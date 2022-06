Martin chce excelentnú nemocnicu. Plány má, budú aj peniaze?

Zhodli sa na tom aj poslanci zo strán SaS a OĽaNO. Hovorili o financovaní výstavby nemocníc z plánu obnovy a aktuálnej pripravenosti v metropole Turca. Všetci sa zhodli, že najlepší projekt majú práve tam. Pozval ich mestský poslanec Michal Uherčík (SaS), ktorý nedávno ohlásil kandidatúru na martinského primátora. Vysvetlil, že výjazdové stretnutie zorganizoval kvôli nedávnej intenzívnej diskusii, či sa tamojšia nemocnica, alebo vôbec nejaká, bude riešiť.

„Zaznievalo veľa argumentov – odborných, aj bez poznania skutočného stavu. Ohliadnuc od toho, že projekt martinskej nemocnice je najpripravenejší, sú tu aj ďalšie dôvody, prečo práve toto mesto a nemocnica v ňom,“ povedal Uherčík. Pripomenul, že toto zdravotnícke zariadenie sa pravidelne umiestňuje medzi najlepšími v rámci Slovenska. „Máme tu Jesseniovu lekársku fakultu a tiež špičkové biomedicínske centrum,“ poznamenal. Verí, že rozhodovanie vlády v tejto súvislosti bude na odbornej, a nie politickej úrovni.

Na stretnutí nechýbala županka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová (OĽaNO). „Všetci, ktorí sme tu, vnímame potrebu novej nemocnice – aj vzhľadom na to, že v našom kraji sa nachádzajú v podstate len štátne,“ uviedla s tým, že v regióne potrebujú kvalitnejšiu a modernejšiu zdravotnú starostlivosť. Doplnila, že stavbu v Martine preto budú aj naďalej podporovať.

Foto: Eva Štenclová, Pravda Erika Jurinová, nemocnica martin Nemocnicu v Martine navštívili parlamentní poslanci aj žilinská županka Erika Jurinová (za mikrofónom).

Projektová manažérka Martina Antošová prízvukuje, že nemocnicu treba postaviť. „My sme ju začali riešiť bez ohľadu na plán obnovy. Sme pripravení zrealizovať to a dotiahnuť do úspešného konca,“ vraví. Teší ju, že k nim osobne prišla aj šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru Janka Bittó Cigániková (SaS). Je presvedčená, že uverila v realizovateľnosť ich projektu.

Bittó Cigániková podčiarkla, že zástupcovia a podporovatelia martinskej nemocnice vedú spravodlivý boj. „Na akýkoľvek problém sa snažím pozerať z pohľadu občana a hľadieť na údaje. Robila som to pri pláne obnovy aj pri optimalizácii siete nemocníc,“ tvrdí. V metropole Turca si vraj overila jednotlivé dáta a čísla. „To, kam pôjdu peniaze z plánu obnovy, by nemalo závisieť od toho, kto nemocnicu vlastní. Ani na základe politického rozhodnutia či programového vyhlásenia konkrétnej vlády. Veď časom príde iná,“ podotkla. Namiesto súboja o konkrétnych budovách navrhuje debatu o faktoch.

„Vo vládnom vedení prebiehajú legitímne diskusie. Za oboma názorovými pólmi je úprimný záujem o čo najlepší výsledok. Rozťať to dokážu len fakty. V prvom rade sa preto treba pozrieť na to, či je nemocnica v súlade s optimalizáciou siete nemocníc. Tá martinská to jednoznačne spĺňa,“ pokračovala Bittó Cigániková. Druhé, na čo treba brať ohľad, je podľa nej takzvaný casemix index, ktorý hovorí o komplikovanosti prípadov danej nemocnice – teda ako veľmi vedia pacientom pomôcť. Práve martinská má tento index druhý najväčší – nad ňou je už len banskobystrická. Bratislavská ho má, v porovnaní s nimi, nižší. „Dôležitý je tiež spád, čiže koľko ľudí dokáže nemocnica obslúžiť. V tomto momente je to tu okolo 670-tisíc. V jednotlivých špecializáciách je to už vyše 1,5 milióna. Keď dôjde k optimalizácii, celkový spád bude viac ako 1,2 milióna,“ objasnila.

Foto: Eva Štenclová, Pravda ciganikova Janka Bittó Cigániková (za mikrofónom) vraví, že martinská nemocnica je najvhodnejším kandidátom na financovanie z plánu obnovy.

Šéfka zdravotníckeho výboru poukázala tiež na to, že podľa vyjadrení odborníkov má martinská nemocnica najprepracovanejší projekt zo všetkých štátnych a krajských nemocníc. Má v pláne zúčastňovať sa diskusie na túto tému a argumentovať dátami. „Poviem na rovinu, máme tu dva názorové prúdy – minister zdravotníctva podporuje Rázsochy, Martin, Rimavskú Sobotu a Humenné. Ďalší v rámci vlády uprednostňujú okrem Rázsoch Trnavu a Prešov. Všetky majú svoje opodstatnenie,“ mieni. Podľa nej prebiehajú súboje týchto dvoch vízií. „Tlačí nás čas, preto aj takto verejne hovorím, aby sa už rozhodlo. Ak k tomu nedôjde, môže sa stať, že peniaze z plánu obnovy nedostane nikto, lebo nestihneme termíny,“ upozornila. Nech to vraj dopadne akokoľvek, podľa nej martinská nemocnica bude dofinancovaná – otázkou je, či z plánu obnovy, eurofondov, alebo rozpočtu. Ona je za tú prvú možnosť.

Generálny riaditeľ martinskej nemocnice Dušan Krkoška podčiarkol, že na prvom mieste je človek. „Ako pacient či zdravotník. Po viac ako polstoročí tu môžeme postaviť excelentnú univerzitnú nemocnicu na európskej úrovni. Tam by sme asi mali na Slovensku so zdravotníctvom začať,“ uviedol.

Antošová na záver priblížila, ako to s projektom momentálne vyzerá. „Aktuálne sa na pozemku pripravuje terén na druhú fázu archeologického prieskumu, bude sa tam robiť skrývka ornice. Máme rozetapované všetky fázy výstavby tak, aby sa to stihlo postaviť v čase a termíne, ktoré sú určené plánom obnovy,“ povedala. Okrem toho robia doplnkové prieskumy a pripravuje sa sekundárna prístupová komunikácia. „Vstúpili sme tiež do medzinárodného európskeho partnerstva na transformáciu systému zdravotnej starostlivosti. Každým dňom budeme čakať výsledok štátnej expertízy a potom by sme chceli vypísať výberové konanie na zhotoviteľa stavby. Mohlo by sa tak stať najneskôr do konca augusta,“ vraví. Ozrejmila, že výšku investície, ktorá je 395 miliónov s DPH, indexovali na nárast cien. „Optimisticky si myslíme, že do tej predpokladanej hodnoty sa zmestíme,“ dodala.