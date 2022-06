Voda v rieke Slaná bude číra, práce v bani pokročili

Na to, aby sa mohlo povedať, či to stačí, je však priskoro.

Problémom okolo rieky Slaná sa od začiatku venuje poslanec Národnej rady Vladimír Zajačik (OĽaNO). Okrem toho, že je člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, pochádza z Rejdovej (okr. Rožňava), obce neďaleko rieky.

„V každej rudnej bani sa vyskytuje voda. Po uzavretí bane Siderit v Nižnej Slanej začala po určitom čase vytekať voda na cestu 1. triedy z Rožňavy do Popradu. Banský úrad prikázal Rudným baniam, prekopať spojovací tunel na odvod banskej vody do rieky Slaná a zaviazal ich aj monitoringom uzavretej bane a zriadením filtrov na zachytenie ropných látok. Voda, ktorá vytekala na cestu, bola presmerovaná do bane, ktorej hĺbka je viac ako 300 metrov,“ opisuje začiatok problémov poslanec.

Štátny podnik Rudné bane založilo ministerstvo hospodárstva. Jeho náplňou je aj riešenie problémov vznikajúcich po skončenej banskej činnosti v oblasti rudného baníctva na Slovensku.

Búrlivé rokovania

Znalec podľa Zajačika odhadol naplnenie tejto bane zhruba na 25 rokov. Ale výtok banskej vody sa začal už zhruba po ôsmich rokoch. „Mám za to, že ak by sa vykonával dôkladný monitoring bane, tejto katastrofe sa dalo zabrániť. Ale toto nech vyšetria orgány činné v trestnom konaní, lebo tak Rudné bane, ako aj ministerstvo životného prostredia (MŽP) podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa," konštatuje.

Kto svoje zákonné povinnosti zanedbal, bude musieť objasniť vyšetrovanie. „Vinníka budeme hľadať, no veľmi opatrne s obvineniami," zdôraznil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Banská voda vytekajúca z bane má teplotu 35 až 37 °C. Preto v bani vznikala chemická reakcia, ktorá túto vodu kontaminovala a výtok obsahoval síru a ťažké kovy vrátane železa, ktoré sa pri styku s kyslíkom a vodou premenili v podstate na hrdzu. Tá sa usádzala na dne rieky, sfarbovala ju dočervena a spôsobila na veľkej časti toku ekologickú haváriu. V podstate sa rieka Slaná na veľkom úseku stala riekou bez života.

Keď poslanec zistil, že nikto v tejto veci nekoná, zvolal za pomoci prednostu OÚ Rožňava Jaroslava Šípa stretnutie všetkých zainteresovaných zložiek. Už na tejto prvej porade prišlo ku kompetenčným sporom. „Takýchto stretnutí bolo niekoľko na rôznej úrovni a na všetkých som sa zúčastnil. Tieto stretnutia boli hektické, zvyšovali sa hlasy, občas sa búchalo do stola. Priznávam, že hlavne z mojej strany, keď som sa snažil vysvetľovať, že v tomto čase ma nezaujíma, kto je zodpovedný, ale to, ako rýchlo vyriešiť tento problém. Obrazne povedané, búchal som na každé dvere, len aby sme sa pohli ďalej,“ opisuje poslanec priebeh stretnutí.

Napokon požiadal ministra životného prostredia Jána Budaja (OĽaNO) a štátneho tajomníka Michala Kiču o pomoc. Minister predložil tento problém na rokovanie vlády, ktorá uvoľnila 200-tisíc eur na vykonanie potrebných prác smerujúcich k zastaveniu znečisťovania toku rieky Slaná. Vláda tiež zaviazala ministerstvo hospodárstva, v ktorého kompetencii je baňa Siderit, aby bezodkladne začalo konať.

„Tomuto predchádzal, na môj podnet, prieskum bane zvnútra, nakoľko nikto nevedel, ako to v bani vyzerá a čo treba robiť na odklonenie vôd z bane. Po podpísaní zmluvy medzi Rudnými baňami a Banskou záchranou službou sa začali práce priamo v bani Siderit,“ vysvetľuje Zajačik a dodáva, že veľká vďaka patrí banským záchranárom za ich až sizyfovskú prácu v nedýchateľnom prostredí s kyslíkovými prístrojmi.

Hlavnú banskú záchrannú stanicu vybrali Rudné bane na základe priameho rokovacieho konania. Zabezpečením prác poverilo Rudné bane ministerstvo hospodárstva na základe rozhodnutia vlády a po uvoľnení financií. „Práce budú pokračovať aj tento týždeň. Zároveň sa pripravujú ďalšie opatrenia, ktoré by mali zamedziť vytekaniu aj zvyšnej vody z hlbokých častí bane. Zvolený postup vychádza z obhliadky priestorov priamo v bani a zo získaných archívnych údajov o starej opustenej bani, ktorej posledný prevádzkovateľ Siderit Nižná Slaná je momentálne v konkurze,“ uviedol tlačový odbor ministerstva hospodárstva.

Nové opatrenia

Momentálne sú už všetky práce ukončené a už sa ukazujú prvé výsledky. Z bane vyteká omnoho menej vody a je omnoho čistejšia ako do teraz. Hneď ako to bude možné, začne sa s revitalizáciou, finančné prostriedky na to uvoľní ministerstvo životného prostredia.

„V bani sa podarilo podľa plánu odkloniť vody vytekajúce do hlbších častí priamo na povrch. Vďaka tomuto kroku nedochádza k ich silnému mineralizovaniu. Toto opatrenie by malo časom výrazne zlepšiť kvalitu vody vytekajúcej do rieky,“ uviedol riaditeľ štátneho podniku Rudné bane Peter Žitňan.

„V súčasnosti prebieha prvá etapa prác, ktorú vykonáva Hlavná banská záchranná stanica. Dosah vykonaných opatrení budeme vyhodnocovať, ale očakávame, že obsah rozpustených látok vo vytekajúcej vode sa týmto opatrením zníži zhruba o 70 až 80 percent. Zároveň pripravujeme projekt na realizáciu opatrení na elimináciu prítoku zvyšných 20 až 30 percent vôd,“ spresňuje riaditeľ a dodáva, že cieľom je dosiahnuť stav, pri ktorom nebudú do rieky Slaná vytekať banské vody, ktoré by mohli spôsobovať zhoršenie kvality vôd v rieke.

Ministerstvo životného prostredia už pripravuje postupné navrátenie života do rieky Slaná. „Jednotlivé kroky však budú môcť odborníci naplánovať až po ustálení stavu vodného toku, ktorý preukážu nové rozbory vody. Slovenský vodohospodársky podnik v pondelok odobral vzorky z vodného toku, v najbližších dňoch budeme poznať aktuálne hodnoty,“ uviedli z tlačového odboru ministerstva.

Majiteľmi železnorudnej bane Siderit boli Ukrajinci, ktorí sa v roku 2008 jednoducho zbalili a odišli. Rok predtým sa im podarilo získať štátnu pomoc vo výške 183 miliónov korún na modernizáciu výroby. V bani pracovalo takmer 600 ľudí. Ukrajinský majiteľ nakoniec ťažké stroje a zariadenia predal trom spoločnostiam. Zmizli dokonca aj banské vozíky.