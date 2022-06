V Hlohovci sa bijú školáci. Videá kolujú na internete

Polícia má na stole tri prípady, ktoré súvisia v bitkami. Priamo či nepriamo sú do nich zapojení aj žiaci hlohoveckých škôl. Jedna z bitiek sa odohrala 27. mája v centre Hlohovca. Tínedžeri sa prizerali, ako 21-ročný útočník napadol 40-ročného muža, ktorého údajne kopal do hlavy. „V konaní mal pokračovať aj potom, čo muž stratil vedomie," priblížila trnavská krajská polícia.

Mladík bol obvinený z výtržníctva a ublíženia na zdraví. Nebol to však jeho prvý útok. „Trnavský vyšetrovateľ obvinil túto osobu aj vo februári tohto roku a v polovici mája podal návrh na podanie obžaloby. Aj v tomto prípade je osoba stíhaná pre podozrenie z ublíženia na zdraví s následkom ťažkej ujmy a výtržníctva," spresnila polícia.

Podrobnosti k ďalším dvom prípadom nezverejnila. „Sú v štádiu vyšetrovania, bližšie informácie preto zatiaľ nie je možné poskytnúť. Polícia ich rieši so zákonnými zástupcami detí a aj v úzkej spolupráci so školami, ktoré deti navštevujú," spresnila trnavská krajská policajná hovorkyňa Mária Linkešová.

Tvrdí, že polícia prijala viaceré opatrenia, týkajú sa aj prevencie v školách aj zabezpečenia verejného poriadku. „Okrem toho, že posilníme hliadky v meste, nie je v tejto chvíli možné uviesť bližšie informácie ku konkrétnym opatreniam," dodala.

Popularita bojových športov?

K primátorovi Miroslavovi Kollárovi sa prvé video s bitkou dostalo pred niekoľkými týždňami. „Riešime to na dennej báze. Sedeli sme opakovane so štátnou a mestskou políciou, s riaditeľkami škôl a úradom práce, keďže sú v tom zapojení aj mladiství. Robíme všetko preto, aby sme organizátorov čo najskôr zastavili a stiahli z obehu, kým sa to rozšíri do masovejšej podoby," povedal.

S riaditeľmi základných a stredných škôl sa mesto dohodlo na centrálnom riešení. „Zabezpečíme im dostupnosť preventistických opatrení, aby si to mohli vyžiadať do jednotlivých škôl. Otvorili sme aj otázku kyberšikany, ktorá sa zosilňuje nielen u nás v Hlohovci, ale všeobecne medzi mladými," podotkol primátor.

Mladý útočník, ktorý už sedí vo väzbe, mohol byť podľa Kollárových informácií jedným z organizátorov bitiek. „Polícia má identifikovaných ďalších ľudí, ktorých rozpracovávajú," dodal. Potvrdil, že účastníkmi bitiek boli aj žiaci základných škôl. Odhaduje, že bitky sa odohrávali v apríli alebo v máji.

„Začnú sa biť medzi sebou. Otázka je, koľko z nich sú hrané a koľko reálne bitky. Potom sa to často obracia proti náhodným okoloidúcim, a to potrebujeme zaraziť," priblížil primátor na základe informácií, ktoré sa k nemu dostali. Deti pochádzajú z rôznych rodín, z menej podnetného prostredia i z navonok usporiadaných ro­dín.

Kollár načrtol, že za bitkami by mohla byť aj zvýšená popularita zápasov MMA – bojového športu, v ktorom sa využívajú techniky rôznych bojových umení a štýlov. „Pokiaľ sa chcú vybúriť, máme tu boxerský klub, MMA klub či vzpieračov. Aj keď sa bijú možno nie úplne naozaj, môže dôjsť vzhľadom na intenzitu k nešťastiu a človek si môže pokaziť život," uzavrel.

Prednášky ešte do prázdnin

Jedno z detí, ktoré sa zapojili do bitky, navštevuje Základnú školu Vilka Šuleka. Riaditeľka Alena Jurdová ho spoznala na videu. Išlo o žiaka ôsmej triedy. „Na videu nebolo poznať, či je obeť alebo útočník. Jednoducho sa bili," popísala s tým, že v zábere boli viaceré deti. Bitka sa odohrala počas bieleho dňa v blízkosti štadióna.

So žiakom mala riaditeľka pohovor v prítomnosti jeho triednej učiteľky a výchovnej poradkyne. „Mykal plecami a vravel, že to už nebude robiť," popísala Jurdová správanie chlapca. K okolnostiam bitky sa nevyjadroval. Triedna učiteľka sa rozprávala aj s jeho mamou. Psychológ v škole nepôsobí, ale na podobné prípady využívajú podľa riaditeľky výchovnú poradkyňu. S takýmto prípadom sa stretli po prvýkrát.

Starší žiaci absolvovali v tomto polroku prednášku policajných preventistov na tému kyberšikany. Ako Jurdová dodala, do konca školského roka by v tejto súvislosti chceli ešte nejakú prednášku zorganizovať. Obzerať sa chce aj po iných možnostiach okrem polície.

