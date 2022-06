Chminianske Jakubovany majú rekord: najviac detí

Chminianske Jakubovany majú najvyšší podiel detí aj v skupine do troch rokov. Z 2 775 obyvateľov trvalo žijúcich v obci tvoria 15 percent. Vyplýva to z výsledkov najnovšieho sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Pred desiatimi rokmi štatistici zistili, že najväčší podiel detí do troch rokov mala obec Žehra v okrese Spišská Nová Ves.Tvorili vtedy 15,5 percenta z 2 099 trvalo bývajúcich obyvateľov tejto obce.

Aj pri počte detí do šesť rokov vedú Chminianske Jakubovany. Táto skupina detí tvorí štvrtinu obyvateľov. V roku 2011 prvenstvo patrilo Žehre. Pred jedenástimi rokmi najmenší do šesť rokov tiež tvorili štvrtinu obyvateľov.

Pri deťoch do 14 rokov sa opäť môžu chváliť Chminianske Jakubovany. Tvoria 46 percent z celkového počtu. Pri minulom sčítaní, ako upozorňuje hovorkyňa pre tento projekt Jasmína Stauder, viedla obec Lomnička z okresu Stará Ľubovňa. Tam deti do 14 rokov tvorili 50,4 percent zo všetkých 2 680 trvalo bývajúcich obyvateľov.

Výsledky však nie sú veľmi prekvapujúce. Najviac detí do 14 rokov totiž žije práve v Prešovskom kraji – je ich 147 530 z celkového počtu 808 931 obyvateľov.

Po Prešovskom kraji nasleduje Košický, ktorý má 137 101 detí do 14 rokov a celkový počet obyvateľov 782 216. Tretí najľudnatejší kraj je Bratislavský: z 719 537 ľudí je 120 991 do 14 rokov. V Žilinskom kraji je z 691 613 oby­vateľov 109 823 detí. V Nitrianskom kraji majú 93 456 detí do 14 rokov, v Trnavskom 83 464 a Trenčianskom 81 497 detí do 14 rokov.

Štatistické zistenia hovoria, že na Slovensku žije 867 410 detí do 14 rokov. Štatistický úrad zistil, že celkovo v krajine žije 5 449 270 ľudí.