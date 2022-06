Hlohovec dočasne odpustí domácnostiam ohrozeným chudobou viacero poplatkov

Pomoc plánuje mesto vyplatiť z vyčleneného, zhruba jedného percenta svojho bežného rozpočtu. Informoval o tom primátor Hlohovca, líder mimoparlamentnej strany Spolu a nezaradený poslanec Národnej rady Miroslav Kollár.

„Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) rozhadzuje peniaze neadresne, plošne a dlhodobo. Pritom berie samosprávam časť príjmov a dostáva ich do existenčných problémov. Sami budeme mať málo, ale v roku 2023 sa ešte dokážeme vďaka hospodáreniu v minulých rokoch podeliť a pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú – aj keď to bude na úkor rozvoja mesta,“ uviedol Kollár.

Doterajším opatreniam vlády podľa neho chýbajú základné sociálne a protiinflačné atribúty, a to adresnosť a dočasnosť.

Tvrdí, že miestne dane a poplatky nemajú v normálnych časoch nahrádzať sociálnu politiku štátu. Podotkol, že sme aktuálne v mimoriadnej situácii a keďže štát zatiaľ nedokázal pomôcť ľudom ohrozeným chudobou, nemá na výber.

Opatreniami mesta podľa neho môže napríklad rodina s dvoma deťmi, ktoré chodia do materskej školy, bývajúca v priemernom 3-izbovom byte, ušetriť v budúcom roku až 600 eur. Osamelý rodič s dvoma deťmi, ktoré chodia do materskej školy a býva v priemernom 3-izbovom byte môže ušetriť až 560 eur a osamelý senior bývajúci v priemerne veľkom dome ušetrí 100 eur.

„Ako samospráva nevieme kryť takúto pomoc z dodatočných ‚proinflačných‘ peňazí ako centrálna vláda. Vieme ísť len na úkor zmeny v štruktúre výdavkov,“ poznamenal s tým, že ak by minister financií opäť otvoril rezervné fondy aj na bežné výdavky ako počas pandémie, použijú na tento účel približne 15 percent z rozpočtového prebytku z minulého roku.