala Horská záchranná služba (HZS), nezvestnosť turistu im oznámili v pondelok (6. 6.) v noci policajti z Tvrdošína.

Muž odišiel na túru do Západných Tatier ešte v nedeľu. Počas túry bol v kontakte s bratom, ktorému poslal fotografie z výstupu. „Poliak komunikoval s príbuznými v nedeľu poobede, no večer sa už nehlásil. Keď tak neurobil ani nasledujúci deň, ohlásil jeho brat nezvestnosť polícii,“ priblížila HZS s tým, že turistu išli do terénu hľadať profesionálni aj dobrovoľní záchranári. Telo mladého muža bez známok života našli v skorých ranných hodinách na južnej strane Západných Tatier.

Nebohého HZS transportovala pozemne do Žiarskej doliny a odovzdala polícii.