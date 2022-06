Sucho si vyberá svoju daň. Obec na východe nemá vodu

Obec Pača v okrese Rožňava vyhlásila pre kritickú situáciu so zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou mimoriadnu situáciu. Obecné vodojemy sú takmer prázdne, vodu do nich musia voziť pomocou cisterny, uviedol starosta obce Ladislav Zagiba.

Vodu do dvojice vodojemov v obci Pača dopĺňajú už druhý deň pomocou cisterny. Pramene, ktoré zásobujú obecný vodovod, sú podľa starostu vyschnuté. „Situácia je katastrofálna. Už mesiace u nás nepršalo, nie je z kade tú vodu zobrať,“ uviedol Zagiba.

Samospráva obyvateľov vyzývala na šetrenie pitnou vodou a žiadala, aby ľudia obmedzili polievanie záhrad či napúšťanie bazénov. Pre kritickú situáciu sa v obci konalo aj verejné zhromaždenie.

Podľa starostu je obec v dôsledku nedostatku zrážok odkázaná na dopĺňanie vodojemov z cisterien. „Našli sme aj jeden možný vodný zdroj neďaleko obce. Budeme mať stretnutie s hydrogeológom, musíme zistiť jeho výdatnosť,“ poznamenal Zagiba. Ako dodal, riešenie spojené s novým vrtom by však trvalo mesiace a nevie, z kade by naň obec zobrala financie.

Sucho na tretine Slovenska

Aktuálne sa extrémne sucho nachádza na vyše tretine Slovenska. Najhoršia situácia je na východnom a miestami aj na strednom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy sa nachádza na 99,5 percenta celkovej plochy. Informoval začiatkom týždňa Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

„Situácia sa v porovnaní s minulým týždňom nezmenila a naďalej prevládajú na Slovensku mierne suché až extrémne suché podmienky,“ uviedli meteorológovia. Normálne vlahové podmienky sú podľa nich len na juhozápade Slovenska, konkrétne na 20 staniciach. Mierne vlhko je v Bratislave, na Kolibe a na letisku. Veľmi sucho je podľa SHMÚ v Rimavskej Sobote, Čaklove a Milhostove-Trebišove. Deficit zrážok je za posledných 90 dní najvyšší v Bardejove, okolo mínus 150 milimetrov. Okolo mínus 140 milimetrov zrážok chýba v Podolínci, Švedlári a Prešove.

Zároveň sa počas júna vyskytli teploty nad 30 stupňov Celzia, a to aj v takých oblastiach, ktoré sú chladnejšie. „Stalo sa to napríklad aj na Kysuciach, na Orave, ale aj na úpätí Tatier a takmer na celom území východného Slovenska. V uvádzaných severnejšie situovaných oblastiach boli zaznamenané v období od 1. júna do 26. júna väčšinou jeden až dva, prípadne až tri tropické dni,“ poukázali meteorológovia.

V južnejších oblastiach Slovenska bolo zatiaľ v júni viac tropických dní. V Slovenskom Grobe a Somotore mali desať tropických dní. V Dolných Plachtinciach ich bolo 11.