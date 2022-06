Spotení prváci. V novej modernej budove sa deti nemohli učiť

Z nového pavilónu vybaveného modernými technológiami, ktorý sa uchádza o titul stavba roka, sa prváci a druháci Základnej školy na Bottovej ulici v Trnave museli presunúť do hlavnej budovy len po pár mesiacoch. V učebniach mali príliš teplo. Dôvodom je vraj nový systém rekuperačného vetrania. Z problému sa stáva téma v komunálnych voľbách.

Nový pavilón Základnej školy na Bottovej ulici v Trnave. Problémy s teplom majú štyri zo šiestich tried, ktoré sú orientované na južnú stranu a celý čas na ne svieti slnko.

Od tohto školského roka je na najväčšej základnej škole s vyše 700 žiakmi v prevádzke nový dvojpodlažný pavilón. Na prízemí je jedáleň, nad ňou šesť tried – tri prvácke a tri druhácke. Problémy s prehrievaním majú štyri, ktoré sú orientované na južnú stranu. Slnko do nich svieti počas celého vyučovania. V triedach trávia prváci štyri vyučovacie hodiny, druháci niekedy aj päť. Všetkých šesť tried, spolu 120 žiakov, napokon presťahovali do hlavnej budovy.

Únava a bolesti hlavy

Niekoľko rodičov sa obrátilo na Mariána Galbavého, ktorý je kandidátom na trnavského primátora. Téma sa tak stáva súčasťou predvolebného boja. „Stavba, ktorá mala byť ozdobou mesta, má niekoľko znakov, ktoré hovoria, že je len na efekt a neslúži užívateľom,“ vyhlásil Galbavý.

Spolu s ním prehovorili aj rodičia Alexandra Kucmanová a Karol Darvaši. „Deti chodili zo školy unavené, spotené, s bolesťami hlavy, mnohé mali kožné problémy,“ priblížila Kucmanová. Problém bol aj s tým, čo deťom zabaliť na desiatu.

Foto: Žaneta Mikulíková, Pravda stará škola, Trnava Zhruba 120 žiakov, prvákov a druhákov, presťahovali z nového pavilónu do hlavnej budovy.

Darvaši je otcom prváčky. Do nového pavilónu sa jej trieda sťahovala minulý rok v októbri, keďže dovtedy nebola stavba pripojená na siete. Prvé náznaky problémov si všimol už v decembri. „Vnímal som to cez dcéru. Keď už v zime chodila z triedy so spotenou hlavou, tak tam asi nebude všetko poriadku,“ povedal. Podobne sa podľa neho začali vyjadrovať viacerí rodičia. Neskôr prišla zo školy informácia, aby deti príliš neobliekali.

Darvaši sa obrátil na vedenie mesta s tým, že problém podľa neho súvisí so systémom rekuperačného vetrania. To zabezpečuje výmenu vzduchu v interiéri s minimálnymi tepelnými stratami. Dovnútra prichádza čerstvý vzduch zvonka, ktorý sa ohrieva „odpadovým“ vzduchom smerujúcim von. „Bolo mi povedané, že si vymýšľam a že všetko funguje, ako má,“ dodal.

Téma opäť ožila na jar s príchodom teplejších slnečných dní. Mesto vtedy podľa Darvašiho poslalo do novej prístavby kontrolu. „Bolo skonštatované, že všetko je nastavené tak, ako má byť a nikto to nesmie obsluhovať. Ďalej bolo ticho,“ uviedol otec prváčky. S podnetom sa preto obrátili na Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trnave. Poukazovali v ňom na nedostatky rekuperačného systému v oblasti chladenia aj na tienenie v triedach. Až potom sa podľa rodičov začali veci hýbať.

Teplo a teplejšie

Podľa Tomáša Hauka, šéfa trnavských hygienikov, bolo v tejto súvislosti zvolané pracovné stretnutie zriaďovateľa školy, projektanta stavby a hygieny. „Boli navrhnuté opatrenia na zlepšenie mikroklimatických podmienok a sledovanie nameraných hodnôt teploty v triedach,“ dodal. O aké opatrenia išlo, nespresnil.

Na doplňujúce otázky, aká bola v tom čase mikroklíma v triedach, neodpovedal. Riaditeľka školy Danka Gašparíková nás odkázala na zriaďovateľa školy, ktorým je mesto. Okrem poskytnutia medializovaného stanoviska však radnica na otázky denníka Pravda nereagovala ani po viacerých urgenciách.

