Zásahový tím usmrtil medveďa v Sučanoch

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR v nedeľu večer usmrtil medveďa v Sučanoch, okres Martin.

Podľa Štátnej ochrany prírody medveďa zásahový tím monitoroval. Trojročný 50-kilogramový samec sa pohyboval v blízkosti ľudských obydlí. Vyhľadával odpad z ľudskej potravy, prevracal odpadové nádoby a nepohrdol ani návštevami záhrad.

Medveď postupne strácal plachosť. „Pri stretnutí s človekom nejavil tento jedinec známky plachosti a vykazoval nízku senzitivitu na plašenie svetlom, zvukom, poplašnými výstrelmi, pyrotechnikou či paintballovým strelivom,“ informuje ochrana prírody.

Medveď na žiadne plašenie nereagoval, preto bolo jeho správanie „vyhodnotené ako preukázateľné a reálne riziko ohrozenia zdravia a života ľudí“.

Ani v tomto prípade nebolo možné medveďa premiestniť do odchovného zariadenia. Bol totiž zvyknutý na voľný život v prírode a tak by nezvládol adaptáciu na zajatie. „Prípadný odchyt tohto jedinca a jeho premiestnenie nebolo vhodné, nakoľko by sa s vysokou pravdepodobnosťou na lokalitu vrátil alebo by svoje návyky a správanie opakoval aj v novej oblasti,“ dodáva Štátna ochrana prírody.