Bili sa aj žiaci Základnej školy s materskou školou na Kopernikovej ulici. Ich počet však riaditeľka Denisa Králičová spresniť nechcela. „U nás sa to týka ôsmeho a deviateho ročníka," povedala s tým, že aj k nej sa asi pred mesiacom dostalo jedno z videí. Ako a prečo k bitkám došlo, nezistila. „Rozprávala som sa s nimi o tom a nevedia prečo. Alebo nechcú povedať, aj to je možnosť," povedala.

O zníženej známke zo správania pre dotknuté deti zatiaľ neuvažuje. „Priamo v škole nevyvolávajú problémy," dodala. Škola už kontaktovala rodičov žiakov. Aj tu v rámci prevencie spolupracujú s políciou či s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Riaditelia stredných škôl zatiaľ nemajú informácie, že by ich študenti boli účastníkmi bitiek. Zuzana Tomšíková, riaditeľka Spojenej školy, ktorú navštevujú deti so zdravotným znevýhodnením, sa obáva, že hoci takéto prípady dosiaľ na škole neodhalili, môžu sa týkať aj ich detí. „Naši žiaci s postihnutím sú veľmi ľahko ovplyvniteľní. Môže sa stať, že sa im niekto vyhrážal – budeš sa biť alebo budeš zbitý. Zo strachu môžu byť aktérmi aj divákmi," dodala Tomšíková.

Pouličnými bitkami môžu deti upozorňovať na svoje problémy Bitky mladistvých ľudí si všímajú aj odborníci z občianskeho združenia IPčko, ktoré prevádzkuje linku dôvery pre deti a mládež. Podľa špeciálnej pedagogičky z IPčka Zuzany Juránekovej je náročné povedať, prečo sa takéto správanie vyskytuje momentálne vo väčšej miere. „Faktorov, ktoré to mohli spôsobiť, môže byť veľmi veľa. Z posledných prípadov však vyplýva, aké dôležité je ešte stále sa rozprávať o násilí a o jeho dôsledkoch," pripomenula. „Nemôžeme predpokladať, že deti sa budú vedieť správne rozhodnúť, správne reagovať, ak im na to neposkytneme nástroje a hlavne náš čas a priestor," dodala. Bitky sa môžu podľa nej týkať akejkoľvek vekovej skupiny, ale takéto skupinové správanie je typickejšie pre tínedžerský vek. Pripomenula, že deti v tomto veku prechádzajú extrémnym množstvom zmien. Mení sa ich telo, aj ich pohľad na svet. Začínajú sa odpútavať od rodičov a čoraz viac sa pre nich stávajú dôležité kamarátske vzťahy. „Práve potreba zapadnúť, zapáčiť sa svojim rovesníkom, vybudovať si nejaké svoje miesto v spoločnosti môže prispievať k tomu, že deti robia veci, ktoré nie sú správne a dokonca s nimi ani vnútorne nesúhlasia," zdôraznila špeciálna pedagogička. Medzi kamarátmi chcú byť videní. „Niekedy práve toto násilné alebo negatívne správanie je spôsob, ako tú pozornosť alebo ‚status‘ dosiahnuť," zdôvodnila. Upozornila, že skupinové bitky môžu byť niekedy formou šikany. „Za účelom toho, aby sa niekto ‚ubránil‘ alebo sa ‚preukázal‘, ho donútia biť sa so staršími, silnejšími rovesníkmi," popísala Juráneková. Podľa nej je prirodzené, že deti nevnímajú dôsledky svojich činov. „Do istého veku je to dané aj neurologicky, mozog ešte nie je schopný vyhodnocovať všetky následky správania sa. V druhom rade je to fakt, že ešte nemajú skúsenosť s mnohými situáciami, a preto je pre nich prirodzenejšie chcieť ich vyskúšať, keďže následky nemali ešte možnosť odsledovať," vysvetlila s tým, že dané správanie to neospravedlňuje. Aj preto majú podľa nej význam preventívne programy a otvorené rozhovory o násilí. „O tom, ako mu môžeme zabrániť, aké následky môže mať, kde môžeme hľadať pomoc, aby sa týmto situáciám predišlo a aby boli mladí ľudia schopní v tejto situácii zareagovať správne," dodala odborníčka z IPčka. Debaty o týchto témach však podľa nej netreba odkladať len na jednu hodinu ročne mimo vyučovania, keď deti nemajú náladu niečo počúvať. „Rôzne prípady násilia sa okolo nás dejú stále a je na nás, aby sme prevzali iniciatívu a rozprávali sa s deťmi otvorene o tom, čo sa deje, aké pocity majú ohľadom situácie, ako by v tomto prípade zakročili," myslí si. Spôsobov, ako to urobiť, je podľa nej viac. „Je dôležité nechať všetkým deťom, či už sa bitky zúčastnili priamo alebo nie, priestor, aby povedali veci zo svojej perspektívy, aby hovorili o svojich emóciách a myšlienkach," priblížila Juráneková. Radí zachovať chladnú hlavu a určite nereagovať ďalšou agresiou ako je krik, vyhrážky, nadávanie. „Mali by sme im ukázať, že aj keď odsudzujeme násilie a konkrétny násilný čin, tak to neznamená, že tu pre deti nechceme byť a nechceme sa s nimi o tom rozprávať," dodala na záver.