Košice by chceli superpočítač, mohlo by ho využívať celé Slovensko

Košické univerzity, ústavy Slovenskej akadémie vied, technologické firmy a samospráva sa spojili, aby do mesta pritiahli najvýkonnejší civilný počítač v Európe. Ministerke investícií Veronike Remišovej (Za ľudí) poslali otvorený list.

Superpočítač by mal byť z dielne americko-slovenskej spoločnosti Tachyum. Dokáže vyhodnocovať a spracovať obrovské množstvo dát v oblastiach biomedicínskeho výskumu, výroby progresívnych materiálov alebo kvantových a informačných technológií. Zároveň môže slúžiť na dlhodobé analýzy a prognostiku v oblastiach klimatickej zmeny, globálneho zdravia či na vytváranie komplikovaných ekonomických modelov.

Využívali by ho nielen vedecké tímy košických univerzít a ústavy Slovenskej akadémie vied, ale aj samospráva či viaceré IT spoločnosti v regióne, pričom vďaka modernej technológii by firmy dokázali pritiahnuť ďalšie investície a zamestnať viac ľudí.

Podporu pre lokalizáciu superpočítača v metropole východu podporuje aj združenie IT Valley, v ktorom sa zoskupuje viac ako 55 technologických firiem z celého regiónu. Spoločne zamestnávajú približne 15-tisíc špecialistov.

Predstavitelia Košického klastra nového priemyslu (CNIC), Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzitnej nemocnice L. Pasteura, spoločností Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, GlobalLogic Slovakia, NESS KE, klastra Košice IT Valley, SOPK – Košickej regionálnej komory a mesta Košice sa podpísali pod otvorený list adresovaný Remišovej.

Podľa košickej radnice sú v metropole východu minimálne dve lokality vhodné na jeho umiestnenie. Ministerstvo má už pritom na túto rozsiahlu technologickú akvizíciu vyčlenený balík vo výške 70 miliónov eur.

„Kapacita superpočítača sa dá využiť napríklad pri komplexných simuláciách pri výskume a vývoji liekov, pri prediktívnych simuláciách vlastností materiálov, pri zmene molekulových zložení či pri modelovaní veľkých energetických sietí takmer v reálnom čase. Možností použitia je veľa, a to najmä v systémoch pracujúcich s umelou inteligenciou a strojovým učením. Táto výhoda môže prilákať do Košíc a regiónu ďalšie zaujímavé IT projekty založené na moderných technológiách a zároveň zatraktívniť tento trh pre talentovaných ľudí,“ povedal AVP Division Head spoločnosti GlobalLogic Štefan Lacko.