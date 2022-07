Prach z odkaliska ničí zdravie aj majetok ľudí. Na pomoc čakajú už 14 rokov

Odkalisko patriace spoločnosti Siderit trápi obyvateľov z okolitých obcí. Cez jeho stred prechádza hranica obcí Gočovo a Nižná Slaná. Kým fabrika fungovala a vyvážala naň kal, až také problémy neboli. Kal bol vlhký. Teraz však vyschol a pri poryvoch vetra jemný piesok zasypáva nielen domy, ale aj okolité lesy. Celý priestor sa dá prirovnať k mesačnej krajine či spúšti po výbuchu sopky.

„Opäť prišlo leto a naša stará rana sa otvorila. Teraz, keď dlhý čas neprší, tak na nás sadá prach. Pritom sú to tie isté látky, ktoré zničili rieku Slaná. Prach obsahuje obrovské množstvá ťažkých kovov, ktoré sa na odkalisku nachádzajú v pevnej forme," hovorí starosta obce Gočovo Milan Mlynár. Všetky banské činnosti na Slovensku povoľoval štát a mal by sa tiež postarať o to, čo po ťažbe a spracovaní rudy zostalo. „Keby štát nepovolil ťažbu, nemali by sme tu odkalisko a ani baňu," konštatuje starosta.

Nebezpečný prach

Baňa prestala fungovať už v roku 2008. Odvtedy majú obyvatelia doliny tieto problémy a sami si nevedia pomôcť, keďže samosprávy nemajú ani peniaze a ani kompetencie na nápravu. Plocha v tvare ryby má rozlohu 12,6 hektára sedimentačnej plochy. Nachádza sa v doline a každý jeden vír spôsobí, že sa zdvihne obrovské mračno do výšky 200 až 300 metrov.

V okolí odkaliska neexistuje zariadenie na monitoring ovzdušia. Majú ho napríklad v 30 km vzdialenej Jelšave, kde sa ťaží magnezitová ruda. „Tam hneď vedia, keď fabrika niečo vypustí, že je zle, a ľudí upozornia, aby si aspoň zatvorili okná a ak nemusia, nevychádzali von. Ak by sme tu také zariadenie mali, asi by v kuse bolo žeravé od toho neustáleho pípania," posťažoval sa starosta.

Obec má k dispozícii štúdiu profesora Ondreja Hroneca z Prešovskej univerzity. Uvádzajú sa v nej aj množstvá ťažkých kovov v halde, ktoré sú oveľa vyššie v porovnaní s limitmi stanovenými zákonom pre ľahké, stredné a ťažké pôdy. Napríklad hodnoty jedovatého arzénu dosiahli 925 mg/kg, pričom limit je maximálne 30 mg/kg. V halde je aj železo a mangán, ktoré by v pôdach byť vôbec nemali. Pre predstavu, 1 mg/kg je 1 kávová lyžička na tonu zeminy.

Niežeby sa pri sanovaní tejto environmentálnej záťaže nič nerobilo. V rokoch 2011 až 2015 sa na odkalisku robil Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky – Nižná Slaná – Odkalisko a haldy. Celkové oprávnené výdavky na túto lokalitu boli takmer 117-tisíc, z čoho výška nenávratného finančného príspevku bola takmer 100-tisíc eur. Pri odkalisku na pripomienku zostala aspoň tabuľa a po prieskume odborníci navrhli štyri varianty sanácie. „Počítalo sa so zatrávnením, zalesnením a zatrávnením, s vytvorením mokrade alebo s prikrytím fóliou," popisuje výsledky Mlynár.

V tomto volebnom období?

V lete 2020 odkalisko navštívil aj minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Priamo na odkalisku predstavil už len tri varianty jeho rekultivácie.

„Jeden variant je, že sa do tejto zeminy uchytí zeleň, vydrenážuje sa a zazelená. Je to tu však mesačná krajina, takže by som to nepovažoval za veľmi reálne. Druhý variant je, že sa odkalisko dokonale zadrenážuje, odvedie sa voda a urobí sa hlinený povrch, do ktorého sa reálne uchytí zeleň a prestane prašnosť,“ konkretizoval minister. Za tretiu možnosť považuje prekrytie odkaliska nepriepustnou fóliou a ďalšie vrstvy pôjdu až nad ňu.

Rekultiváciou skládky by sa podľa neho mal zastaviť únik arzénu do vody a prašnosti do ovzdušia. Doplnil však, že predtým treba posúdiť nosnosť hrádze odkaliska a ak jej stav nebude vyžadovať mimoriadne náklady, úprava skládky by sa dala stihnúť ešte v tomto volebnom období.

Starosta v tejto súvislosti hovorí, že hrádza na odkalisku nie je betónová. „Možno je iba na tekutých pieskoch a môže sa zosunúť. Sypal sa tam sedinemt z výroby. Monitoring sa robil len do roku 2016," podotýka.

