Desať z 11 poslancov mesta Šaštín-Stráže žiada voľbu kontrolóra, primátor je proti

Primátor mesta Šaštín-Stráže v okrese Senica Jaroslav Suchánek nezaradil do programu najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa uskutoční 29. júna, bod na vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra, a to napriek žiadosti desiatich z 11 poslancov MsZ. Vysvetlil to tým, že nechce porušiť zákon.