Holíčan dva roky čistil cestu. Bol to môj Everest, tvrdí

Holíčan Miroslav Milota chcel pôvodne pomôcť chlapcovi so zberom plechoviek do školy. Nakoniec vyzbieral 20 ton odpadu na päťkilometrovom úseku medzi Holíčom a Hodonínom.

Rodák z Holíča začal v marci 2018 zberať odpad popri ceste do Hodonína, kam už 42 rokov dochádza do práce. Celú päťkilometrovú trasu sa mu po oboch stranách podarilo vyčistiť vlani v máji. „Kedysi ste sa pozreli z auta do lesa a videli ste smetisko. Dnes je tam vidieť zvieratá,“ opisuje. Okolie je nielen čistejšie, ale aj prehľadnejšie.

VIDEO: Ekočin roka v Trnavskom kraji. Miroslav Milota.

Chcel pomôcť chlapcovi

Za snahou vyčistiť kus prírody nebolo premyslené rozhodnutie, ale náhoda. Ako člen miestneho folklórneho súboru sa rozhodol pomôcť synovi jednej z folkloristiek so zberom plechoviek do školy. „Ponúkol som mu, že mu nejaké plechovky zoženiem,“ začína rozprávať Milota.

Vydal sa teda k ceste, ktorá prepája dva susedné štáty a ktorú veľmi dobré pozná. Roky po nej brázdi na bicykli do práce, takmer za každého počasia. Odpad bolo vidieť najmä z vyvýšených častí cesty, ktorá sa tiahne vlnitým terénom, aj to bola len jeho časť. Keď Milota vstúpil do prírody, pod nohami mu podľa jeho slov niečo bublalo.

Foto: Archív Miroslava Milotu Cesta Holíč - Hodonín Fotografia pred vyčistením.

Foto: Archív Miroslava Milotu Cesta Holíč-Hodonín Fotografia po vyčistení.

„Bolo to ako ľadovec. Asi jedna desatina trčala a zvyšok bol schovaný v tráve a hline, odkiaľ som to doloval rukami a vykopával,“ opisuje aktivista. Na jednej strane to bral ako zábavu, no zároveň chcel dokázať, že keď sa chce, ide to vyčistiť. „Dal som si to ako svoj záväzok, ako môj ďalší životný Everest, že to skúsim,“ dodáva.

Najskôr chcel vyčistiť asi 500-metrový úsek. „Hovoril som si, že to za tri dni vyzbieram. Zobral som si vrecia a rukavice a dal som sa do toho. Ten úsek mi nakoniec trval tri mesiace,“ opisuje Milota s tým, že za ten čas naplnil stovku 100-litrových vriec. Časom sa rozhodol, že cestu zbaví odpadu po celej dĺžke, aby nechodil do práce cez smetisko.

Niekoľkokrát mu pomáhal chlapec, vďaka ktorému sa celá aktivita odštartovala. Ďalších ľudí však Milota na brigádu nevolal kvôli bezpečnosti. „Je to pri hlavnej ceste a sú tam rôzne kríky s tŕňmi. Sám som sa o ne doškriabal a mal som hnisavú ranu na nohe,“ objasňuje. Zber navyše znepríjemňovali komáre a kliešte. Okrem cyklistickej prilby a rukavíc bol nutnou súčasťou jeho výbavy aj repelent.

Ako Holíčan vraví, nikdy nemal problém zdvihnúť povaľujúce sa odpadky. „Asi to mám v sebe, že keď vidím v prírode smeti, tak ich zoberiem,“ približuje s tým, že keď vyrazí na turistickú prechádzku, bráva si so sebou aj vrece. Do masívneho čistenia, navyše sám, sa v roku 2018 pustil po prvý raz.

Roky starý odpad

Nie je úplne bežné vidieť také množstvo odpadu v okolí niekoľkokilome­trového úseku. Prečo končili odpadky práve tam? Milota má na to svoje vysvetlenie. „Keď došlo k rozdeleniu Československa a vznikla štátna hranica, kamióny tam stáli vo fronte. Niekedy tam boli aj celý víkend,“ podotýka. Vodiči tak smeti vyhadzovali von oknom do prírody.

Odhaduje, že 80 percent vyzbieraného objemu tvoril asi 30 rokov starý odpad. Usudzuje to podľa nájdených obalov, v ktorých sa už výrobky dávno nepredávajú. Prezradili to aj obaly od keksíkov či staré typy fliaš. Neďaleko cesty sa najčastejšie povaľovali plastové obaly, tašky či fľaše, sklo a guma. Milota tu však našiel aj televízor či chladničku.

„Nakoniec to trvalo dva roky a tri mesiace a vyzbieral som 900 vriec,“ vysvetľuje s tým, že sa to snažil robiť poctivo a viedol si aj detailné záznamy. Za viac ako dva roky zmizlo popri ceste vďaka jeho neúnavnej aktivite približne 20 ton odpadu. Jej okolie si takpovediac „adoptoval“ a snaží sa ho stále udržiavať.

Aktívny šesťdesiatnik zberal odpadky najmä počas víkendov, obetoval na to aj časť svojej dovolenky. K zemi sa skláňal najdlhšie desať hodín. Pracoval či bolo zima, či pieklo slnko. Energiu si dobíjal banánmi a cereálnymi tyčinkami. Udržiavacie čistenie zvláda teraz cestou do práce a z práce. Keď zbadá smeti, jednoducho odstaví bicykel a zbiera. Zaberie mu to približne polhodinu. Zamestnávateľ ho v aktivite podporuje a vychádza mu v ústrety pohyblivou dochádzkou.

VIDEO: Ekočin roka v Trnavskom kraji. Hodnotiaca komisia.

Prihlásili ho kamaráti

Za túto činnosť získal Milota najvyššie ocenenie v súťaži Ekologický čin roka, ktorú už niekoľko rokov vyhlasuje Trnavský samosprávny kraj. Cieľom súťaže je zviditeľniť starostlivosť o kvalitnejšie a zdravšie životné prostredie a zároveň zvýšiť povedomie o ekologicky udržateľnom spôsobe života. Ako Milota hovorí, o nomináciu sa postarali jeho priatelia a do poslednej chvíle ani poriadne nevedel, o čo ide. V kategórii občianske združenia, obce a dobrovoľníci napokon zvíťazil.

Do 11. ročníka sa prihlásilo 27 projektov, ktoré rozbehli školy, občianske združenia, obce a dobrovoľníci. „Som mimoriadne rád, že sme v tomto roku ocenili obrovský čin jednotlivca,“ povedal trnavský vicežupan Pavol Kalman, ktorý bol zároveň predsedom hodnotiacej komisie.

Ako dodal, v súťaži sa začínajú objavovať aj projekty, ktoré zhodnocujú odpady a vytvárajú z nich niečo pekné a užitočné. Projekty, ktoré môžu byť podľa neho v budúcnosti na výslní, sa venujú záchrane genofondu starých odrôd ovocných stromov. Župa už vyhlásila 12. ročník súťaže.