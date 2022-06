V Košickom kraji už opäť jazdia cyklobusy

K dispozícii bude možnosť cykloprepravy na pravidelných autobusových spojoch smerom na Spiš, Zemplín a k Morskému oku.

Minuloročný pilotný projekt, ktorý spustil Košický samosprávny kraj, mal úspech. Aj počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny budú v prevádzke autobusové spoje s cyklonosičom s kapacitou 6 bicyklov a špeciálne cyklobusy, ktoré komfortne prepravia na prívese až 30 bicyklov. Kým v minulom roku bolo možné spoznávať kraj na dvoch kolesách prostredníctvom mimoriadne vypravovaných spojov, tento rok bude cyklopreprava zabezpečovaná aj na pravidelných linkách.

V spolupráci s regionálnymi dopravcami sa môžu cyklisti prepravovať od soboty, pričom cyklobusy budú v kraji premávať až do 16. októbra. Linky a zastávky boli vybrané tak, aby nadväzovali na obľúbené cyklotrasy či miesta so zaujímavými cieľmi.

„Návštevníci kraja určite ocenia možnosť sprístupnenia nástupných bodov cyklotrás. Veľkým lákadlom bude nepochybne rozšírená ponuka. Okrem pilotných trás na Gemer, Tokaj a Kojšovku, ktoré bolo možné pohodlne bicyklom navštíviť už minulý rok, bude k dispozícii novinka, ktorou je možnosť vyviezť sa aj za prírodnými a kultúrnymi krásami Spiša a Zemplína, až priamo k Morskému oku,“ predstavuje ponuku predseda kraja Rastislav Trnka.

Jazdu cyklobusom je potrebné vopred si rezervovať. Okrem toho je dobré vedieť, že bicykle sa prepravujú bez príslušenstva (fľaše, pumpy, košíky, servisné tašky a pod.), z cykloprepravy pravidelných liniek regionálnych prepravcov sú vylúčené elektrobicykle, zatiaľ čo cyklobusy s prívesom, ktorého kapacita je 30 bicyklov, túto možnosť poskytujú.

Foto: KSK Cyklobus Cyklobus

Cyklobusy na Kojšovku, Gemer a Tokaj sú vypravované v spolupráci so zmluvným dopravcom župy, spoločnosťou Eurobus a ich trasy sa začínajú na autobusovej stanici v Košiciach, na nástupišti č. 37. Ako povedal generálny riaditeľ spoločnosti Ľubomír Gerši, cyklobusy sú vybavené špeciálnym prívesom s kapacitou až 30 bicyklov a cyklisti majú počas jazdy k dispozícii wifi pripojenie, informačný systém, možnosť nabíjania smartfónov cez USB porty či klimatizáciu.

„Získajú tiež informácie, kde je zastávka na výstup, aké sú východiskové cyklotrasy po dojazde cyklobusu do tejto zastávky, aká je možnosť cesty späť, aká je dĺžka trasy a prevýšenie, ďalej zaujímavosti na trase či služby na nej. Takýmto cyklobusom je možné prepraviť sa priamo do tokajských viníc, do prímestskej lokality Kojšovská hoľa či na Gemer alebo do Slovenského raja. Cyklobus je k dispozícii aj peším turistom, ktorí radi objavujú nové miesta, atrakcie a gastronomické zážitky," hovorí Gerši.

Počas víkendov a sviatkov ponúka službu prepravy bicyklov spoločnosť Eurobus aj na pravidelnej linke Košice – Gelnica a späť, vybavenej cyklonosičmi s kapacitou 6 bicyklov. K dispozícii je blízky nástup na viaceré cyklovýlety, ako napríklad „Z Ružína na Jahodnú“, „Z výšky Folkmarskej skaly“, „Perlovou dolinou na Kojšovku“, „Sedem divov Spišskej Novej Vsi“, „Hnileckou cyklomagistrálou do Raja“.

Spoločnosť Arriva Michalovce ponúka cykloprepravu na Zemplín na pravidelnej linke Košice – Malá Tŕňa na Tokaj a na linke Košice – Remetské Hámre. „Autobusy smerom na Tokaj sú vybavené cyklonosičmi s kapacitou 6 bicyklov. Tipy na cyklovýlety, ktoré sa tu núkajú, sú pestré. Užiť si môžete cyklovýlet na Bradlo s krásnou vyhliadkou na Košice, cyklookruh okolo Miliča, cyklovýlety Dolnozemplínskou cyklomagistrálou, vinohradníckou oblasťou Tokaj, a tiež až k južným susedom do Zemplén Kalandparku,“ opisuje možnosti generálny riaditeľ spoločnosti Arriva Gejza Sačko.

Okrem spojenia na Tokaj bude na trase Košice – Dargov – Michalovce – Zemplínska šírava – Remetské Hámre, Morské oko premávať cyklobus na Zemplín. Ten je ideálnym spojením aktívnej cykloturistiky a zábavy pri vode. Počas víkendov a štátnych sviatkov až do 16. októbra bude dokonca zachádzať až na parkovisko pod Morským okom. Cykloturistom bude k dispozícii aj linka na Dargovský kopec k pamätníku a Sieni bojovej slávy – Košický Klečenov, Ružový sad.