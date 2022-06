Bezpečný dom pre týrané ženy v Nitre rozšíria, volaní o pomoc pribúda

Po pandémii, ktorá izolovala obete násilného správania, a to najmä zo strany partnera, sa zvýšili volania o pomoc. Potvrdzuje to Mariana Kováčová, riaditeľka neziskovej organizácie Centrum Slniečko v Nitre, ktorá sa chystá v spolupráci s mestom rozšíriť kapacity takzvaného bezpečného domu.

„Po tom, čo sa skončili lockdowny, sa nieľkonásobne zvyšoval počet telefonátov a počet klientiek, ktoré potrebovali pomoc,“ povedala Kováčová. Odhadla, že nárast mohol byť na úrovni 30 až 50 percent. Aj v prípade, že bola kapacita v bezpečnom dome naplnená, klientku neodmietli. „Snažíme sa to robiť tak, že je pomôžeme nájsť miesto v inom zariadení. Nenecháme ju v situácii, že nemá kam ísť,“ spresnila riaditeľka neziskovky.

Bez možnosti zavolať pomoc

Počas pandémie boli ženy v oveľa väčšej miere vystavené agresorovi, s ktorým žili v spoločnej domácnosti. Intenzita násilia narastala, keďže obete zostali podľa Kováčovej uzamknuté. „Jedna zo stratégií násilníka je to, že vás odreže od všetkých sociálnych vzťahov, to znamená, že nemôžete nikam chodiť. Nielen ženy, ale aj deti boli v jednom priestore, kde ani nemohli zavolať pomoc, keď sa niečo dialo,“ popísala riaditeľka.

Nitrianske Centrum Slniečko sa už viac ako 22 rokov venuje pomoci týraným a sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia. Bezpečný dom má kapacitu 17 miest. V súčasnosti chcú jeho kapacitu rozšíriť, a to v spolupráci s mestom, ktoré poskytlo na tento účel nehnuteľnosť vo svojom vlastníctve. Po jej rekonštrukcii sa má počet lôžok zvýšiť na 32. Po tom, ako sa zvýši kapacita zariadenia, by chceli prvé zraniteľné obete násilia privítať už v apríli budúceho roka.

Okrem toho, že adresa zariadenia je z bezpečnostných dôvodov utajená, celý čas je pod dohľadom kamier. „Máme aj panikové tlačidlo napojené na bezpečnostnú agentúru,“ spomenula Kováčová. Pracovníci agentúry vedia byť v zariadení v prípade nejakého incidentu do pár minút, aby mohli chrániť klientov alebo zamestnancov zariadenia.

„Som veľmi rád, že tu máme neziskovú organizáciu, ktorá sa dlhodobo venuje tejto téme. Ide o dôležitú spoluprácu s neziskovým sektorom, keď mesto ponúka základnú podporu, či už formou nehnuteľnosti, alebo formou dotácií. Následne si organizácie, ktoré tu dlhodobo fungujú a majú dobré meno, dokážu na svoje projekty získať aj externé zdroje financovania napríklad z nórskych fondov, ako je to v tomto prípade,“ dodal nitriansky primátor Marek Hattas.

Náklady na rekonštrukciu budovy predstavujú viac ako 610-tisíc eur. Oprava je financovaná z troch rôznych zdrojov. Najväčšiu časť, viac ako 500-tisíc eur, pokryjú príspevky z Nórskych grantov. Takmer 90-tisíc eur prispeje štát zo svojho rozpočtu. Nezisková organizácia investuje viac ako 12-tisíc eur.

Primátorka i policajtka

V mestskom objekte, ktorý sa nachádza v blízkosti pôvodného bezpečného domu, bude zrekonštruovaných niekoľko miestností. Podľa primátora je základom najmä navýšenie kapacity o 15 lôžok. Súčasťou projektu sú aj ďalšie aktivity vrátane zvyšovania povedomia o existencii takejto možnosti úniku od agresora do bezpečného prostredia, napríklad aj formou podcastového seriálu. „Je veľmi veľa týraných žien, ktoré nevedia, že existujú organizácie, ktoré im v takýchto ťažkých chvíľach dokážu pomôcť,“ doplnil Hattas.

V poslednej dobe zachytávajú podľa Kováčovej najmä ženy, ktoré žijú v násilí dlhodobo. „Myslím, že nám nechýbajú len miesta v bezpečných ženských domoch, ale aj prevencia,“ dodala. S prevenciou podľa nej treba začať už od detí. Vyvrátila tiež mýtus, že obeťou násilného správania sú najmä ženy zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Mali sme tu primátorku, podnikateľku, vysokoškolskú pedagogičku či policajtku,“ spresnila riaditeľka Slniečka.

Prevádzku bezpečného domu financuje podľa Kováčovej Nitriansky samosprávny kraj, zariadenie tak môže fungovať 24 hodín denne. To znamená, že sa do neho človek v núdzi dovolá aj v noci. „V ostatných krajoch to tak nie je. Je to veľká nevýhoda, pretože žena potrebuje niekedy pomôcť aj v noci,“ zdôraznila Kováčová. Okrem ubytovania poskytujú aj doplnkové služby vrátane psychologickej pomoci. Kováčová vysvetľuje, že ide o nadštandard, preto ju často financujú z iných zdrojov.

Problém je podľa nej v tom, že legislatíva takýto typ zariadenia ako bezpečný dom nepozná. Nepoznala ho ani vtedy, keď ho v roku 2015 otvárali. Za sedem rokov sa teda nič nezmenilo. „Zatiaľ stále fungujeme ako zariadenie núdzového bývania a zariadenie núdzového bývania nehovorí o tom, že by tam mali byť nejaké doplnkové služby, dokonca ani psychológ,“ dodala na záver. Súčasťou podporného tímu by mal byť aj človek, ktorý pracuje s deťmi.