Hladovej doline chcú vziať rýchliky, ľudia sú nespokojní

Hnilecká dolina má už roky rokúce prívlastok hladová. Ľudia museli odtiaľ vždy cestovať za prácou, lekármi či do škôl. Zvykli si. Do väčších miest vyrážajú z vlakovej stanice v Margecanoch.

Podľa plánovaných zmien v železničnom grafike by v Margecanoch už nemalo stáť 16 rýchlikov. Miestnym sa to nepáči, pretože vlakmi cestujú do práce, spustili aj petíciu proti zmenám grafikonu.

Koncom roka má vstúpiť do platnosti nový grafikon vlakov. Keď sa miestni dozvedeli, ako by po novom mali chodiť vlaky, zavládla v doline nespokojnosť. Kompetentní síce hovoria, že finálna verzia grafikonu môže byť nakoniec iná, ale ľudia neveria.

Na najbližšiu väčšiu margeciansku stanicu cestujú obyvatelia z okolia motorovým vláčikom, ale i autami, ktoré parkujú v okolí železničnej stanice. Ak majú prísť do Košíc ráno okolo šiestej, vstávajú už o štvrtej. Len cesta z Nálepkova do Margecian trvá vláčikom hodinu. Z Gelnice či z Prakoviec 30 minút. A potom ich čaká cesta rýchlikom do Košíc, ktorá trvá ďalších 25 minút. Osobákom je to ďalšia takmer hodina.

Autami draho, osobákom pomaly

Na stanici v Margecanoch je nielen od skorého rána rušno. Ľudí na stanici neubúda ani počas obeda i podvečer, keď sa vracajú zo zamestnaní či zo škôl. „Maruško, čula ši, chcu nám vžac rychľik do Košicoch. Do dochtora budzeme mušec cestovac ešči dlhuši,“ rozprávajú sa dve staršie ženy „v kidľoch“ na stanici. „A kukaj, neška šicko meška…,“ vysvetľuje kamarátke. Stoja neďaleko pamätnej tabule, na ktorej si okoloidúci môžu prečítať: „Boj za prácu, chlieb a práva proletariátu hladovej Hnileckej doliny a okolia ukázal nášmu ľudu – za vedenia KSČ – cestu k ďalším víťazstvám (29. 8. 1971).“

Veľa ľudí z doliny chodilo do Košíc autami. Dnes si to nemôžu dovoliť. Vlaky sú pre nich už jedinou možnosťou, ako sa dostať do práce. Stanicou v Margecanoch prejde denne aj sedemtisíc cestujúcich. Zrušenie zastávky pre rýchliky je pre nich veľkým sklamaním. Aj preto vznikla petícia proti zmene grafikonu vlakovej dopravy. Spustili ju primátor Gelnice Dušan Tomaško a starosta Margecian Igor Petrik, ktorý je tiež predsedom Združenia miest a obcí hnileckého regiónu. Od pondelka ju podpísalo takmer 2 700 ľudí.

Má ubudnúť 18 vlakov

Žiadajú ňou zrušenie plánovanej zmeny grafikonu Železničnej spoločnosti Slovensko, ktorou sa od decembra má zrušiť zastavovanie 16 rýchlikov na trase Bratislava – Košice a dvoch medzinárodných rýchlikov na trase Praha – Košice v železničnej stanici Margecany.

„Som slovenský občan. Dochádzam denne rýchlikom a toto je svinstvo z bratislavskej klimatizovanej kancelárie,“ hovorí Peter, ktorý už hodinu čaká v Margecanoch na meškajúci rýchlik z Bratislavy. „Rozmýšľam, či ísť teraz osobákom, ktorý by mal ísť načas… Ale ak by rýchlik meškal len tých šesťdesiat minút, bol by som v Košiciach skôr," rozmýšľa nahlas.

Z Margecian ľudia cestujú za prácou aj opačným smerom. „Som z Gelnice a pracujem vo Svite. Denne idem rýchlikom do Popradu a odtiaľ osobákom do Svitu. Cesta sa mi neskutočne predĺži,“ konštatuje ďalší pán. „Tí, čo to vymysleli, sa vozia len v autách. Nech prídu k nám do Gelnice a cestujú ráno osobákmi do Košíc. Všetko sa rozhoduje iba spoza stola,“ dodáva Juraj.

Samosprávy z regiónu požadujú, aby plánované zmeny v grafikone, ktorý má platiť od 11. decembra, boli ohlásené dostatočne včas a prerokované s ostatnými objednávateľmi služieb vo verejnom záujme. „Je to potrebné pre zabezpečenie efektívnej koordinácie železničnej dopravy s ostatným druhmi verejnej dopravy,“ vysvetľuje starosta Margecian. Dodáva, že v konečnom dôsledku peniaze ušetria ministerstvá dopravy, respektíve financií na úkor občana hnileckého regiónu.

Zmeny bez pripomienkovania

„Od nedele nás čaká druhá zmena grafikonu na trati Margecany – Červená Skala. Plánovaná zmena platná od 12. júna bola všetkým dotknutým subjektom iba oznámená bez možnosti pripomienkovania a bez štandardného postupu, napríklad parciálnej porady. Táto zmena spôsobí čiastočné narušenie koordinácie vlakovej a autobusovej dopravy a zladenia autobusových prípojov k vlakovým spojom, ako aj súbeh vlakovej a autobusovej dopravy v tom istom čase a v tom istom úseku,“ hovorí starosta Petrik.

Teraz môže obyvateľ Gelnického okresu nastúpiť na rýchlik v stanici Margecany, podľa navrhovanej zmeny sa bude musieť k spomínaným rýchlikom presunúť na železničné stanice v Spišskej Novej Vsi alebo Košiciach. To si vyžiada ďalšie nemalé finančné náklady, ktoré sú neporovnateľné s predchádzajúcimi výdavkami na cestu.

Rovnako pri dochádzaní za prácou, vzdelaním, lekárskou starostlivosťou bude musieť občan využívať iný vlakový spoj, ktorý mu tak spôsobí časovú stratu. Starosta predpokladá, že ľudia budú viac využívať vlastné autá, čo jednak zaťaží cestnú dopravu, nehovoriac o skutočnosti, že v dnešnej dobe znižovania emisií určite tento spôsob dochádzania neprispeje k zlepšovaniu životného prostredia.

Spustená petícia má byť podľa Petrika iba podporným materiálom na dosiahnutie štandardizovaných postupov pri zmenách grafikonu a zároveň aj podkladom pre rokovania na parciálnych poradách tak, aby sa zabezpečili elementárne potreby dochádzajúcich občanov Hnileckej doliny prostriedkami verejnej dopravy. „Petícia má preukázať, ako navrhované zmeny grafikonu negatívne zasiahnu do života občanov regiónu," tvrdí.

„Ak hovoríme o Hnileckej doline a Margecanoch, nič ešte nie je rozhodnuté. Na túto tému sa vedie odborná debata a hľadá sa kompromis,“ vysvetľuje Tomáš Kováč, hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko.

Zároveň potvrdzuje, že od decembra zástupcovia ministerstva financií navrhujú zrušiť niektoré rýchlikové zastávky, aby sa tieto „R“ vlaky zrýchlili s tým, že sa tak ušetria peniaze a obyvatelia dotknutých miest (medzi nimi aj Margecian) budú jazdiť regionálnymi rýchlikmi, osobnými vlakmi, či už na prestupnú stanicu, alebo priamo, kam chceli. „Obdobná debata je na programe aj pri iných rýchlikových zastávkach na západnom Slovensku a aj o iných zmenách v rámci prípravy nového grafikonu," dodáva Kováč.

