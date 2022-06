Štiavnické tajchy žijú aj za tmy. Hitom sú nočné prehliadky

Špeciálne nočné sprevádzania sú podľa organizátorov neskutočným zážitkom a splneným snom pre každého jedného návštevníka. Toto leto ich je na programe šesť – tri termíny naplánovali v júli a zvyšné v auguste.

Vyštudovaný vodohospodár Michal Červeň vysvetlil, že sprevádzaniam po tajchoch a častiach vodohospodárskej sústavy, teda zberných náhonných jarkoch, vodných štôlňach či ďalších technických pamiatkach v okolí mesta, sa s bratom venujú od roku 2019. Nápad vznikol po vydaní ich prvej knihy s názvom Banskoštiavnická vodohospodárska sústava, ktorú Michal napísal a jeho brat Slavomír, profesionálny fotograf, doplnil malebnými zábermi – zachytil tie najkrajšie pohľady na tamojšie tajchy.

„Vedeli sme, že kniha nebude stačiť, aby ľudia rozumeli významu a jedinečnosti unikátnej vodohospodárskej sústavy v Štiavnických vrchoch,“ hovorí Michal.

„Sprevádzania sú jedným z nástrojov, ako informovať verejnosť, vzbudiť záujem, ochrániť a zachrániť taký skvost, aký v širokom svete nájdeme len ťažko,“ povedal s tým, že všetkých pozývajú na prehliadky tohto prírodného múzea miznúcej technickej pamiatky UNESCO.

A prečo miznúcej? „Nemyslíme tým práve tajchy. Celé je to komplexná vodohospodárska sústava, ktorá sa skladala z viacerých objektov, ku ktorým patria zberné náhonné jarky a vodné štôlne. Práve o ne sa nikto nestará, a pritom tiež ide o pamiatku UNESCO. To je to miznúce múzeum,“ objasnil. Zároveň poznamenal, že v Štiavnických vrchoch máme umelé vodné kanále, o ktorých nikto nevie, a preto zanikajú.

Červeň vysvetlil, že každé sprevádzanie sa začína o ôsmej večer a trvá 3,5 hodiny. Príchodom do mesta sa to končí krátko pred polnocou. Záujem je väčší ako o klasické denné sprevádzania po tajchoch. Bratia totiž robia tiež jesenné či jarné verzie, no tie je možné absolvovať len pred západom slnka. „Na nočnú prehliadku chodí od 40 do 70 ľudí. Takmer všetci sú turisti z iných kútov. V rámci jednej skupiny sa nájde možno jeden Štiavničan,“ priblížil. Záujemcovia sa môžu vopred nahlásiť cez ich webovú stránku, alebo prísť priamo na miesto. O každom termíne vždy informujú aj na sociálnych sieťach.

VIDEO: Ľudia vyhľadávajú štiavnické tajchy. (august 2021)

Tajchy, ktoré chodia obdivovať v noci, vyberajú tak, aby zostali v bezpečí mesta, čiže v jeho bezprostrednej blízkosti. Prvý tohtoročný termín určili na piatok 8. júla, keď pôjdu obdivovať Beliansky a Dolný Michalštôlniansky tajch. „Vychutnáme si nádhernú prechádzku po lúkach za posledných slnečných lúčov, no keď zapadnú, pôjdeme aj po rozľahlých stráňach. Užijeme si tie najkrajšie nočné výhľady na honosnú Banskú Štiavnicu z kalvárie,“ lákajú bratia na nezvyčajné dobrodružstvo.

„Nebude to len o perfektnej atmosfére letných nocí, pripravil som si aj dlhšie rozprávanie o spomínaných technických pamiatkach,“ podotkol Michal sľubujúc, že účastníci sa majú na čo tešiť. Trasa je podľa neho nenáročná, má zhruba 6,5 kilometra. „Stretneme sa o 20. hodine pri zadnom vchode do botanickej záhrady,“ ozrejmil. Upozornil, že čelovka je povinná, no odporúča doniesť si aj deky. Vstupné nevyberajú, ale kto chce, môže dobrovoľne prispieť desiatimi eurami.

O deň nato, v sobotu 9. júla, vyrazia k vraj najobľúbenejším – vodárenským tajchom. Na pláne sú tiež Ottergrund a Klinger. Miesto stretnutia je určené, v rovnakom čase, na Červenej studni. Po sedemkilometrovej trase čaká všetkých na záver prekvapenie v podobe pozorovania nočnej oblohy profesionálnym ďalekohľadom z Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom. Ďalšie nočné sprevádzania sú 30. júla – Rozgrund, Bančiansky tajch, 13. augusta – Komorovské tajchy, 27. augusta – Veľká Windšachta, Bakomi a 28. augusta – Halčiansky tajch.