Na štyroch tratiach rušia sprievodcov

Tento systém na Slovensku nie je novinkou. Už v roku 2004 ho zaviedli vo Vysokých Tatrách na tratiach Štrbské Pleso – Štrba, Starý Smokovec – Tatranská Lomnica, Poprad – Štrbské Pleso a Studený Potok – Tatranská Lomnica.

Železničná spoločnosť Slovensko chce takto preniesť zodpovednosť za cestovanie s platným cestovným lístkom na cestujúceho. „Tento systém zavádzame na tratiach, na ktorých je vo väčšine vlakov nízka frekvencia cestujúcich, respektíve vysoké percento cestujúcich s nárokom na bezplatnú prepravu, čo je slovenské špecifikum. Týmto cestujúcim postačuje na cestovanie iba preukaz a nemusia si kupovať lístok ani sa nikde registrovať, a teda nie je potrebné kontrolovať cestovné doklady značnej časti cestujúcich na regionálnych tratiach,“ vysvetľuje hovorca železníc Tomáš Kováč.

Ľuďom na východe Slovenska sa tieto novinky nepáčia. Boja sa o svoju bezpečnosť a poukazujú aj na to, že železnica prerobí. „Kým doteraz kontroloval a predával lístky sprievodca, teraz bude môcť do vlaku nastúpiť ktokoľvek bez zaplatenia cestovného,“ myslí si Peter, ktorý cestuje za prácou do Košíc z Moldavy nad Bodvou. On sám má síce predplatený mesačný lístok, ale pravidelne sa stretáva vo vlaku s rôznymi neprispôsobivými osobami, s ktorými mal problém aj sprievodca. „Myslím si, že títo ľudia budú cestovať načierno. Hovorím to preto, že ja som za posledný polrok na tejto trati nestretol žiadnu kontrolu,“ konštatuje.

Samoobslužný výpravný systém sa využíva nielen na Slovensku. Dobré skúsenosti s ním majú napríklad v Rakúsku, Čechách, Maďarsku, vo Švajčiarsku i v Nemecku. Osvedčil sa na tratiach Tatranskej elektrickej železnice i zubačky, neskôr pribudla i trať Žilina – Rajec. „Po roku 2018 sme tento systém na železnici spustili na mnohých ďalších tratiach a k 1. júlu ich bude aktuálne sedemnásť,“ vymenúva hovorca a dodáva, že k pocitu bezpečnosti a komfortu cestovania mnohokrát postačuje obyčajná ľudská všímavosť.

Cestujúci musí mať platný cestovný lístok. V opačnom prípade riskuje pokutu 50 eur plus cestovné v zmysle platného Prepravného poriadku ZSSK. „Pri každej trati sme zaviedli časovo nešpecifikovanú edukatívnu kontrolu, počas ktorej naši zamestnanci vysvetľovali cestujúcim ich povinnosti a možné spôsoby zakúpenia si cestovných lístkov,“ hovorí Kováč, podľa ktorého vo väčšine prípadov ide o opakujúcich sa cestujúcich, ktorí sa veľmi rýchlo aklimatizovali. „Dnes môžem povedať, že počet čiernych pasažierov je minimálny, určite nie väčší ako na iných tratiach," tvrdí Kováč.

Jozef cestuje vlakom z Hertníka do Bardejova. „Cesta mi trvá asi dvadsať minút. Chodím väčšinou k lekárovi a na nákup, ak ma žena vyšle. Doteraz som si vždy kupoval lístok u sprievodkyne. Aj sme sa porozprávali,“ usmeje sa. Teraz však nevie, ako to bude, lebo necestuje pravidelne. „Viete, naplánovať si chorobu alebo akciu v obchode dopredu neviem. Mobil mám obyčajný, s tlačidlami, internet vôbec nepoužívam, nevyznám sa v tom a nikdy som ho nepotreboval. Som obyčajný robotník. Budem si musieť zistiť, ako to bude fungovať,“ hovorí. Na záver skonštatuje, že v Hertníku na stanici si lístok kúpiť nevie.

Cestujúci majú okrem nákupu cestovných dokladov v predpredaji na viacerých staniciach k dispozícii SMS lístky, e-shop i mobilnú aplikáciu Ideme vlakom. V krajnom prípade si lístok môžu zakúpiť aj priamo u rušňovodiča pred nástupom do vlaku na zastávke. „Systém je podobný, ako je to nastavené pri medzimestských autobusoch, kde je z personálu prítomný tiež iba šofér. Všetci rušňovodiči na týchto tratiach prešli potrebným školením a sú na predaj lístkov vybavení. Cestujúci však musí mať pripravenú primeranú hotovosť,“ opisuje postup kúpy lístka hovorca a dodáva, že v Prešove, Bardejove a Košiciach fungujú stále klasické pokladne.

Pani Viera z Kamenice nad Cirochou sa skôr zamýšľa, či zavedením systému ľudia neprídu o prácu. „Pravidelne chodím vlakom do Humenného. Cesta mi trvá okolo dvadsať minút. Som dôchodkyňa, mám preukaz a lístok nepotrebujem. Takže mne je to v podstate jedno. Skôr ma trápi, či si sprievodcovia, ktorých už netreba, nájdu niekde uplatnenie. Ale možno z nich urobia kontrolórov," zamýšľa sa.

Samoobslužný systém je podľa hovorcu dlhodobý a postupný proces, závislý od mnohých bezpečnostných faktorov tratí a vlakov. „Jednotlivé trate sú preto posudzované nielen z hľadiska tržieb, ale aj bezpečnosti dopravy, ktorá je pre nás prvoradá. Cieľom je postupné zavedenie tohto systému vo všetkých osobných vlakoch a nasadzovanie sprevádzajúceho personálu v nešpecifikovaných úsekoch ako kontrolno-bezpečnostný prvok prepravy," dodáva hovorca železníc.