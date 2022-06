Univerzitné bazény v Trnave čaká obnova. Zapláva si v nich aj verejnosť

Niektoré univerzity majú vlastné bazény. Od roku 1961 sa plávalo na trnavskej fakulte STU. Svoju plaváreň má približne 60 rokov aj Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre. Oba bazény s dĺžkou 25 metrov, ktoré vyhovujú požiadavkám na medzinárodné preteky, sú však mesiace mimo prevádzky pre nevyhovujúci stav. Vďaka dotáciám z Fondu na podporu športu ich majú onedlho opravovať.

Aj s bezbariérovým prístupom

Bazén trnavskej fakulty je zatvorený viac ako dva roky. „Máme schválené financovanie z Fondu na podporu športu. Čakáme na prísun financií a oficiálne potvrdenie, že ich môžeme čerpať,“ priblížil Pavol Tanuška, prodekan. Fakulta zároveň komunikuje s vysúťaženou firmou, ktorá má plaváreň zrekonštruovať. V tejto chvíli sú pred podpisom zmluvy.

Tanuška odhadol, že rekonštrukcia by sa mohla začať v priebehu júla. Práce majú trvať 12 mesiacov. Opraviť plánujú bazénové teleso, vzduchotechniku, elektrické rozvody i technológiu na prípravu vody, zateplia tiež fasádu. Novinkou bude bezbariérový prístup pre ťažko zdravotne postihnutých návštevníkov. „Budú mať k dispozícii šatňu aj prístup do bazéna,“ priblížil prodekan.

Po modernizácii sa bazén otvorí v určitom čase aj pre verejnosť. Išlo o podmienku mesta, ktoré sa na obnove finančne podieľa. „Dohodli sme sa, že plaváreň bude slúžiť nielen študentom a zamestnancom, ale všetkým obyvateľom. Tomu budú prispôsobené aj otváracie hodiny pre verejnosť,“ dodal Tanuška. Okrem víkendov budú môcť vynovený bazén využívať aj v týždni, a to po počas celého roka.

Foto: Archív MTF STU v Trnave Plaváreň MTF STU v Trnave Plavecký bazén Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave je vypustený od marca 2020.

Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú 2,5 milióna eur. Polovicu sumy pokryje dotácia z fondu, zvyšnú polovicu zafinancuje približne rovnakým dielom fakulta, radnica a Trnavský samosprávny kraj. Bazén vypustili v marci 2020. Jeho prevádzku zakázal bezpečnostný technik. „Problém bol so statikou a tiež so zatekaním vody do elektrického vedenia,“ spresnil prodekan.

Vynovený bazén by fakulta chcela prepojiť s vonkajším areálom, kde majú byť umiestnené ležadlá. Odtiaľ by návštevníci prechádzali dovnútra, kde by sa mohli okúpať. Počas letnej sezóny by tak plaváreň plnila funkciu kúpaliska. „Je to súčasť ďalšej úpravy areálu nášho Campusu. Predpokladám, že sa to bude realizovať na budúci rok,“ spresnil Tanuška s tým, že túto investíciu by mala fakulta financovať z vlastných zdrojov.

Oprava sa začne čoskoro

Bez plaveckého bazéna zostala dočasne aj Slovenská poľnohospodárska univerzita. Odstavený je od júna 2020, keď bol vypustený. Aj v tomto prípade bol dôvodom jeho zlý technický stav.

Foto: Archív SPU v Nitre Plaváreň SPU v Nitre Na rekonštrukciu bazéna získala Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vyše 750-tisíc eur z Fondu na podporu športu. (Dráh bude mať bazén šesť a zadná časť nebude presklená ako na vizualizácii).

Plaváreň vrátane športovej haly, telocvične, posilňovne a sauny je súčasťou Centra univerzitného športu SPU v centre mesta. Neslúži len vysokým školám, ale aj širokej verejnosti z Nitry a blízkeho okolia. Bazén mohla verejnosť využívať skoro ráno a s niekoľkými výnimkami aj počas podvečerných až večerných hodín.

„V súčasnosti prebieha príprava na odovzdanie objektu za účelom staveniska,“ spresnil riaditeľ centra Ľubomír Urban. Prvé práce by sa mali začať v priebehu budúceho týždňa. Ukončené majú byť do roka od odovzdania staveniska. „Zamestnanci, študenti, verejnosť i športové kluby, ktoré bazén využívali, na to netrpezlivo čakajú,“ zdôraznil.

Ako Urban dodal, v takom veľkom meste, ako je Nitra, nie je situácia optimálna. „Máme mestský bazén, ktorý je v podobnom stave ako ten náš. Ostatné drobné bazény sú len dvoj- alebo trojdráhové. Naše centrum slúži nielen celému mestu, ale aj pre výkonnostné vrcholové plávanie a tiež pre výučbu telesnej výchovy, ktorú univerzita ponúka v rámci voliteľného predmetu – plávanie,“ doplnil riaditeľ centra.

Pôvodný bazén nahradí antikorová vaňa so šiestimi plaveckými dráhami. „V rámci rekonštrukcie bude vybudovaná aj nová elektroinštalácia, vzduchotechnika, vykurovanie a bazénová technológia,“ spresnil prorektor Tomáš Tóth pre on-line magazín SPU. Aj nitriansky univerzitný bazén chcú podľa Urbana prepojiť s vonkajším areálom, kde sa v súčasnosti nachádzajú viaceré športové ihriská.

Na rekonštrukciu plavárne získala univerzita dotáciu vo výške viac ako 750-tisíc eur z Fondu na podporu športu. Vyše 500-tisíc eur doplatí z vlastných zdrojov. Celkové náklady sú tak vo výške 1,25 milióna eur.