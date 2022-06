Kandidátom na predsedu BBSK je aj Adrian Polóny

Adrián Polóny bude kandidovať na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja ako nezávislý kandidát s podporou strany Smer a Strany moderného Slovenska. Oznámil to dnes na tlačovej besede spolu s predsedom strany Smer Robertom Ficom a Milanom Urbánim zo Strany moderného Slovenska .

„Je pre nás cťou Vám vyjadriť, vysloviť ale aj v praktickej rovine vykonať plnú podporu strany Smer. Asi ťažko by sme dnes našli lepšieho človeka s lepšou kombináciou vzdelania a praktických skúsenosti, pretože vo svojej pozícii, ktorú dnes vykonáva v oblasti dopravy, má nepochybne fantastický prehľad o tom, ako funguje Banskobystrický kraj, čo sa tu deje a čo tento kraj potrebuje,“ uviedol Fico.

„Stojím tu ako skúsený manažér, ako zamestnávateľ zodpovedný za tisíce rodín, ktorým dávam istotu, že aj zajtra môžu prísť do práce. Stojím tu ako manažér, ktorý každý deň so svojím tímom profesionálov zabezpečuje dopravu všetkým vám. To, čo náš kraj potrebuje, je zmena, a tým myslím zmenu skutočnú," uviedol Polóny

Adrián Polóny momentálne pôsobí ako predseda predstavenstva Slovenskej autobusovej dopravy Zvolen.