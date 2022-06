V Košiciach bude jazda električkou možno zadarmo

Košičania by sa mohli od júla tohto roku voziť v električkách zadarmo. Hlavným dôvodom je rekonštrukcia takmer za 12 miliónov eur jednej z najvýznamnejších cestných komunikácií v smere na Trebišov - Slaneckej cesty, ktorá prechádza hlavne Sídliskom nad jazerom.

Na návrh poslankyne a starostky mestskej časti Jazero Lenky Kovačevičovej schválilo zastupiteľstvo na druhý pokus (v marci sa rokovanie o tomto bode prerušilo) zmenu tarify DPMK.

Cestujúcim by táto zmena od začiatku tohtoročných letných prázdnin až do konca augusta budúceho roka umožnila využívať bezplatnú prepravu po celej trase električkových liniek 1, 3, 9, R2. Po piatkovom doplnení uznesenia by rovnaká situácia nastala aj pri cestovaní autobusovou linkou 28.

Všetky tieto linky sa začínajú alebo končia na Sídlisku nad jazerom. Cestujúca verejnosť by mala v zmysle uznesenia nárok na bezplatnú prepravu na týchto linkách „po uplatnení zľavy v DPMK". Tú však nebude možné uplatniť automaticky, presné podmienky ešte zverejní DPMK.

Za tento návrh hlasovalo devätnásť z 33 poslancov.

Starostka pri svojom návrhu argumentovala najmä tým, že Slaneckou cestou prejde denne okolo 28-tisíc automobilov. „Naším cieľom je motivovanie ľudí, aby autá nechali na parkovisku pred blokom, aby cestovali električkou a aby sme ten kolaps, ktorý nám hrozí, eliminovali," hovorí Kovačevičová. Dodáva, že doprava je presmerovaná na vnútrosídliskové cesty a ostatné linky MHD majú ostať aj naďalej spoplatnené. „Výpadok tržieb by sme mohli kompenzovať mimoriadnym príspevkom z aktuálneho rozpočtu mesta," podotýka.

Poslanec a predseda dozornej rady DPMK Jozef Filipko upozornil, že toto uznesenie nie je z jeho pohľadu v súlade so zákonom. Svojich kolegov a primátora mesta varoval, že ak bezplatné cestovanie vstúpi do platnosti, hodlá sa obrátiť na prokuratúru. Primátor mesta Jaroslav Polaček sa aj pre ďalší problém, keďže poslanci neschválili, odkiaľ sa na tento účel majú v rozpočte nájsť financie, v piatok rozhodol, že počká s podpisom uznesenia.

„Návrh je veľmi veľkorysý pre všetkých Košičanov, nielen Jazerčanov. Ide o električkovú dopravu, ktorá sa týka celého mesta. V podstate takmer všetky trasy budú zadarmo,“ poznamenal Filipko.

Zároveň požiada DPMK o finančné kalkulácie a právne analýzy, ktoré pôvodný poslanecký návrh a ani dôvodová správa neobsahovali. O tom, či cestujúci budú od 1. júla bezplatne jazdiť na Jazero a späť prostriedkami MHD, sa bude podľa primátora diskutovať aj na valnom zhromaždení DPMK, ktoré sa uskutoční tento týždeň.