Rekonštrukcia desaťročia. Začali s opravou Cesty slobody v Tatrách za 45 miliónov

Dokopy šesť jej úsekov bude kraj stáť odhadom približne 45 miliónov eur. Ako prvý sa bude opravovať úsek Podbanské – Štrbské Pleso, známy ako Pavúčia Dolina, v dĺžke 7,6 kilometra na ceste II/ 537. Súbežne s ním sa bude pracovať aj na úseku s dĺžkou 6,2 kilometra Tatranské Matliare v smere na Tatranskú Kotlinu, teda po križovatku s cestou I/66. Tieto práce sú spolufinancované zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014–2020.

26 mostov i oporných múrov

Zámerom Prešovského samosprávneho kraja (PSK) spolu so Správou a údržbou ciest (SÚC) PSK je zrekonštruovať celú Cestu slobody od Pavúčej doliny až po križovatku s cestou I/66. Jej celková dĺžka predstavuje približne 43 km, nachádza sa na nej 26 mostov a 26 oporných múrov. Kraj je pripravený čerpať na ňu finančné prostriedky z Európskych štrukturálnych fondov. Ako dnes počas odovzdávania stavieb uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, pôjde o komplexnú obnovu. Rekonštruovať sa bude zvršok cesty, asfalty, priepusty, oporné múry a ďalšie časti.

Odhadovaná výška investície do šiestich etáp predstavuje približne 45 miliónov eur. Podľa riaditeľa SÚC PSK Marcela Horvátha pôjde o náročnú rekonštrukciu. „Budúcnosť ukáže, koľko to bude stáť, keďže všetci evidujeme nárast cien na stavebných trhoch,“ poznamenal. Ako vysvetlil, všetky firmy, ktoré majú podpísané zmluvy, už vzniesli nároky na navýšenie cien do 25 percent.

Celú rekonštrukciu Cesty slobody odhadol Horváth na zhruba päť rokov. Ďalšia časť projektu zameraná na elimináciu bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch je v procese verejného obstarávania. S prácami na nej by však chceli podľa Horvátha začať ešte v tomto roku, možno aj koncom augusta. „Ďalšie dva úseky sú už na ministerstve schválené, a dnes by sa na VÚC mali nachádzať zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Verím, že aj v prípade zostávajúcich úsekov dosiahneme podpis o príspevok ešte v tomto roku,“ poznamenal riaditeľ SÚC PSK. Realizáciou projektov očakáva kraj zlepšenie plynulosti cestnej premávky, komfortu a bezpečnosti dopravy, ale aj k zatraktívnenie regiónu a zvýšenie dopravnej mobility.