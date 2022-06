Detská pohotovosť v Nitre zostala bez lekárov. Slúžiť budú preto povinne

Zmluvy s organizátorom ambulantnej pohotovostnej služby (APS) pre deti a dorast v Nitre vypovedalo ku koncu júna 26 lekárov. Organizátorom APS je pediatrička Lýdia Jančíková. Zostali jej len piati lekári a s takýmto počtom nedokázala zostaviť rozpis služieb na júl. Župu o probléme informovala už v apríli.

Začali odchádzať už vlani

„Niektorí lekári odišli už k 1. decembru minulého roka,“ povedala Jančíková. Postupne pribúdali ďalší. Celý problém je podľa nej v tom, že služba na pohotovosti je dobrovoľná. Už na začiatku bolo niekoľko lekárov, ktorí s ňou zmluvu nepodpísali. Keďže nedokázala zostaviť pohotovostné služby, musela požiadať o zrušenie povolenia na vykonávanie APS. „Z ministerstva mi oznámili, že keby som si to nepodala, mohla by som dostať pokutu,“ dodala. Končiť má k 31. júlu.

Na detskej pohotovosti na Špitálskej ulici v Nitre, ktorá slúži pre Nitriansky a Zlatomoravský okres, sa striedalo 31 pediatrov. Podľa krajského lekára Ľubomíra Ševčíka nebol problém nedostatok lekárov. Na každého vychádzala jedna až dve služby mesačne. Základom sporu je podľa neho neochota služobne mladších lekárov slúžiť na pohotovosti.

„Ide o etický rozmer. Služobne starší lekári vnímajú službu na pohotovosti ako svoju povinnosť a služobne mladší nie. Je to však na komunikácii organizátora s lekármi,“ zdôraznil s tým, že z ľudského hľadiska lekárov chápe.

Zároveň s výpoveďami lekári poslali na župu „petíciu“ i písomné zdôvodnenie. „Postupne sme zistili, že z viac ako 40 lekárov nás slúži 31. Služby nám začali vychádzať častejšie a keďže to máme ako nadčas, začalo nám to prekážať,“ vysvetlila nitrianska pediatrička Ingrid Kuzmová. Do služieb sa podľa nej nezapojili mladí lekári a služobne starší lekári tak ťahali aj za nich.

Foto: Žaneta Mikulíková, Pravda Pohotovosť pre deti a dorast v Nitre Pohotovostné služby nie sú povinné, niektorí pediatri sa na nich nepodieľajú.

Kuzmová to považuje za svoju povinnosť, no na pohotovosti ošetrujú aj pacientov tých lekárov, ktorí sa nepodieľajú na službách. „Nie je to férové. Táto služba je náročná psychicky a niekedy aj fyzicky,“ podčiarkla.

„Súčasný vekový priemer detských lekárov, ktorí slúžia na pohotovosti, je 64,4 roka,“ dodala Kuzmová. Na problém so službami podľa nej upozorňujú už do roku 2018, keď sa s organizátorom APS podpisovali nové zmluvy v súvislosti s uzákonením pohotovostnej služby do desiatej hodiny večer. „Myslela som si, že keď podáme hromadné výpovede, mladšie kolegyne podpíšu zmluvy, no nestalo sa tak,“ dodala. Nevie si predstaviť, ako bude postupovať nový organizátor pohotovostnej služby.

Ševčík ráta s tým, že chvíľu potrvá, kým sa situácia stabilizuje. Keďže organizátor nedokáže zabezpečiť rozpis pohotovostných služieb, zo zákona ich zabezpečí Nitriansky samosprávny kraj. „Už máme pripravený zoznam 43 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ povedal Ševčík s tým, že rozpis budú zostavovať podľa abecedného poradia a bez výnimiek. Do služby sa tak dostanú aj najstarší lekári či lekári so zdravotnými problémami. Župa ich o tom bude informovať.

Služby budú povinné

Lekári musia nastúpiť do služby povinne. Nitrianska pohotovosť pre deti a dorast tak nebude podľa krajského lekára ohrozená. Neobáva sa, že by lekári, aj tí nezazmluvnení, odmietli na pohotovosti slúžiť. Ak by predsa len nenastúpili, hrozí im podľa neho sankcia. „Môže byť až do výšky 3 319 eur,“ spresnil. Likvidačné pokuty však nie sú podľa jeho slov v ničom záujme. Sankcia by mala mať podľa neho poučnú funkciu. Je toho názoru, že podobné problémy sú v každom kraji.

Podľa Ševčíka už komunikujú s lekárom, ktorý by mohol byť novým organizátorom APS. Teoreticky by to mohla byť aj nemocnica. „Pri súčasnom obsadení kliniky detí a dorastu považujeme zabezpečenie poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby za veľmi ťažko zrealizovateľné,“ reagovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice v Nitre Tatiana Kubinec. Klinika podľa nej disponuje 12 pediatrami. Krajský lekár však hovorí, že pohotovostnú službu by zabezpečovali ambulantní lekári či už na základe zmluvy, alebo na základe povinnosti tak, ako to bude prebiehať v júli.

Ševčík hovorí, že župa má v tomto prípade zviazané ruky, keďže služba na pohotovosti nie je povinná. „Možno by stálo za úvahu, aby sa urobila zmena v zákone a vymenilo sa v prípade tejto služby slovo dobrovoľné za zákonné,“ myslí si.

„Ministerstvo intenzívne hľadá spôsoby, ako vzniknutú situáciu vyriešiť tak, aby bola služba poskytovaná aj po 30. júni 2022. Vzhľadom na prebiehajúce procesy nie je v tejto chvíli možné poskytnúť viac informácií. Rezort však využije najbližšie dni na to, aby situáciu vyriešil v zaujme pacientov a aj lekárov,“ odpísali z tlačového oddelenia ministerstva. Rezort však neodpovedal na otázku, či by sa mali zákonom služby zmeniť z dobrovoľných na povinné.