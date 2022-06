Podpoľanie ponúka letnú lyžovačku. Na zelenej lúke

Novú atrakciu sprístupnili pred niekoľkými dňami v lyžiarskom stredisku Látky – Prašivá, v blízkosti hotela Zerrenpach. Podľa prevádzkovateľov ide o jedinečný projekt svojho druhu na Slovensku.

Na fungovanie letného lyžovania upravili svah s dĺžkou 300 metrov tak, aby sa dal používať od mája až do októbra. „Vytvorili sme bezpečné prístupové koridory naň, osadili edukatívne tabule a zakúpili letné lyže do požičovne. Zatiaľ ich je tam trinásť párov, no podľa záujmu zo strany návštevníkov vieme zabezpečiť ďalšie,“ povedal starosta obce Látky Mário Kubiš, ktorý je jedným z iniciátorov projektu. Zároveň je tiež členom predsedníctva Slovenskej lyžiarskej asociácie.

Kubiš objasnil, že v budúcnosti chcú sprístupniť ešte jednu zjazdovku. „Aktuálne sa lyžuje len na malom vleku, no veríme, že ešte tento rok sa podarí otvoriť aj veľký – na väčšom svahu, s dĺžkou do 650 metrov. Teraz čakáme, kým sa tam zazelená trávnik,“ poznamenal. Ozrejmil, že takýto terén si vyžaduje špeciálnu starostlivosť. „Dobré kosenie a občas aj polievanie, keď je sucho,“ podotkol. Vlani to však museli kompletne rozkopať, povyberať veľké skaly, zarovnať a nanovo preosiať.

Foto: BBSK Letné lyžovanie Letná lyžovačka.

Iný takýto kopec, ktorý je prístupný širokej verejnosti, na Slovensku nemáme. „Nevieme o tom, že by niekto prenajímal takéto lyže. Sú tu športové kluby, ktoré na niektorých svahoch trénujú, no nie je to k dispozícii pre verejnosť,“ vysvetlil starosta s tým, že momentálne je možné zalyžovať si v Látkach len cez víkendy. Existuje však výnimka – v prípade záujmu, ak by sa v týždni nahlásila na hotelovej recepcii nejaká väčšia skupinka, nemali by problém s prenájmom výstroja či otvorením vleku.

Projekt zrealizovala obec s finančnou podporou Rozvojovej agentúry BBSK vo výške 15-tisíc eur. Celkovo to však stálo 20-tisíc eur. „Som rád, že nám pribudla ďalšia z letných atrakcií. Jedna tam už je, hneď vedľa svahu, v podobe strelnice s lukmi a kušami,“ doplnil Kubiš.

Medzi prvými si novinku vyskúšal aj banskobystrický vicežupan Ondrej Lunter. „Ide to ako v lete na lyžiach má dnes už iný význam,“ komentoval hľadiac na zelený svah. „Asi by som sa schuti zasmial a neveriacky krútil hlavou, keby mi niekto pred pár rokmi povedal, že sa budem jedného dňa spúšťať na lyžiach po tráve. To sa však stalo skutočnosťou a ja som v horúcom júnovom dni na tatrapome s prilbou, lyžiarkami a letnými lyžami na nohách,“ opísal výstroj, ktorý mal na sebe. „To sú vlastne také dva miniratrakové pásy, ktoré dokážu ísť pekne rýchlo dolu svahom aj v letných mesiacoch,“ uzavrel ukazujúc na špeciálne lyže.

Kompletný výstroj na túto atrakciu je možné zaobstarať si v požičovni vedľa hotela Zerrenpach. Spolu so skipasom to stojí 25 eur na hodinu. Takéto lyžovanie je vhodné aj pre deti, no musia už ovládať zimné lyžovanie. Prevádzkovatelia upozorňujú, že to letné nie je vhodné pre úplných začiatočníkov.