Podľa údajov rezortu životného prostredia je na odkalisku Nižná Slaná uložených takmer 5,5 milióna kubických metrov zvyškov po drvení železnej rudy. Zaberá celkovú plochu viac ako 21,6 hektára a výška jeho hrádze je od päty 95 metrov. Náklady na prekrytie odkaliska ministerstvo odhaduje na viac ako 2,8 milióna eur. Dĺžka odkaliska od hrádze k ústiu Banského potoka je 675 metrov a šírka 360 metrov.

Podľa utorkového vyjadrenia tlačového odboru MŽP lokalita Nižná Slaná – banský závod a okolie je v Štátnom programe sanácie environmentálnych záťaží (2022 – 2027) zaradená medzi lokality navrhnuté na sanáciu na základe realizovaného geologického prieskumu z roku 2015. Štátny program bol schválený uznesením vlády SR z 11. mája 2022.

Pre denník Pravda potvrdili rozpracované štyri alternatívy sanácie, resp. uzavretia odkaliska. „V rokoch 2016 – 2020 nadviazalo na geologický prieskum monitorovanie danej lokality zabezpečené Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra, ktoré v podstate potvrdilo doterajšie poznatky o znečistení územia. Lokalita bola preto preradená v informačnom systéme environmentálnych záťaží z registra pravdepodobných do registra potvrdených envirozáťaží,“ opisuje ministerstvo súčasný stav.

Hľadá sa povinná osoba

Všetko je, zdá sa, pripravené, ale… Na Okresnom úrade Košice prebehlo v roku 2021 konanie o určení povinnej osoby, ktoré však bolo zastavené a zatiaľ nebolo vydané uznesenie vlády, ktorým by sa určilo príslušné ministerstvo, ktoré by vykonalo povinnosti povinnej osoby. „K samotnej sanácii je však možné pristúpiť až po určení povinnej osoby," uvádza envirorezort vo svojom stanovisku. Otázku v tejto veci sme položili aj Úradu vlády. Odpoveď zatiaľ neprišla.

„Kým sa nenájde povinná osoba, prichádza na rad štát – teda ministerstvá hospodárstva alebo životného prostredia, ktoré by mali túto environmentálnu záťaž vyriešiť a pýtať si finančné prostriedky od majiteľa pozemku. Do minulého roku vlastnila odkalisko schránková firma z Britských Panenských ostrovov, ktorá za posledné dva roky už ani neplatila daň z nehnuteľnosti. Minulý rok sa vlastníkom stala košická eseročka Skall, ktorej konateľom je Humenčan Ján Sidor. Sídlo má podľa obchodného registra na košickom sídlisku Ťahanovce. Nikto u nás nevie, kto za ňou stojí. Keď tak nahlas rozmýšľam – načo je komu odkalisko, na ktoré musí vynaložiť finančné prostriedky? Pošuškáva sa, že chcú opätovne predolovať odkalisko a vyrábať pelety s obsahom mangánu. Opäť však konajú bez samosprávy. Asi sa spoliehajú na nejaké známosti na vyšších miestach," uvažuje starosta a dodáva, že v prvom rade budú rozhodovať občania a dotknuté samosprávy. „Máme tiež založené občianske združenie Za čistý Gemer," dodáva.

Zámery firmy Skall nie sú jediné, ktoré sa objavujú v súvislosti s týmto odkaliskom. „Už sme tu mali inú košickú firmu, ktorá tu chcela zriadiť spaľovňu. Bohužiaľ, nepochodila. Spísali sme petíciu a vďaka nej sa jej tento zámer nepodarilo zrealizovať. Nie dosť, že tu máme problémy s týmto prachom, ešte nám tu chceli postaviť spaľovňu nebezpečných odpadov," vysvetľuje.

Sopka sa hnevá

Celé životné prostredie, kde žijú ľudia, je znečistené. Rieka Slaná je už mŕtva. Zvírený prach sa usádza nielen na domoch a autách, ale aj na zeleni a potravinovým reťazcom sa dostáva do tiel ľudí. Obyvatelia tu dosiahnu vek 50 až 60 rokov a zistia, že im ‚odchádzajú‘ črevá a žalúdky.

Starosta spomína aj znehodnotenie majetku občanov. „Veď kto si tu kúpi rodinný dom alebo kto sa príde rekreovať, keď ho počas dňa zasype prach. Niekedy sa už smejem cez slzy, lebo tá dolina nad obcami vyzerá ako kráter sopky, ktorá sa hnevá a začína dymiť," vysvetľuje.

Siderit Nižná Slaná bol kedysi bansko-úpravárenskou spoločnosťou, ktorá medzi obcami Nižná Slaná a Gočovo zabezpečovala výrobné procesy od ťažby železnej rudy cez obohacovanie produktov až po výstupný finálny produkt – vysokopecné pelety. Spoločnosť bola jediným výrobcom vysokopecných peliet v strednej Európe. V časoch najväčšej slávy zamestnávala 1 500 ľudí.