„Deti sú spotené a ťažko sa nám pracuje. Prosím, obliekajte ich tak, aby túto záťaž znášali čo najlepšie. Inak si poradiť neviem,“ napísala rodičom 16. mája učiteľka triedy, ktorú navštevuje Darvašiho dcéra. V to ráno namerali v triedach 27,1 stupňa. Pred dvomi týždňami v pondelok ráno ukazoval teplomer 27,8 stupňa.

„Je dôležité, aby bolo v triede kvalitné vnútorné prostredie, ktoré vyžaduje splnené požiadavky na tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vetranie a vykurovanie, požiadavky na osvetlenie, preslnenie a na iné druhy optického žiarenia,“ upozornil Marek Eliáš z odboru komunikácie Úradu verejného zdravotníctva SR.

Operatívna teplota pre učebne je stanovená v rozmedzí od 20 až 24 stupňov. „Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je stanovená v rozmedzí 23 až 27 stupňov,“ doplnil Eliáš. Všetky vnútorné priestory s dlhodobým a krátkodobým pobytom ľudí musia byť vetrané. Vhodná teplota sa dá udržiavať efektívnym vetraním triedy či tienením, respektíve využitím zariadení, ktoré ochladzujú vzduch.

Úrad upozorňuje, že dlhodobé prehrievanie organizmu má negatívne účinky. „Klesá pri ňom psychická výkonnosť, pozornosť, nežiaduci je vplyv vysokých teplôt na dýchací a kardiovaskulárny systém dieťaťa. V krajnom prípade môže dôjsť aj ku kolapsu,“ zdôraznil Eliáš.

Darvašiho dcéra okrem potenia iné problémy nemala. „Niektorým rodičom mali učiteľky okolo desiatej dopoludnia volať, aby si prišli po deti, lebo sú unavené,“ povedal s tým, že túto informáciu má z počutia.

Nočné chladenie nestačí

Pravda má dispozícii písomné vyjadrenie trnavskej hygieny k podnetu rodičov zo 6. júna. Uvádza sa v ňom, že „v projektovej dokumentácii sa uvažovalo s ochladzovaním dotknutých priestorov v nočných, respektíve ranných hodinách, ale toto riešenie sa praxi ukázalo ako nedostatočné“. Už na zvolanom stretnutí sa zhodli, že „príčina prehrievania učební spočíva v chýbajúcom zariadení na ochladzovanie privádzaného vzduchu do tried“.

Dodávateľom a prevádzkovateľom technológie je žilinská firma D&K klima. Na otázky denníka Pravda neodpovedala, s tým, že „dopytovaný obsah zasahuje do dôverných informácií v zmysle zmluvy o diele“. Pravda sa okrem iného pýtala, v čom spočíva problém a ako sa dá riešiť, či sa počas niekoľkomesačnej prevádzky ukázali aj iné nedostatky, alebo či sa to dalo testovať aj mimo ostrej prevádzky – teda bez detí v triedach.

Do vyriešenia problému navrhli hygienici niekoľko dočasných opatrení. V triedach mali nastaviť sťahovanie roliet v súbehu s východom slnka, nastaviť začiatok vetrania tried o hodinu skôr, monitorovať namerané teploty v triedach a mohli v nich použiť aj ochladzovacie zariadenia. Asi pred dvomi týždňami doniesli podľa Darvašiho dve mobilné klimatizačné jednotky.

„Každú vyučovaciu hodinu si ich mali medzi triedami vymieňať. Čo môže vychladiť jedno malé zariadenie, keď je tam 20 detí a jedna učiteľka?“ pýta sa otec prváčky. Mesto napokon hygienikov 9. júna informovalo, že deti z nového pavilónu presunie do starej budovy, „nakoľko navrhované opatrenia nezabezpečovali zlepšenie mikroklimatických podmienok“.

Deti z čokolády?

V novej prístavbe sa učili aj deti jedného z mestských poslancov Juraja Fuzáka. „Hovorili mi, že je tam teplo a že sa majú ľahšie obliecť, ale to je tak všetko,“ povedal poslanec. Podľa neho ide o normálnu vec, ktorá sa rieši za pochodu. Nevšimol si, že by to na deti, prváka a druháka, negatívne vplývalo.

„Niektorí rodičia si myslia, že ich deti sú čokoládové figúrky. Jasné, že to nie je pohodlné, ale robí sa z toho kovbojka,“ dodal. Problém podľa neho nikto nespochybňuje, no nerozumie, prečo je okolo toho také „haló“ v čase, keď sa tým mesto zaoberá a deti sú už presťahované.

Chladiace zariadenie plánuje mesto inštalovať počas letných prázdnin. Do konca školského roka by to podľa hovorkyne nestihli pre dodaciu lehotu.