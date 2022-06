Prvé meno v boji o post trnavského župana. Kraj chce viesť Martin Červenka

"Trnavský kraj má na viac. Má byť transparentnejší, komunikatívnejší smerom k mestám a obciam, má efektívnejšie čerpať a míňať eurofondy, má sa lepšie správať k slabým a chorým, má efektívnejšie spravovať mosty a má ponúkať viac kultúry, myslí si Martin Červenka, ktorý v piatok oznámil svoju kandidatúru v sprievode viacerých starostov a primátorov. Na spoločnom stretnutí pred ohlásením kandidatúry ich bolo asi 70, no podporu mu vyjadrili aj ďalší, ktorí sa ho nemohli zúčastniť.

Červenkovi sa nepáči, ako súčasné vedenie župy komunikuje so samosprávami. „Komunikácia župy hraničiaca až s aroganciou voči primátorom a starostom nás dohnala do tohto momentu, že tu stojíme a hovoríme, že to vieme urobiť lepšie,“ dodal kandidát na trnavského župana. Pripomenul, že župa má podľa neho veľké rezervy aj v transparentnosti, najmä pokiaľ ide o narábanie s majetkom.

Príkladom zanedbania je podľa neho stav opravovaného mosta v Hlohovci. „Župa uviedla, že v roku 2019 mala posudok. Je rok 2022. My ho ideme teraz opravovať a počas opravy zistíme, že most musí byť okamžite zavretý,“ povedal Červenka a hneď poukázal na to, že rekonštrukcia mosta nerieši dopravu v Hlohovci. Dodal, že od Hornej Stredy nie je žiadny most pre 12-tonovú dopravu až po Sereď, čo je asi 100-kilometrová trasa.

Geografia Trnavského kraja prepája regióny s rozdielnymi problémami. „Vnímam, že je možno najzložitejším krajom v rámci Slovenska, keďže Holíč a Dunajská Streda toho nebudú mať veľa spoločného. Neprichádzam s tým, aby som vymyslel koleso. Čakám, že riešenia problémov ponúknu predstavitelia samospráv, a oni ich majú,“ povedal Červenka.

Do volieb vstupuje ako nezávislý, bez podpory politických strán. Za jeho kandidatúrou však stojí niekoľko desiatok starostov a primátorov bez ohľadu na to, za akú stranu kandidovali v predchádzajúcich komunálnych voľbách. „Už na začiatku sme si povedali, že asi treba skončiť s politikou a s tým, aby sa na župu dostávali ľudia zvrchu, ktorí sú trošku odtrhnutí od našej reality, od nášho územia,“ dodal Červenka.

Predstaviť chcú aj kandidátku na poslancov do krajského zastupiteľstva, v ktorom sedí 40 poslancov. Istých kandidátov na župných poslancov majú podľa Červenku zhruba polovicu. Dúfa však, že sa im nakoniec podarí pokryť celú kandidátku. Spoločný predvolebný program chcú predstaviť približne začiatkom septembra.

Priznal, že starostovia a primátori sa v trnavskej župe spájajú aj pre kroky vlády smerované proti samosprávam. Hovoriť, či by v prípade úspechu v jesenných voľbách išli neskôr ako zoskupenie starostov aj do parlamentných volieb, nie je podľa Červenku aktuálne. „Dnes sa sústredíme na voľby 29. októbra,“ do­dal.

Na čele obce Ratkovce stojí Červenka od roku 2010. Zároveň je členom predsedníctva Združenia miest a obcí Slovenska a tiež podpredsedom regionálneho Združenia miest a obcí regiónu Jaslovské Bohunice.